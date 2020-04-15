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 Экономика, За рубежом
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 Финансирование систем здравоохранения и бизнеса, подготовка к восстановлению, - МВФ представил план спасения глобальной экономики

Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).

Документ представила в среду, 15 апреля, во время пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особые времена требуют особых действий, и именно это представлено в нашей Глобальной программе мер экономической политики", - сказала Георгиева.

В этом контексте она отметила, что Фонд выделяет три главных приоритета.

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"Прежде всего, это защита жизней, что означает финансирование систем здравоохранения", - отметила глава Фонда. Она добавила, что без здорового населения невозможно иметь здоровую экономику. Поэтому важно обеспечить поставки медсредств для всех, в том числе для бедных стран, без лишних экспортных ограничений.

"Второе - поддержка средств к существованию. Нужно, чтобы жизненно важные системы обеспечения домохозяйств и бизнеса продолжали существовать в период этих месяцев", - подчеркнула Георгиева. Она уточнила, что это включает работу кредитно-финансовых инструментов, в том числе денежных переводов, кредитных гарантий и корректировки условий займа.

Третий приоритет заключается в плановой подготовке к восстановлению. "Работайте со специалистами в сфере здравоохранения, чтобы спланировать, когда лучше опять все открыть, но также будьте готовы к проведению налогово-бюджетного стимулирования, когда наступит время, и спрос сможет подняться и помочь экономике восстановиться", - отметила директор-распорядитель МВФ.

Однако, по ее словам, правительствам всех стран стоит подумать над вызовами, которые придут вслед за преодолением пандемии. "Речь идет об увеличении задолженности, банкротстве, безработице, растущем неравенстве. Следовательно, нужно уже сейчас быть готовыми защищаться от этих вызовов", - отметила Георгиева.

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Для этого, по ее словам, нужно позаботиться о наиболее незащищенных слоях населения и наиболее уязвимых странах.

Напомним, по прогнозам МВФ, показатель роста глобальной экономики в целом резко снизится из-за последствий пандемии с 2,9% по итогам прошлого года до "минус" 3,0% в конце нынешнего. Ожидается, что экономическое падение не обойдет и наиболее развитые экономики мира, в том числе, США, Китай, страны Европейского союза. При этом Украину также ожидает серьезное снижение реального ВВП - до "минус" 7,7% по итогам 2020 года, прогнозируют в МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3189376
 
 
 Топ комментарии
 
300 миллиардов дефицита бюджета не было в Украине с 24 августа 1991 года.Зеля чемпион мира.Венесуэла номер 2
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майже тридцять років реформувати совок завеликі геніталії заважали..?
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Тобто за словами пані Георгієвої падіння економіки в Україні буде більшим, ніж в усьому Світі. Думаю, що Георгієва має неповну інформацію і падіння буде катастрофічним і гроші цій владі не треба давати.
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ніколи не треба було давати..може й вичухались би давно..
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От тепер і не дадуть, бо МВФ має прямі та приховані причини.
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знаєте, це як присадити наріка на голку, а потім відмовити йому ширку продавати у кредит..
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Тобто ви вважаєте, що сьогоднішня влада є наріком. Думаю, що ваші товариши образяться, а я погоджуюся з уточненням - влада є наріком разом з елементами шахрайства, брехні і крадійства.
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були якісь системні зміни..? така сама як і попередні..лише ющ, попервах, якусь надію давав..та загуло..(
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Зміна була, бо за ість спеціалістів набрали суміш сепарів, лохів та інше непрофесійне болото.
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У вас незрозуміла староболгарська мова.
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Финансирование систем здравоохранения и бизнеса, подготовка к восстановлению, - МВФ представил план спасения глобальной экономики - Цензор.НЕТ 8271
Усик не выдержал негатив в свой адрес и принял меры2.4т23:26, 15.04.2020Обновлено: 23:33, 15.04.2020Читать материал на украинскомНепобедимый украинский боксер Александр Усик устал от негативных комментариев в интернете в свой адрес и решил оставлять исключительно лесть и похвалу.
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Правильное решение 73 % это круто Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки - Цензор.НЕТ 650Бене 20 миллиардов надоть отдать
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Есть лидеры, созидатели и функционеры
На сегодня во всех институтах ( ООН , МВФ И т д ) назодятся ФУНКЦИОНЕРЫ
Это люди- исполнители чужой воли и они сами кризис не разрулят
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300 миллиардов дефицита бюджета не было в Украине с 24 августа 1991 года.Зеля чемпион мира.Венесуэла номер 2
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Просрав всьо. Зебілам слава що голосували за чувака на лісапеті.
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Однажды лебедь ,рак и Щука затеяли сыграть квартет Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки - Цензор.НЕТ 908
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Кристин Лагард будучи начальником МВФ спасла Украину,причем дважды,Кристалина Георгиева тоже спасет,женщины народ добрый...
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Шануймося Вельмишановнi Добродii,Все буде Добре.
Надобранiч Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки - Цензор.НЕТ 4431
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