 В рамках реформы децентрализации утверждены перспективные планы Харьковской, Николаевской и Житомирской областей, - Шмыгаль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Для меня лично реформа децентрализации власти остается одним из ключевых элементов развития страны. Мы провели много раундов переговоров с органами местного самоуправления, народными депутатами, экспертами и обществом.

Перспективные планы станут основой административно-территориального устройства базового уровня. Цель правительства - создание способных общин, у которых будут качественные сервисные услуги, в частности в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

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