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Все про:мошенничество (802) Хмельнитчина (498) киберполиция (196) маски (23)

 Трое мошенников заработали более 50 тысяч гривен на продаже несуществующих масок на Хмельнитчине, - киберполиция

Киберполиция разоблачила группу мошенников на Хмельнитчине, дававших ложные объявления о продаже средств индивидуальной защиты. У покупателей требовали стопроцентную предоплату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

"Фигуранты в сети Интернет размещали объявления о продаже несуществующих товаров, а именно средств индивидуальной защиты. Во всех случаях обязательным условием покупки товара была стопроцентная предоплата", - говорится в сообщении.

Деньги трое мошенников просили переводить на счета, оформленные на подставных лиц. После оплаты прекращали выходить на связь. Таким образом им удалось "заработать" более пятидесяти тысяч гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники преступной группы скрыли 5 млн грн доходов от перевозки пассажиров через линию разграничения на Донетчине, - полиция. ФОТОрепортаж

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3189367
 
 
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Це об'яви про маски по 5-6 гривень! Давайте, давайте купляйте дешево і оптом і гроші вперед обов'язково і на карту!
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5-6 гр це дешево ?

02.04.20 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко https://censor.net.ua/ua/news/3186215/respiratorni_masky_vyvezly_do_ispaniyi_po_12_grn_za_shtuku_zaraz_tsina_takoyi_masky_blyzko_150200_grn
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Для багаторазових масок з матерії 5-6грн це дешево бо матерія та пошиття коштують дорого. А одноразові паперові маски які до епідемії були по 1,5 грн не мають коштувати 5-6 грн, їх за такі гроші купляти немає сенсу, краще вже купити маску багаторазову!
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де написано що це - багаторазові маски з матерії ? чітко ж зазначено "неіснуючі"
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І всі розуміють чому маски "неіснуючі"... І хто за це відповів ?
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То есть про Радуцкого , Кабмин и маски из Госрезерва ЗЕ УПОРНО ПРОДОЛЖАЕТ МОЛЧАТЬ , как и про братьев Ермаков, торгующих должностями
Зато стрелочников поймали 😀😀😀
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скоро появятся в продаже баночки с зараженным воздухом для устранения фирмы конкурента...открыл-потрогал и весь бизнес на карантине...))
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Зато двое мошенников с фамилиями зеленский и радуцкий заработали 150 млн на продаже вполне существующих масок из госрезервов
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Сейчас подойдёт девочка в пуховике белом, поднесёт упаковку вы пока к терминалу подойдите, набирайте ваш код транзакции, там будет пополнение, чек ей обязательно отдайте..(на заднем плане голоса сокамерников) ну да это кол-центр у нас,
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зачем покупать в инете с предлплатой, если маски появились в аптеках, зеля сказал...
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