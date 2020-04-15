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 Политика Украины
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 КС признал неконституционной отмену обеспечения судей служебным жильем

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона 2014 г. "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", в части касающейся обеспечения судей служебным жильем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Этим решением Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) положение подпункта 1 пункта 28 раздела II Закона", - говорится в сообщении.

Полный текст решения будет опубликован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины в рубрике "Акты КСУ".

Закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" был проголосован вместе с антикризисными поправками в госбюджет-2014 27 марта 2014г и входит в пакет, финансовую поддержку которому готов оказать Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные кредиторы. Закон вступил в силу 1 апреля 2014 г.

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Положение подпункта 1 п.28 р.II данного закона исключает из закона "О судоустройстве и статусе судей" статью 136 "Обеспечение жилищных условий судьи" следующего содержания: "1. После назначения на должность судья Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, высшего специализированного суда, апелляционного, местного суда, который нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда органами местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом министров Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3189346
 
 
 Топ комментарии
 
Персидский царь Камбис приказывал сдирать с продажных судей кожу и обтягивать ею кресла в судах, в назидание другим.
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а конфлікту інтересів тут не має, часом? чи може КС ще візьметься самостійно встановлювати посадові оклади всім суддям?
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Ну, еще бы, а кто сомневался в таком решении ЛИЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!? Этого достаточно, чтоб послать в .опу всю судебную систему! Это государство прогнило насквозь, нужно сносить его и выстраивать другое, совершенно на иной основе и ПРИНЦИПАХ (для людей, а не чинуш и слежебных палканов)!
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А не оху... эти ворюги в мантиях? Их там давно всех расстрелять надо без суда и следствия, и набрать новых.
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Шо то слабо судьи запросили.Треба вернуть,ще дефицит и магазины Берёзки с фарцой и джинсами варёнками и товарами для держслужбовцев по купонам.Служебную Волгу чёрную.Бескончные льготы,лучшие номера в санаториях по партийному распределению.Значок Ленина на лацкан вместо Трезуба....Да блатота совковая? КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом - Цензор.НЕТ 8701
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На жаль на тілі України є паразити і гниди з клопами які сосуть кров з майбутнього нашої країни прикриваючись законом і переписуя його під свої паразитарні функції КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом - Цензор.НЕТ 9778 Одна з таких функцій - пожиттєве утримання бувших судей і їх астрономічна пенсія з податків українців.
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А КС - это те же судьи, только в фас? О себе пекутся.
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В країні давно назріла проблема повязана з безкарністю суддівської мафії і її паразитуючого положення в житті країни. Нікчемні покидьки не заслуговують а ні на службове житло а ні на існуюче грошове забезпечення. Спочатку їх самих заставити дотримуватись законів а потім вже говорити про заслужені блага. І зробити то можливо в існуючому запущеному стані судової системи, виключно через суди Лінча.
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Каждому судье по виселице за взятки и минимальная зарплата без всяких льгот - вот такое должно быть в законе, а не служебное жильё! Когда вы твари уже нажретесь!!!
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"Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэль Кольт сделал их равными".
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Пусть судьи КС сами это всё оплачивают.
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