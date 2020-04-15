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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Николаевской области возросло до 22, - ОГА

В Николаевской области зарегистрировано групповое заболевание коронавирусом в Вознесенском районе, количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 22 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"По состоянию на 20:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе", - говорится в сообщении.

Так, в течение дня за медицинской помощью обратились 19 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 пациента получают стационарное лечение в других инфекционных стационарах области и 14 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Отмечается, что в вирусологической лаборатории проведено исследование методом ПЦР от 177 контактных лиц с заболевшими коронавирусом, из них 16 с положительным результатом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189361
 
 
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Турецкое информагентвтво "Анадулу" сообщает,фашист Эрдоган сбил в Ливии РАБссиянский масальот МИГ-35,и крошит ИХТАМНЕТов Путлера без всякого КоровиРУСа... Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Николаевской области возросло до 22, - ОГА - Цензор.НЕТ 157
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Ничьо не будет, ВОЗ скомандовал сворачивать кампанию. Наши зебилы отрапортуют, шо победили карантином, которого по сути и не было.
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Кількість підтверджених випадків COVID-19 у Миколаївській області зросла до 22, - ОДА - Цензор.НЕТ 3928УУУЕЕЕ Коронавируса не существует, это все заговор
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Эпидемии не было. Шо это у тебя в голове засохло?
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Групповое заболевание в Вознесенском районе это совсем не шутка
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Турецкое информагентвтво "Анадулу" сообщает,фашист Эрдоган сбил в Ливии РАБссиянский масальот МИГ-35,и крошит ИХТАМНЕТов Путлера без всякого КоровиРУСа... Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Николаевской области возросло до 22, - ОГА - Цензор.НЕТ 157
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Утренние торги за бокал нефти сделали кульбит,цена была 32 за бокал,сейчас 27.путлер СПАСИ РАБссю.....Саудиты не враги и не фошызды Эрдогана
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Вот не приехал бы Ляшка туда ..... не было не одного случая . Изолируйте правительство - это и есть рассадник коровавируса дебилизма и фашизма
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прошло бы как сезонный грипп, и статистика как всегда
а тут политика вмешалась
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было бы хорошо думать что эта зараз ковид19 как туПин мутирует и сам себя изжевет как было с испанкой(правда 100лямов погибло),или изобретут вакцину, но это оптимистический сценарий а если нет и эта фигня как минимум вернется осенью а чего ещё хуже поживет с нами пару годков....
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Напомню кто не курсе.война РАБссии против Таджикистана началась в августе 1992 года и длилась до 1997 года
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Решили подравнять статистику и не выделятся (Ну его нахер проверки из министерства)
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Нет никакого коронвиРУСа,я вам еще месяц с лишним назад говорил : Туфта это всё..
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такое впечатление, что каждую ночь приписывают/вбрасывают по 100-200 подтверждённых результатов, против тех, +300 человек, которые видно, перед тем, как ложишься спать. Я помню, так потери на Донбассе начинали считать.
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Дана отмашка "Не скрывать". И так ревизоры приезжали. Поэтому лучше быть как все...
Кількість підтверджених випадків COVID-19 у Миколаївській області зросла до 22, - ОДА - Цензор.НЕТ 7606
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