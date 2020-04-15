 Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке.написала адвокат Евгения Закревская.
"ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" требуют освободить Бабикова. Из-за фейковой информации о событиях Майдана на сайте ГБР и угрозу дальнейшей ретрансляции и поддержки российской пропаганды", - написала адвокат.
Обращение к президенту, главе парламента и врио главы ГБР обнародовано на странице общественной организации в фейсбуке.
Вони й зараз, на гривні, кажуть «рупєль».
А от, як чуєш «рупєль», - то чотко 100% хохловатний манкурт.
Він приволочить рассєю сюди...