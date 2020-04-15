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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 Три вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания, - ВОЗ

На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы работаем с партнерами, чтобы ускорить разработку, производство и распространение вакцин". – отметил глава ВОЗ.

Он также сообщил и об исследованиях эффективности препаратов при лечении коронавирусной инфекции.

"Более 90 стран присоединились или проявили интерес к участию в Solidarity Trial, и более 900 пациентов уже зарегистрированы для оценки безопасности и эффективности четірех препаратов и комбинаций препаратов", – отметил Гебрейесус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно

Источник: https://censor.net.ua/n3189378
 
   
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В первые эти вакцины испытали на людях в Хиросиме и Нагасаки. Карано вирос невыноносит высоких температур !
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Потім виявиться, що вакцина повністю не захищає від короновірусу.
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судя по всему - после эпидемии - интерес к разработке вакцин против ЛЮБЫХ вирусов будет огромный...
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є одна сумна новина про яку мовчить ВООЗ,наприклад вакцина проти пневмонії існує вже 40 років а виробляють її всього 2 фармкомпанії у світі,які захистили свій прибуток патентами,не факт,що людям буде широко доступна та вакцина.
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Какие вакцины, предлагается народу есть красную икру! Помогает
https://www.youtube.com/watch?v=NxtiC7Bfg-c
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