 Профильный комитет Рады учтет 12,5 тыс. редакционных поправок к законопроекту о банках, – Разумков

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодня большая часть правок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12,5 тысяч или даже больше по состоянию на сегодня, они носят редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона", - сказал Разумков.
Он напомнил, что к законопроекту было подано более 16 тысяч правок.
По его словам, на следующей неделе парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике будет заниматься подготовкой сравнительной таблице ко второму чтению.
Напоминаем, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый, "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тыс. поправок.
Highlander Freeman
@highlander_free
·14 апр.
Нова помічниця прем'єра Шмигаля, Долгих Аліна Вікторівна? Як вже це дістало - ЗЕдно, а вони ще нижче намагаються опуститись. З якої ж помийки вони лізуть?
Доманский долгое время занимал должность заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск, а до этого был заместителем командующего Объединенных сил.
Также Доманский возглавлял штаб сектора «С» во время боев за Дебальцево.
В период работы на Донбассе полковник занимался вопросами противодействия контрабанде и неоднократно по этому поводу давал брифинги для СМИ.
Кроме того, есть информация, что Доманский был помощником народного депутата Эльбруса Тедеева от «Партии регионов».
До 2014 года помощником этого же нардепа работал нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.
Отец полковника - Доманский Анатолий Иванович в течение 1998-2002 годов был нардепом 3-го созыва Верховной Рады от «Коммунистической партии Украины».
Гибель курсантов и увольнение Доманского
В ноябре 2005 года на полигоне «Десна» во время теоретической подготовки погибли два курсанта и двое получили ранение.
В ходе расследования было установлено, что вечером 29 ноября во время боевых учений экипаж танка повернул башню на 180° от мишени, потерял ориентацию и воспринял свет в учебном классе за подсветку, после чего выстрелил.