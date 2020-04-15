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 Политика Украины
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 КС признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона 2014 г. "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", в части касающейся обеспечения судей служебным жильем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Этим решением Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) положение подпункта 1 пункта 28 раздела II Закона", - говорится в сообщении.

Полный текст решения будет опубликован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины в рубрике "Акты КСУ".

Закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" был проголосован вместе с антикризисными поправками в госбюджет-2014 27 марта 2014г и входит в пакет, финансовую поддержку которому готов оказать Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные кредиторы. Закон вступил в силу 1 апреля 2014г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд закрыл дело о депутатской неприкосновенности

Положение подпункта 1 п.28 р.II данного закона исключает из закона "О судоустройстве и статусе судей" статью 136 "Обеспечение жилищных условий судьи" следующего содержания: "1. После назначения на должность судья Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, высшего специализированного суда, апелляционного, местного суда, который нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда органами местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом министров Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3189346
 
 
 Топ комментарии
 
Персидский царь Камбис приказывал сдирать с продажных судей кожу и обтягивать ею кресла в судах, в назидание другим.
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конец эпохи бедности для судей
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КС признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем

Печерский суд бомжом становится?
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Ржунимагу порохоботы до апреля 19 года это ели с удовольствием и тут вдруг им завоняло...

А помниш как КС по запросу в том числе свиносоевых депутатов когда уже было понятно шо Петя пролетает как фанера отменил наказание за незаконное обогащение?
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Ему в голову срут что уже из ушей лезет - а оно блеет от радости.
Пипец - если бы мне сказали что такие дебилы существуют - ну не поверил бы...
А тут вот - ***** во всей красе.
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Кацарилий лапоть, а пам'ятаеш як половців та печеніг ганяли за Урал?
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отакои Корейко судей 99% все на зарплате 42 рэ а ездят на за сотни тысяч американок авто домики по штук 10-40 земельки 300-500 ГА взятки вообще молчу... льготы пенсия 18-42 тысячи..по выходу... и им еще и собачью будку дай за наш с вами счет молчу про 22 статью Конституции и прочие о равенстве и так далее..
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Кто- бы сомневался ! 🤣 Ворон ворону глаз не выклюет !
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Реву як віл у якого ясла повні..у Конституції десь про цих пі..пардон, гєїв є хоч слово..? В контексті житло їм..
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ну тут решение можно было угадать с одного раза КС признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем - Цензор.НЕТ 8338 , им шо в лексусах спать ...
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Персидский царь Камбис приказывал сдирать с продажных судей кожу и обтягивать ею кресла в судах, в назидание другим.
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Службове житло для суддів?
Тільки у діда Лук'яна
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а конфлікту інтересів тут не має, часом? чи може КС ще візьметься самостійно встановлювати посадові оклади всім суддям?
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Судьи? Суды? Это давно забытые понятия в Украине. Нет судей - нет и квартир. Все просто.
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Я внесу поправку. Немає ПРАВОСУДДЯ, немає і квартир. Бо судді є. Правосуддя нема.
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і знову будуть службове житло приватизовувати для перепродажу.
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Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона 2014 г. "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" Источник: https://censor.net.ua/n3189346
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Тільки мене смішить назва цього закону? Кого ви обрали, зебіли?
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неконституционным положение закона 2014 г. "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", Источник: https://censor.net.ua/n3189346

Тут Вы мимо попали. Это наши так законы прописывали, что их на раз отменяют. Кроме всего прочего эту страну убьёт и не професионализм.
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конечно судьям жалко терять служебное жилье ,они его потом быстро приватизируют . При том все миллионеры .
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Деньги получили от МВФ - теперь можно и отменять)
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А підвищення пенсійного віку,конституційне? Це той констит уційний суд який реформував мальдівський бульдозерист?
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Продовжуй і далі виправдовувати бубочку до кінця його каденції!
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Їм обов'язково треба "жилье" з нарами і парашей.
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После такого решения судей в свою пользу, эту звездобратию нужно сажать в автозак и везти в сизо. Но зеленый лох молчит, он в доле.
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Судова гілка влади вже переросла у суддівську мафію, яку потрібно викорчувати і створити щось абсолютно нове на базі нових законів. У суддів пішов автокаталітичний процес, тобто саморозвиток і самозабезпечення за рахунок ресурсів держави. Так продовжуватися не може у правовій (як ми себе величаємо) державі.
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ЦПКВся країна затягнула паски, хто чим може допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час карантину зарплати до 47 тисяч грн на місяць є неприпустимим. Бо вони, бачите, "на передньому краї боротьби з інфекцією". Хм, не лікарі? Обличчя авторів звернення - на фото:КС признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем - Цензор.НЕТ 5717
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Обличчя ******** судової влади. В натурі, без ретуші. Фіг вам, а не правосуддя.
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как только эти "лидеры" пытаются
выпрыгнуть за пределы своих умственных возможностей, происходит катастрофы
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Не система їсть, а 73% їдять державу!
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бачу даремно все те вам писав...
ну таке...буває.
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Якщо хотіли зробити з мене патріота зевлади та Коломойського, за яких ви проголосували, то дійсно даремно писали.
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а.зевлада не перейшла в серйозні протиріччя з Коло?
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в якій ще країні світу суддям із зарплатою 200 тисяч в місяць дають безкоштовну квартиру?
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Интересно а суд разбушевавшейся толпы, когда судейских потянут на гиляки они признают конституционным или признают как вынужденная мера принята народом против прошлого режима (уже сидя в судейских креслах под новой крышей)
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А їхні папірєднікі жили в службовому житлі? Ось нехай і передадуть його наступникам. Всі діла.
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Судьи, прокурорские, полицаи верхних чинов при новом назначении получают служебные квартиры (дома). Через некоторое время успешно их приватизируют. Следующая ротация - новая хата. и чем выше должность, чем больше кв. метров. Это прописная истина
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Перечитал всю Конституцию Украины. От корочки до корочки. Ну нет в ней ни слова про служебное жилье для судей. Льготы дарует ВР и Кабмин. Они их и отменяют. При чем хдесь КС?
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А роспуск ВР влітку 2019 р. конституційний чи на прохання народу? Може ще позов Поклонської задовільните? Взагалі викликає здивування, що судді з низькими (на їх думку) зарплатами примудряються будувати "службові" маєтки.
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ну они в своем постанорвлении написали, что и х решение носит НЕПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР. умыли руки, короче )))
так что они давно не судьи, а обычные шлюхи
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бред какой-то
а конфликт интересов?
они за СЕБЯ решали )))
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Этой стране поможет только суд Линча.Доказано КС.
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K0५EGAR Давно пора было разогнать эту касту неприкасаемых ублюдков и перевести ВСЁ судопроизводство в единый центр на удалёнку.КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом - Цензор.НЕТ 8117
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Пока идет война и пандемия нет ресурсов на продажных судей.
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Так что, уже можно гордится судебной реформой от Парашенки? Ау порохоботы?
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