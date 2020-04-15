 Договоренность нормандской четверки не означает обмена всех на всех в один момент, - Резников

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Формула "всех на всех" – это принципиальная политическая договоренность лидеров в режиме Нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех в один момент. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем", - сообщил чиновник.

Резников подчеркнул, что очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц является одним из этапов процесса "всех на всех".

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