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 Киевские новости, Здоровье
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 Вспышка коронавируса среди врачей обнаружена в киевском Медгородке, - СМИ

Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет OBOZREVATEL , со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов.

Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока неизвестны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3189366
 
 
 Топ комментарии
 
І як таке відбулось? Ми ж готові. Мабуть і захисних костюмів з респіраторами було, хоч за кордон вивозь вагонами.
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Враньё ! Не верю ! Как вытягивать последние деньги с пациентов так у врачей со здоровьем всё ОК,а как возникла угроза их здоровью то сразу же приступ хитрости .
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Да. Еще два дня назад было заражено около 340 медиков, уже почти 700 и без этих. Такими темпами скоро лечить будет некому.
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Перші одужають і з новими силами у бій - лікувати інших будуть!
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Сказочник. Минимум 14 дней лечения. Потом еще 14 дней посткарантина. И врачи тоже живые люди и некоторые могут умереть. Не проще было обеспечить врачей защитой?
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І як таке відбулось? Ми ж готові. Мабуть і захисних костюмів з респіраторами було, хоч за кордон вивозь вагонами.
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ну вот и обращайся после этого к врачам...
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Врачей сначала нужно обеспечить адекватными средствами защиты.
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Враньё ! Не верю ! Как вытягивать последние деньги с пациентов так у врачей со здоровьем всё ОК,а как возникла угроза их здоровью то сразу же приступ хитрости .
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Теж не слід виключати таку чуйність у наших лікарів. Мені здебільшого теж попадались гниди.
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Не соромно захворіти на коронавірус, особливо коли Зеленський продав за кордон засоби захисту.
А соромно бути зебілом.
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Надо всех медработников страны лишить дипломов и устроить поголовную аттестацию.
Ситуация уже вышла за все допустимые рамки.
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Звісно ж те що нема захисних костюмів- вина медиків, а Вовік не при справах?
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Это ж не инфекционисты!
В больницу не возят больных вирусом.
Они там элементарных правил гигиены не соблюдают!
Небось даже стаканы после пьянки не моют!
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На больном не написано "коронавирус", поэтому возят всех.
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А скольких больных, поступающих с разными диагнозами тестировали?
Про безсимптомное протекание " короны" все дружно забыли?!!!
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Кожен судить по собі. А тепер дивися. Отаких масок- а вони хрін захищають-потрібні респіратори ffp-2- мені видали 10 штук. І сказали що в країні важка ситуація і скоро не чекати.
Вспышка коронавируса среди врачей обнаружена в киевском Медгородке, - СМИ - Цензор.НЕТ 3108
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Конечно, а собирать в ординаторской каждые пару дней всех на совещания, а бухать все дни рождения через день всем персоналом, этого нет?
Я не помню когда знакомого врача трезвым видел.
А соседка-медсестра, слава богу, на пенсию вышла, бо тоже тут собачьи свадьбы были через день
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*****, да когда же закончатся зашквары в этой стране?
Правильно говорят, что страна гниёт с головы (презедента). Может пора отправить голову на мусорку истории?! Наверное тогда карма у страны улучшится! Ну не может быть такого, чтобы каждый день какой-то адский треш в стране.
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У всего персонала. А сколько там персонала?
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все йде по італійському сценарію - там же, наче, також розповсюдження йшло через лікарні.
Лікарі по іншому сприймають хвороби та як від них вберегтися. Деякі! - Навіть! - курять сигарети!
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если среди врачей так и среди пациэнтов должно быть тоже...21век средств защиты 0! ракеты в космос запускаем и ввп меряемся а на жопу мир усадил вирус!
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В Украине журналистам вообще пофиг на больницы и вообще на этот вирус. В СМИ только бесконечные рапорты властей и про попов-предателей.
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А чему удивляться если средств защиты нет ???

Остаётся только посадить ЗЕ И РАЗУМКОВА В ТЮРЬМУ
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В больнице Мечникова ( Днепр) ТРИ ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМА ( только что по телефону мне расказали из Днепра)
Кто за это ответит ? Только презедент- он подбирал себе команду, которое все проморгала
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