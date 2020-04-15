EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  3946  28
Все про:откат (67) СБУ (14578) тюрьма (671) еда (185)

 Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов. Сумма завышения стоимости товаров составляет 1,4 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Правоохранителями документируется противоправная деятельность группы лиц при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг. тендерных торгов Государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". На торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Так, в ходе проведения следственных (розыскных) действий сотрудники СБУ установили, что при реализации противоправного механизма победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, они списываются из Государственного резерва, но они не соответствуют государственным требованиям и опасны для употребления.

В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества, также при подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.

Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов. Сумма завышения стоимости товаров составляет 1,4 млрд грн, - СБУ 01

Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов. Сумма завышения стоимости товаров составляет 1,4 млрд грн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189356
 
 
 Топ комментарии
 
Как это? Это выходит новые честные лица зелебобиков воруют? Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов - Цензор.НЕТ 8613
 показать весь комментарий
 
Як ви знаєте , що проти Стерненка Сергія зєприпи...дні відкрили кримінальну справу, так ось.....

Цього понеділка мною було направлено заяву до НАБУ щодо можливого вчинення генеральним прокурором Венедіктовою злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Вона «забула» задекларувати годинник за 10 300$ та не вказала що є співзасновником і членом ГО «Харківський правничий центр» спільно зі своїм чоловіком-підлеглим Авакова Колесником та суддею Верховного суду Буралковим.
Закон один для всіх, як казав Зеленський.
А для генпрокурора - тим паче закон має бути на першому місці.
Інформуватиму вас про хід справи тут.
Днями на пані Венедіктову чекатиме ще один сюрприз.

Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов - Цензор.НЕТ 5613
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как это? Это выходит новые честные лица зелебобиков воруют?
 показать весь комментарий
 
 
кого воруют? бобиков? собак что ли? и кто ворует?
 показать весь комментарий
 
зелені крадуть собак щоб заплатити за комуналку. що не ясно?
 показать весь комментарий
 
 
хм, тебе заплатить что ли? а у тебя денег нету?
 показать весь комментарий
 
прочитай уважно мою відповідь ще раз. я розумію що ви тупенькі як і ваш півшостий презедент
 показать весь комментарий
 
 
ну, прочитал, ты написал что какие то зелёные воруют собак чтобы заплатить за тебя за коммуналку, правильно?
 показать весь комментарий
 
Иногда стоит и содержимое статьи читать.
"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг."
 показать весь комментарий
 
 
Внизу почитай,дебиляра щекаладная. Чиновники державної кримінально-виконавчої служби організували схему закупівлі продуктів - Цензор.НЕТ 2715
правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг.Источник:https://censor.net.ua/n3189356

Повылазило,падаль соевая?
 показать весь комментарий
 
До чого тут ці висери про зелебобіків?! Ви всі виродки однакові і зелебобіки, і порохи цинічні, і януковощі шапкокради, і ющі любі друзі, і кучми найбільші зрадники та батьки ворів олігархів, і кравчуки комуняки! А за такі злодійства, що ведуть до знищення держави з середини я б рубав руки, тільки не так як цинічний порох коли прочитав мої коментарі, а реально на площі перед натовпом. Бо по іншому цю державу не врятувати!
 показать весь комментарий
 
Країна тотального злодійства. І крали, впродовж декількох десятиліть, мільонами та мільярдами.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз не до схем. Треюа ловити В'ятровича.
 показать весь комментарий
 
 
Як ви знаєте , що проти Стерненка Сергія зєприпи...дні відкрили кримінальну справу, так ось.....

Цього понеділка мною було направлено заяву до НАБУ щодо можливого вчинення генеральним прокурором Венедіктовою злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Вона «забула» задекларувати годинник за 10 300$ та не вказала що є співзасновником і членом ГО «Харківський правничий центр» спільно зі своїм чоловіком-підлеглим Авакова Колесником та суддею Верховного суду Буралковим.
Закон один для всіх, як казав Зеленський.
А для генпрокурора - тим паче закон має бути на першому місці.
Інформуватиму вас про хід справи тут.
Днями на пані Венедіктову чекатиме ще один сюрприз.

Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов - Цензор.НЕТ 5613
 показать весь комментарий
 
 
Ашотакоє?
Рожевими свиньками їх закидайте.
Як Порошенка.
 показать весь комментарий
 
та просто я думаю що до стерненка дійде тепер, аби не барига.
 показать весь комментарий
 
 
В маркетах овощи китай, египет, турция, и прочая хрень по ломовым ценам, зато в Украине выбрасываются тонны овощей, так как уроды перекрыли под видом карантина реализацию овощей фермерами. Кому любопытно рекомендую https://changeua.com/news/tonnyi-svezhih-ovoshhey-**************-fermeryi-na-hersonshhine-video/ . А ведь Украину уничтожают всеми методами. Нет?
 показать весь комментарий
 
чиновники..вже років з пяток як в усіх комерційних структурах 90% закупок - відкатчики..раніше було процентів 70..
 показать весь комментарий
 
правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг. тендерных торгов Источник:https://censor.net.ua/n3189356

"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн"Источник:https://censor.net.ua/n3189356

Эй!!! Соевая падаль,вы,шлюхи пальмомасловые,на дату внимание обратили??? И скока с этого дерибана мальдивская проститутка поимела знаете? Чиновники державної кримінально-виконавчої служби організували схему закупівлі продуктів - Цензор.НЕТ 2232
 показать весь комментарий
 
Шо тебя так колбасит? Хош сказать шо Кловун тут непричем? Так мы видели эту картинку. Абизяна зеленая разводит лапами типа - шо вы не понимаете шо ли, Бубочкины сироты квартальные не при чем...А-ха-ха!!
 показать весь комментарий
 
СБУ створю видимість роботи. А в результаті, як завжди пусті слова і переслідування бізнесу.
 показать весь комментарий
 
Хто мне из зетипиллов расскажет за какие деньги Юзик нажрал себе такую сраку?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх