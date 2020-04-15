 Трое мошенников заработали более 50 тысяч гривен на продаже несуществующих масок на Хмельнитчине, - киберполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

"Фигуранты в сети Интернет размещали объявления о продаже несуществующих товаров, а именно средств индивидуальной защиты. Во всех случаях обязательным условием покупки товара была стопроцентная предоплата", - говорится в сообщении.

Деньги трое мошенников просили переводить на счета, оформленные на подставных лиц. После оплаты прекращали выходить на связь. Таким образом им удалось "заработать" более пятидесяти тысяч гривен.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.