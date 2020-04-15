 КС признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
"Этим решением Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) положение подпункта 1 пункта 28 раздела II Закона", - говорится в сообщении.
Полный текст решения будет опубликован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины в рубрике "Акты КСУ".
Закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" был проголосован вместе с антикризисными поправками в госбюджет-2014 27 марта 2014г и входит в пакет, финансовую поддержку которому готов оказать Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные кредиторы. Закон вступил в силу 1 апреля 2014г.
Положение подпункта 1 п.28 р.II данного закона исключает из закона "О судоустройстве и статусе судей" статью 136 "Обеспечение жилищных условий судьи" следующего содержания: "1. После назначения на должность судья Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, высшего специализированного суда, апелляционного, местного суда, который нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда органами местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом министров Украины".
Печерский суд бомжом становится?
А помниш как КС по запросу в том числе свиносоевых депутатов когда уже было понятно шо Петя пролетает как фанера отменил наказание за незаконное обогащение?
Пипец - если бы мне сказали что такие дебилы существуют - ну не поверил бы...
А тут вот - ***** во всей красе.
Тільки у діда Лук'яна
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Тільки мене смішить назва цього закону? Кого ви обрали, зебіли?
Тут Вы мимо попали. Это наши так законы прописывали, что их на раз отменяют. Кроме всего прочего эту страну убьёт и не професионализм.
ЦПКВся країна затягнула паски, хто чим може допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час карантину зарплати до 47 тисяч грн на місяць є неприпустимим. Бо вони, бачите, "на передньому краї боротьби з інфекцією". Хм, не лікарі? Обличчя авторів звернення - на фото:
выпрыгнуть за пределы своих умственных возможностей, происходит катастрофы
ну таке...буває.
так что они давно не судьи, а обычные шлюхи
а конфликт интересов?
они за СЕБЯ решали )))
K0५EGAR Давно пора было разогнать эту касту неприкасаемых ублюдков и перевести ВСЁ судопроизводство в единый центр на удалёнку.