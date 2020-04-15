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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (1114) пленные (858) Резников (30)

 Договоренность нормандской четверки не означает обмена всех на всех в один момент, - Резников

Украинская сторона забирает во время очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц всех тех граждан, кого может забрать в настоящий момент, и это является частью политической договоренности лидеров стран Нормандского формата об обмене "всех на всех".

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Формула "всех на всех" – это принципиальная политическая договоренность лидеров в режиме Нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех в один момент. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем", - сообщил чиновник.

Резников подчеркнул, что очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц является одним из этапов процесса "всех на всех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно состояться до Пасхи, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Источник: https://censor.net.ua/n3189355
 
 
 Топ комментарии
 



Alex N Alex Noyt
3 ч. ·

Комик с помощью своих российских союзников спешно готовит себе очередной пиарповод под названием "освобождение пленных".
Напомню, в последний раз из более чем 70 человек, всего 8!! было реальных военнослужащих ВСУ за которых боролись и ждали. Остальные - дезертиры, предатели, палачи, которые пытали наших пленных, таксисты возившие людей в ОРДИЛО и случайные люди.
Напомню, за них отдали ключевых свидетелей в деле по расстрелу Небесной сотни, полностью уничтожив возможность вынести приговор организаторам. Отдали ценнейших реальных агентов РФ, задержанных реальных российских террористов, убивших в ходе терактов не одного и не двух украинцев. Кого отдадут сейчас? Обменный фонд пуст.
В этот раз ТОЧНО не будет ни одного крымчанина-политзаключенного. Офис клоуна не в состоянии показать нам список, вероятно он такой же, если не хуже, как и предыдущий.
Вобщем готовьтесь встречать видосик про очередную "гигантскую победу найвелычнишого".
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Гівняні домовленості якщо вони нічого не означають. путін думає що буде віддавати раз на півроку кілька полонених і цим буде тримати нас в постійному напруженні! Так не буде! ЗСУ мають йти у наступ і звільняти окуповані території і примушувати путіна до миру силою зброї (винищуючи терористів та колаборантів). А для цього потрібно ввести Воєнний стан! Раз на півроку отримати партію полонених - це не результат, так війна буде продовжуватись ще 100 років! Або обмін всіх на всіх і звільнення територій або агресивна війна!
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гарно написав, все правильно. тепер тобі осталося підписати контракт з ЗСУ, побачити на передку Вовку уклоніста і це йому розповісти. і за зє єнєралів не забудь. Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 1933
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Посаду НачГенштабу ще не звільнили.
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Готувати їжу підрозділам мають підрядники.
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Ігорьок, ось фото *********** як він був на нулі, що не так тут?

Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 2688
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Все нормально, свіжий виритий окопчик, десь за межами зони обстрілу, за кілька кілометрів від нуля.
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1. Брехня від зеленського про те що він був на нулю
2. Фотограф на бруствері, це підтверджує цю брехню.
3. В ЗСУ на передку їжу готують самі, в ппд наймані працівники.
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Ну на бруствері фотограф міг лежати і фоткати якщо це тиловий окопчик десь не в зоні прямої видимості ворог, а от те що земля свіжа розсипом на бруствері, не утоптана і не розмита дощем - це факт свіжої копки. А те що досі не доставляють їжу в окопи підрядники - це відсутність реформи в ЗСУ. Є можливість забезпечувати харчуванням підрозділи навіть на нулі.
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Ні, він стояв, а на рахунок реформ в харчуванні, так їх зменшили. Слава зєлєпупу!
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Ну все, расписались в своей неадекватности. Ермаку нужно давай досвидание.
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То есть Минские договоренности можно не выполнять?
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Минские договорняки это нелегитимная и преступная бумажка
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ну ж дать робятам время наловить новых гражданских а то им некого будет менять на террористов и убийц
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Що ти брешеш--твій шут сказав--домовились обміняти всіх на всіх. Вже "міняють" декілька місяців. Мерзотникі і брехуни,ну звичайно і україноненависники,та сцикуни. А маланці ніколи не вважали Україну своєю Батьківщиною,це для них територія для обкрадання лохів і свого збагатчення.
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Ja NeUmerHerwam
Вот это КРАСАВЫ! НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С КАЦАПАМИ, В ОТЛИЧИИ ОТ ИУДЫ #ЗЕЛЕНСКОГО!




Selvestor Vivat

@S_vivat


Объявлено, что ливийская правительственная армия не ведёт и не будет вести переговоры с террористами и их московскими союзниками.
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Alex N Alex Noyt
3 ч. ·

Комик с помощью своих российских союзников спешно готовит себе очередной пиарповод под названием "освобождение пленных".
Напомню, в последний раз из более чем 70 человек, всего 8!! было реальных военнослужащих ВСУ за которых боролись и ждали. Остальные - дезертиры, предатели, палачи, которые пытали наших пленных, таксисты возившие людей в ОРДИЛО и случайные люди.
Напомню, за них отдали ключевых свидетелей в деле по расстрелу Небесной сотни, полностью уничтожив возможность вынести приговор организаторам. Отдали ценнейших реальных агентов РФ, задержанных реальных российских террористов, убивших в ходе терактов не одного и не двух украинцев. Кого отдадут сейчас? Обменный фонд пуст.
В этот раз ТОЧНО не будет ни одного крымчанина-политзаключенного. Офис клоуна не в состоянии показать нам список, вероятно он такой же, если не хуже, как и предыдущий.
Вобщем готовьтесь встречать видосик про очередную "гигантскую победу найвелычнишого".
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Ух ти! То це ж найбільше досягнення бубочки в Парижі, за його твердженням і твердженням його папи. А виявляяється, що це лише "гипотетически, теоретически".
И чисто поржать

Позитивно:
1. Зеленский грамотно и четко озвучил национальную повестку, выводы по выступлениям можно сделать такие:
- Крым и Донбасс - это Украина;
- Никакой федерализации Украины не будет;
- Уступок по газу и обнуления победы Украины в судах над «Газпромом» не будет;
- Передача Украине под контроль государственной границы - главное условие мирного урегулирования;
- Переговоров на Донбассе с представителями фейковых «ЛДНР» Украина проводить не будет;
- Расширяются полномочия миссии ОБСЕ - для круглосуточного контроля (сейчас - только днем).
- С Донбасса надо вывести все незаконные вооруженные формирования, все иностранные войска;
- Донбасс является «оккупированным»;
- Вопрос об амнистии преступникам и террористам не обсуждается;
- Де-факто внешнеполитический курс Украины в отношениях с РФ остается тем же, что и все годы войны, «красные линии» четко соблюдены, мы сохраняем последовательность.
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Сегодня утром нефть была 32 за бокал,сейчас 27.Саудиты,АСТАНАВИТЕСЬ... Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 919 Путлер сдыхаетьДомовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 919
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Рєзніков, не дури. Це як раз означає одномоментно. Інша справа, що не виходить, бо це залежить не тільки від України. Але дурити по-зеленому теж не треба.
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Принц всея Саудитов Салман развалит РАБссию,арабы демпингуют и продают в ЕНвропу высококачественную нефть по баксов.Это финиш...,Восток Дело тонкое как говорил дебил Сухов
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даа, тяжело им оправдывать оккупантов. хоть не бесплатно, надеюсь... (а судя по тому, как недавно Х#йло нагнул рососсиян, в очередной раз, он платить вряд ли станет, еще и бесплатным холопам, ведь можно просто пообещать)
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Мноние страны мира отстегнули на борьбу с КоронвиРУСрм десятки, сотни ярдов долларов.Не отстегнули только РАБссия,Украина и Белорусь...,денех нет,но вы держитесь там... Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 1937
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Больше и лучше работайте,а то ваши действия похоже на мышиную возню.
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