 Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке.написала адвокат Евгения Закревская.

"ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" требуют освободить Бабикова. Из-за фейковой информации о событиях Майдана на сайте ГБР и угрозу дальнейшей ретрансляции и поддержки российской пропаганды", - написала адвокат.

Обращение к президенту, главе парламента и врио главы ГБР обнародовано на странице общественной организации в фейсбуке.

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