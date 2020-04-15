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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Около 300 украинцев планируют вернуться из Индии, - посольство

На возвращении из Индии в Украину настаивают около 300 украинских граждан. Всего же в списках на возвращение более 600 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Республике Индия.

"За период с 14 марта по 14 апреля в посольство Украины в Индии обратилось 979 граждан Украины, которые находятся в Индии. По состоянию на 14 апреля в списках посольства остаются 613, из них настаивают на возвращении в Украину - около 300 граждан (данные постоянно обновляются)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос эвакуации пока решается, а посольство по мере возможностей решает вопрос возвращения граждан Украины иностранными чартерными рейсами, количество которых очень ограничено.

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"В случае с рейсами, которые проводят государства-члены ЕС, приоритет отдается гражданам страны-организатора рейса, затем - гражданам других стран ЕС, и только потом, при наличии мест, финансовых гарантий, билета в страну гражданства или в Минск, возможен вывоз граждан Украина. Наличие у граждан Украины вида на постоянное или временное проживание в государстве ЕС, в данном случае является дополнительным преимуществом. Ведь в случае обращения таких лиц в дипломатические учреждения соответствующих стран их включают в списки и направления предоставляют информацию о возможных эвакуационных рейсах", - пояснили в диппредставительстве.

В частности, посольство прорабатывает возможность вывоза граждан Украины в Минск белорусским коммерческим рейсом.

"Организация отправки такими рейсами решается в каждом конкретном случае с посольством страны-организатора рейса, нередко и с МИД этой страны, а также с МИД Индии. Такие рейсы, как правило, являются коммерческими, действуют различные механизмы оплаты", - рассказали в посольстве.

Также читайте: Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии

Напомним, 29 марта правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3189360
 
 
 Топ комментарии
 
то індуси пілюлі дають, щоб тільки їх забрали?
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Олена Монова
1 min ·

Как я уже отмечала в самом начале всей этой заварухи, весь ее цимес в том, что нашим поцам некуда тікать.
Весь мир схлопнулся в кучу дрожащих паникующих ячеек и задраил люки.
Поэтому, чтобы элементарно выжить, поцы будуть вынуждены делать какие-никакие шаги в правильном направлении. Задача общества помочь им подсрачниками и сделать так, чтобы зазор между их "выжить" и нашим "выжить" оказался минимальным.
Нам ведь нечего терять, в который раз. Ибо когда тебя окружили со всех сторон, наступай в любую.
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А коли вони туди поїхали?Якщо , після оголошення карантину, то .хай там і сидять!
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Олена Монова
1 min ·

Как я уже отмечала в самом начале всей этой заварухи, весь ее цимес в том, что нашим поцам некуда тікать.
Весь мир схлопнулся в кучу дрожащих паникующих ячеек и задраил люки.
Поэтому, чтобы элементарно выжить, поцы будуть вынуждены делать какие-никакие шаги в правильном направлении. Задача общества помочь им подсрачниками и сделать так, чтобы зазор между их "выжить" и нашим "выжить" оказался минимальным.
Нам ведь нечего терять, в который раз. Ибо когда тебя окружили со всех сторон, наступай в любую.
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Може їм оплатити готель і їжу в Індії, навіщо їх повертати в Україну під час епідемії? Вони ж там були у своїх справах, так хай закінчують свої справи поки лікі від вірусу не знайдуть! Тим більше в Індії ці ліки і виробляють!
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да уж, явно не на заработки туда отправились. Вот пусть и постигают дальше йогу с камасутрой
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причому, по 1000 шт за кожного придурка, який завтикав на Балі
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Это когда то кончиться?😲😲😲😲😲😲😲😲😲
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А коли вони туди поїхали?Якщо , після оголошення карантину, то .хай там і сидять!
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Все немного проще: в Индии так же карантин, но там еще за нарушение карантина полиция дубасит нарушителей палками Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство - Цензор.НЕТ 1583:
Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство - Цензор.НЕТ 4388
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Бачив, є в ютюби, шкіра на жопі лускається на 5-му ударі. ЖЕСТЬ.
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карантин так будет длиться вечно... или их все же гарантированно удержат в обсервации 2 недели????
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печально, но Вы правы...ибо даже с обсервации драпают...))))
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Соблюдение "карантина" и санитарии в Индии, мягко говоря проблематично, но с другой стороны там такой климат, что короновирусу явно "не поздоровится" (не комфортная среда для распространения), да и индусы уже тысячелетиями живут (в этом дерьме), поэтому их иммунитет ни чета изнеженному европейскому, к тому же и кухня такая, что сомневаюсь, что вирус долго продержится в такой острой и жгучей еде! Поэтому интересно будет посмотреть какие "перспективы" у короновируса в Индии (это может дать подсказку о методах борьбы с пандемией)!
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Текущая статистика по коронавирусу на 15.04.2020
(Индия)
Всего заражений - 12 320
Смертельные случаи - 405 или 3,3%
Выздоро­вевшие - 1 432 или 11,6%
Сейчас болеют - 104 838 или 5,1%
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статистика брехливая, даже если и нет причин что-то скрывать, то все равно она не сможет охватить фактическую ситуацию, поэтому эти цифры пока ни о чем не говорят, важно следить за видео и комментариями тех, кто на месте видит ситуацию и знает сколько человек и от чего умерли в его районе.
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для сравнения:
Текущая статистика по коронавирусу на 15.04.2020
(Канада)
Всего заражений - 28 205
Смертельные случаи - 1 006 или 3,6%
Выздоро­вевшие - 8 9373 или 1,7%
Сейчас болеют - 182 626 или 4,7%
из них серьезные и критические случаи - 557
...
не совпадает? это статистика от ВОЗ
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гостра кухня чомусь не дуже заважала там гуляти холері..у тропічних популяцій інший імунітет, але і болячки там екстра..
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вирус, по твоему, в еде живёт? а я думал в соплях и дерьме. А этого в Индии хватает.
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ну. если вирусоноситель чихает и кашляет на/рядом еду/ой, то почему ему (вируса) там не оказаться и не попасть в организм, через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта или рот и пищевод?
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Сподіваюся, вони поподорожували по всім туристичним місцям Індії і вдосталь розважилися.
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просят прислать хотя б 30-40 человек на погрузку, помочь занести всех на борт, потому чт,о те двое, которые еще передвигаются и не кашляют, всю ночь были на кладбище и очень устали
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Зимовка на гоа затянулась, теперь можоры хотят в ненависную им Украину.
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Один товарищ айтишник там в Индии очень неплохо подзаработал став доллоровым мультиком, собирался здесь в Украине ещё до пандемии начать новую продвинутую жизнь на широкую ногу, однако так прикинул себе, что смысла просто нет и передумал, решил что Индия и будет для него и его семьи родиной на всё оставшиеся время, как ни как рано или поздно Индия возможно станет 2 экономикой мира и это вот вот не за горами,и вот его заключительные слова ,ребята скажу вам так, что человеку с мозгами в Индии так же хорошо и комфортно как коррупционеру или чиновнику вору в Украине ,но я второго не понимаю и оно мне чужое
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Нехай пожують листья коки с заклинателем змей, впадут в Нирвану и оседлают Астрал.П*ять хвилин та вже дома Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство - Цензор.НЕТ 808
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Хай платять гроші за квиток, а також вартість обсервації в Україні...
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