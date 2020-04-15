 Договоренность нормандской четверки не означает обмена всех на всех в один момент, - Резников

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Формула "всех на всех" – это принципиальная политическая договоренность лидеров в режиме Нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех в один момент. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем", - сообщил чиновник.
Резников подчеркнул, что очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц является одним из этапов процесса "всех на всех".
2. Фотограф на бруствері, це підтверджує цю брехню.
3. В ЗСУ на передку їжу готують самі, в ппд наймані працівники.
Ja NeUmerHerwam
Вот это КРАСАВЫ! НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С КАЦАПАМИ, В ОТЛИЧИИ ОТ ИУДЫ #ЗЕЛЕНСКОГО!
Selvestor Vivat
@S_vivat
Объявлено, что ливийская правительственная армия не ведёт и не будет вести переговоры с террористами и их московскими союзниками.
Alex N Alex Noyt
3 ч. ·
Комик с помощью своих российских союзников спешно готовит себе очередной пиарповод под названием "освобождение пленных".
Напомню, в последний раз из более чем 70 человек, всего 8!! было реальных военнослужащих ВСУ за которых боролись и ждали. Остальные - дезертиры, предатели, палачи, которые пытали наших пленных, таксисты возившие людей в ОРДИЛО и случайные люди.
Напомню, за них отдали ключевых свидетелей в деле по расстрелу Небесной сотни, полностью уничтожив возможность вынести приговор организаторам. Отдали ценнейших реальных агентов РФ, задержанных реальных российских террористов, убивших в ходе терактов не одного и не двух украинцев. Кого отдадут сейчас? Обменный фонд пуст.
В этот раз ТОЧНО не будет ни одного крымчанина-политзаключенного. Офис клоуна не в состоянии показать нам список, вероятно он такой же, если не хуже, как и предыдущий.
Вобщем готовьтесь встречать видосик про очередную "гигантскую победу найвелычнишого".
NEWSUA Ми ж Вас попереджали!
Ну что, как я и писал, пошла 4-я неделя как закрьітьі КПВВ и у пенсов ОРДЛО живущих только на укр. пенсию начинаются проблемьі. С утра уже два человека просили взаймьі. Продажи катастрофически падают, нет денег у людей, уже не один жаловался. Еще пара недель и ПЗДЦ
И чисто поржать
Позитивно:
1. Зеленский грамотно и четко озвучил национальную повестку, выводы по выступлениям можно сделать такие:
- Крым и Донбасс - это Украина;
- Никакой федерализации Украины не будет;
- Уступок по газу и обнуления победы Украины в судах над «Газпромом» не будет;
- Передача Украине под контроль государственной границы - главное условие мирного урегулирования;
- Переговоров на Донбассе с представителями фейковых «ЛДНР» Украина проводить не будет;
- Расширяются полномочия миссии ОБСЕ - для круглосуточного контроля (сейчас - только днем).
- С Донбасса надо вывести все незаконные вооруженные формирования, все иностранные войска;
- Донбасс является «оккупированным»;
- Вопрос об амнистии преступникам и террористам не обсуждается;
- Де-факто внешнеполитический курс Украины в отношениях с РФ остается тем же, что и все годы войны, «красные линии» четко соблюдены, мы сохраняем последовательность.