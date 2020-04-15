 Подозреваемую в лжесвидетельстве супругу экс-министра Кожары Козерод отпустили под личное обязательство, - адвокат Серафимов

Решение принял Шевченковский райсуд Киева, сообщил hromadske адвокат Козерод Илья Серафимов, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что его клиентка обязалась не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.
Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.
А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.
25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.
Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.
Стаття 384. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу
1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Але скоріше всього, кримінальне провадження припинить прокуратор.