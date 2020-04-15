 Вспышка коронавируса среди врачей обнаружена в киевском Медгородке, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет OBOZREVATEL , со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов.
Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока неизвестны.
А соромно бути зебілом.
Ситуация уже вышла за все допустимые рамки.
В больницу не возят больных вирусом.
Они там элементарных правил гигиены не соблюдают!
Небось даже стаканы после пьянки не моют!
Про безсимптомное протекание " короны" все дружно забыли?!!!
Я не помню когда знакомого врача трезвым видел.
А соседка-медсестра, слава богу, на пенсию вышла, бо тоже тут собачьи свадьбы были через день
Правильно говорят, что страна гниёт с головы (презедента). Может пора отправить голову на мусорку истории?! Наверное тогда карма у страны улучшится! Ну не может быть такого, чтобы каждый день какой-то адский треш в стране.
Лікарі по іншому сприймають хвороби та як від них вберегтися. Деякі! - Навіть! - курять сигарети!
Остаётся только посадить ЗЕ И РАЗУМКОВА В ТЮРЬМУ
Кто за это ответит ? Только презедент- он подбирал себе команду, которое все проморгала