 Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов. Сумма завышения стоимости товаров составляет 1,4 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг. тендерных торгов Государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". На торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 млрд грн", - говорится в сообщении.
Так, в ходе проведения следственных (розыскных) действий сотрудники СБУ установили, что при реализации противоправного механизма победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, они списываются из Государственного резерва, но они не соответствуют государственным требованиям и опасны для употребления.
В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества, также при подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.
"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн", - добавили в ведомстве.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.
"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг."
правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг.Источник:https://censor.net.ua/n3189356
Повылазило,падаль соевая?
Цього понеділка мною було направлено заяву до НАБУ щодо можливого вчинення генеральним прокурором Венедіктовою злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Вона «забула» задекларувати годинник за 10 300$ та не вказала що є співзасновником і членом ГО «Харківський правничий центр» спільно зі своїм чоловіком-підлеглим Авакова Колесником та суддею Верховного суду Буралковим.
Закон один для всіх, як казав Зеленський.
А для генпрокурора - тим паче закон має бути на першому місці.
Інформуватиму вас про хід справи тут.
Днями на пані Венедіктову чекатиме ще один сюрприз.
Рожевими свиньками їх закидайте.
Як Порошенка.
"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн"Источник:https://censor.net.ua/n3189356
Эй!!! Соевая падаль,вы,шлюхи пальмомасловые,на дату внимание обратили??? И скока с этого дерибана мальдивская проститутка поимела знаете?