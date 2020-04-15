EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  1659  57
Все про:Небесная Сотня (320) Закревская Евгения (68) ГБР (1151) Бабиков (34)

 Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова

Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить недавно назначенного первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова. Соответствующее заявление зарегистрировано в Государственном бюро расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке.написала  адвокат Евгения Закревская.

"ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" требуют освободить Бабикова. Из-за фейковой информации о событиях Майдана на сайте ГБР и угрозу дальнейшей ретрансляции и поддержки российской пропаганды", - написала адвокат.

Обращение к президенту, главе парламента и врио главы ГБР обнародовано на странице общественной организации в фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дело Чорновол" нужно для продвижения позиции о "майдане как госперевороте", - Закревская

Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова 01
Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189373
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро зелена пліснява з Героїв Майдану зробить злочинців.. Кого ж ви виродки привели до влади, олухи дурнуваті !!!.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та хай звільняють цього ідіота, він же ж не зможе в суді довести всі ці резонансні справи, він же ж об'єктивні факти перекручує! Від цього дебіла одні проблеми і всі справи в суді розваляться, бо адвокати доведуть що всі фантазії ДБР не відповідають дійсності. Тому таких несерйозних керівників ДБР, які допускаються таких катастрофічних помилок, що можуть сплутати події, що за чим відбувалось - потрібно відсіювати на етапі відбору! Якщо людина не володіє елементарною логікою або має хворобливе бажання перекручувати факти - такій людині дорога в тюрму, а не на державні посади! Вєнєдіктова ще трохи пограється в політичні справи і піде під суд разом зі своїм бібіком, бо Президенти в нас приходять і уходять а кримінальну відповідальність за незаконне кримінальне переслідування ніхто не відміняв!
 показать весь комментарий
 
 
В первых рядах семья Героя Украины Захарова.
 показать весь комментарий
 
Це тест на хохловату.
Вони й зараз, на гривні, кажуть «рупєль».
 показать весь комментарий
 
 
Ну, то, ще таке. І в піснях, і в книжках зустрічаються варіанти, бо ж з давньої назви України, «На Русі»...
А от, як чуєш «рупєль», - то чотко 100% хохловатний манкурт.
 показать весь комментарий
 
 
Ваша правда, бо навіть на радянських грошах було написано "карбованець".
 показать весь комментарий
 
Воно не розуміє, що зара в нього спитають про республіки та окремі держави, бо йому до дупи.
 показать весь комментарий
 
Зліва зверху написано "паШпорт", Україна, 1925 рік.
 показать весь комментарий
 
чари на кому/чому. Тут зовсім інший зміст. Тобто: наведено чари на ....
 показать весь комментарий
 
Річ не в чарах, шановна, Шоколаде, а в тому, що людина тицькає львівським видання 1905 року, де й справді написано "на Україні".
 показать весь комментарий
 
тут навіть остання літера не " і ", а " ї ".
 показать весь комментарий
 
Скоро зелена пліснява з Героїв Майдану зробить злочинців.. Кого ж ви виродки привели до влади, олухи дурнуваті !!!.
 показать весь комментарий
 
 
Насправді це вирішило би багато питань.
 показать весь комментарий
 
 
і Тризуб прибрати на таких вовчих квитках. Не має бути український Герб на метриках недоукраїнців.
 показать весь комментарий
 
 
Не можна. Бо не знатимуть люди якої саме країни володар пашпорту є недогормадянами. Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 7184 Досить вже й кольору обкладинки, як на мене.
 показать весь комментарий
 
Это вы от Порошенко могли требовать не отстранять Горбатюка, хотя и стоило это сделать. Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова - Цензор.НЕТ 6662
 показать весь комментарий
 
хтось на Б вирішив, що безсмертний..? воно не перше таке

Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 4075
 показать весь комментарий
 
 
Советская фамилия Бибиков - в самый раз для оскотиненного пролетария.
 показать весь комментарий
 
 
Ермак деньги за должность Бабакова вернет ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну что такое, Зе собирает в своё окружение всякую тварь, которая раньше была у власти, куда он собрался с этими выродками, неужто на рассею???
 показать весь комментарий
 
 
гбр это отстойник орков мусарни. знаю по личному опыту. там каждый уголовник который должен сидеть в тюрьме. Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 3356
 показать весь комментарий
 
К прочему.,: гбр контролирует авяков
 показать весь комментарий
 
по моей инфе авяков в 2013 и 2014 работал на два фронта
 показать весь комментарий
 
зебил знает что слишком много еще идиотов его поддерживают отсюда и такая наглость
 показать весь комментарий
 
 
Не только семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова, а и все нормальные украинцы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх