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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин

Власти Германии согласовали меры по постепенному ослаблению карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Уже с 20 апреля смогут открыться магазины площадью до 800 квадратных метров, если они имеют концепцию соответствующей защиты покупателей. Также откроются независимо от торговой площади автосалоны и книжные магазины, магазины по продаже велосипедов.

Жители Германии вынуждены будут придерживаться жестких ограничений относительно социальных контактов минимум до 3 мая. С 4 мая "поэтапно" должны снова открываться школы. Школы планируют сначала открыть для учеников старших классов. Со временем пошагово они должны возобновить работу в полном объеме.

В то же время запрет на проведение массовых мероприятий с большим количеством участников продлен до конца августа. Будет действовать пока запрет и на проведение богослужений с участием верующих. Также пока закрытыми будут рестораны, бары и клубы.

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Рекомендуется ношение масок в общественном транспорте и при совершении покупок.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, властям Германии удалось серьезно замедлить распространение коронавируса, но это "хрупкий промежуточный успех". "Мы должны понимать, что нам придется жить с вирусом до тех пор, пока не будет медикаментов, в первую очередь, вакцины", - подчеркнула канцлер.

Также читайте: Меркель заявила, что видит "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии

Источник: https://censor.net.ua/n3189370
 
 
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А "какаяразница" с 24.04 карантин у нас ужесточит...
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ВОЗ, напевно, спить, як і ООН (щось давно не виражали "глибоку стурбованість" та "заклопотаність")...
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На день великого Фюрера будут ослаблять в Германии карантин, а в Украине в партии СН говорят что "Ленин с нами",может 22 апреля начнут ослаблять фронт В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 8190, ведь звучит как "За нами Москва"
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Ахаха. Вакцыну сильно хотят протолкнуть )) все впирається в вакцину))
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Ну причому тут юлька мендель? Тільки шо і ослаблядь.
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В Украине в разы меньше, чем в Германии.
Когда люди смогут зарабатывать на жизнь, на необходимое для жизни?
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дикі люди..міряють площу магазинів..ні щоб уважно дивитися на прізвища власників..як це у нас заведено..
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