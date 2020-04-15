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Все про:адвокат (1253) Кожара (317) убийство (5543) Старицкий Сергей (13)

 Подозреваемую в лжесвидетельстве супругу экс-министра Кожары Козерод отпустили под личное обязательство, - адвокат Серафимов

Супругу экс-главы МИД Леонида Кожары Марину Козерод, подозреваемую в даче ложных показаний об обстоятельствах смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого, отпустили под личное обязательство.

Решение принял Шевченковский райсуд Киева, сообщил hromadske адвокат Козерод Илья Серафимов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что его клиентка обязалась не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-главы МИД Кожары, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Также читайте: Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.

Источник: https://censor.net.ua/n3189358
 
 
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А от цікаво - як би вона була не дружиною екс-міністра , а дружиною простого робітника - її також би випустили під особисте зобов'язання ..?!
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введення слідства в оману , та ще й в справі про вбивство - це , таки , серйозний злочин !
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да..самоубийство в доме товарища..это ерунда..
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А от цікаво - як би вона була не дружиною екс-міністра , а дружиною простого робітника - її також би випустили під особисте зобов'язання ..?!
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так! бо це злочин невеличкої тяжкості.
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введення слідства в оману , та ще й в справі про вбивство - це , таки , серйозний злочин !
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зовсім невеличкої тяжкості.

Стаття 384. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу
1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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тут же не про вирок , тут про обрання запобіжних заходів - просто цю пані "з еліти" суддя , в КПЗ , вирішив не тримати ... класова солідарність , нічого дивного .
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я вам більше - скажу - її взагалі виправдають, якщо справа дійде до суду.
Але скоріше всього, кримінальне провадження припинить прокуратор.
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да..самоубийство в доме товарища..это ерунда..
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не вдячна , зараз , ця робота - Кожарою працювати ... нарами пахне !
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хто ж кріпака відпустить..? пани, то зовсім інше..благородні, чесні, безкорисні..а які усі патріоти..! навіть важко уявити..
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100% ... і ще раз можна подивитися на патужні результати "судової реформи" соєвої влади !
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хотілося б зрівняти тоді їх з над потужними рехформами зєбільнячої влади. Подозреваемую в лжесвидетельстве супругу экс-министра Кожары Козерод отпустили под личное обязательство, - адвокат Серафимов - Цензор.НЕТ 5862
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завтра из Мацква она будет орать про Киевскую Хунту ....
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Зеленский женшин Украины любит,особенно Марусю,Зверобой,Татьяну Черновил,Федину и даже ..Козерод и Юлю Тимошенко Подозреваемую в лжесвидетельстве супругу экс-министра Кожары Козерод отпустили под личное обязательство, - адвокат Серафимов - Цензор.НЕТ 2215
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