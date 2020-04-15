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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Здоровье
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 В ОРДЛО оккупанты скрывают летальные случаи с симптомами коронавируса, - Минреинтеграции

Летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на оккупированных территориях Донбасса еще в марте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По состоянию на утро 15 апреля оккупационные администрации признали такое количество случаев инфицирования коронавирусом: в Крыму - 34,  в Севастополе - 8, в ОРДО - 22, в ОРЛО - 16.

"При этом наличие летальных случаев на всех оккупированных территориях оспаривается. Однако, по имеющимся сведениям, указанная статистика не соответствует действительности, уровень заболеваемости выше. В частности, летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на территории ОРЛО  еще в марте. 4 апреля от коронавируса умер гражданин в Амвросиевской больнице (территория ОРДО), однако этот факт скрывается, вся медицинская документация изъята ", - сообщили в Минреинтеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции

Отмечается, что после огласки в СМИ о случае в Амвросиевке оккупационные администрации в ОРДЛО принимают дополнительные меры для сокрытия правды.

"Врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении информации, физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными, как это, например, произошло 11 апреля с рудничной больницей в г. Макеевка и в клинической больнице №16 в г. Донецк. Во всех летальных случаях с симптомами коронавируса указываются другие причины смерти ", - подчеркивается в сообщении.

Читайте: Оккупанты в Крыму и ОРДЛО скрывают реальную картину с заболеваемостью коронавирусом, в том числе по смертям, - Минреинтеграции

Источник: https://censor.net.ua/n3189375
 
 
 Топ комментарии
 
Да фиг с ними, перекройте просто наглухо кордоны.
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Скрывай не скрывай, а небесам и земле пофигу,там свой независимый счёт
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ордло - это резервация опущенных лохов !Что бы эти лохи не делали - не идут у них дела ! Видна в панедельник их папа радила !
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Все рівно кількість хворих в ОРДЛО та Криму буде збільшуватися. Тому цю інформацію не сховаєш.
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РАБссия сегодня это коллективный Чикатило для всего Мира.
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у нас не скрывают???
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Саудиты и Эрдоган замочат РАБссию в сортире,бэз шуму и пыли,як казав Папанов...Ключевое слово ИХТАМНЕТ... В ОРДЛО окупанти приховують летальні випадки з симптомами коронавірусу, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 1973
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Да фиг с ними, перекройте просто наглухо кордоны.
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Лекарств от Короны нет и не будет,потому что нет самого коровиРУСа Верите в тиливизир?
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А нам яке діло? Аби не швендяли. Закрити усі КПП і поставити кулемети.
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Дамбасы по приказу ***** Обнуленного скидывают массовые жертвы коронавируса в заброшенные штольни.
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Пол Дамбаса давно болеет сифилисом - заразились от социально опущенных элементов, что понаехали в эту Зону зашквара в 2014 году! Ахтунг!
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Кочевники московской Орды с органическими отработанным материалом не возятся.Просто они такие есть и что то звериное у них в генах сидит. В ОРДЛО окупанти приховують летальні випадки з симптомами коронавірусу, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 7387
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Дамбасы из Зоны ОРДЛО сосут обнуленный у *****!
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