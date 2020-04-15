 Трое мошенников заработали более 50 тысяч гривен на продаже несуществующих масок на Хмельнитчине, - киберполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
"Фигуранты в сети Интернет размещали объявления о продаже несуществующих товаров, а именно средств индивидуальной защиты. Во всех случаях обязательным условием покупки товара была стопроцентная предоплата", - говорится в сообщении.
Деньги трое мошенников просили переводить на счета, оформленные на подставных лиц. После оплаты прекращали выходить на связь. Таким образом им удалось "заработать" более пятидесяти тысяч гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
02.04.20 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко https://censor.net.ua/ua/news/3186215/respiratorni_masky_vyvezly_do_ispaniyi_po_12_grn_za_shtuku_zaraz_tsina_takoyi_masky_blyzko_150200_grn
Зато стрелочников поймали 😀😀😀