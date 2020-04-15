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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют странам поэтапно снимать карантин, чтобы не вызвать сильного распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Так, между каждым этапом ослабление должно быть 2 недели перехода, когда власть будет оценивать влияние изменений на эпидемическую ситуацию.

"Чтобы уменьшить риск новых вспышек, меры следует отменять поэтапно, оценивать эпидемиологические риски и социально-экономические выгоды. В идеале между этапами должно быть не менее 2 недели, что соответствует инкубационном периода COVID-19, чтобы было достаточно времени для оценки рисков новых заболеваний ", - отметили в ВОЗ.

В случае возобновления роста заболеваемости в организации призывают повторно усиливать карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис

Источник: https://censor.net.ua/n3189343
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп и прокурор Барр отказали фонду Билла Гейтса в проекте тотальной всемирной вакцинации нового типа с использованием чипов. По сути, под вывеской ликвидации эпидемии коронавируса Гейтс пытался провести в жизнь один из своих глобальных проектов
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Багаті країни можуть дозволити собі знімати карантин поетапно. А в Україні через два тижні у половини жителів не буде грошей!
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Дай бог.

Народный депутат Вадим Новинский, тест которого на COVID-19 дал положительный результат, вчера лично встречался с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием - он передавал российской церкви медицинские маски. Оба участника встречи были без средств защиты.
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иди те вы на..й со своими рекомендациями.... уроды. Мао дзедуну советуйте
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Багаті країни можуть дозволити собі знімати карантин поетапно. А в Україні через два тижні у половини жителів не буде грошей!
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Чемпионаты по футболу до сих пор проводят Беларусь, Бурунди, Никарагуа, Тайвань, Таджикистан.. Товарняки играют в Швеции
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Так давно не смотрел чемпионат в Таджикистане----там есть на что! Так дыни и летят---ну в смысле в ворота (хазяина плантации).
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Зато теперь многие спортивные каналы мира транслируют матчи чемпионата Таджикистана.и Беларуси Что делать - больше нечего.
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ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно

Пример Белоруссии и Швеции показал всю бесполезность карантина во всех других странах
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Як це що? В Швеції на сьогодні 1203 людини загинуло від вірусу, в нас -- 108.
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Вы второй мой вопрос не видите? Мухлёж поклонников гулага основан на том, что они якобы не видят в упор цену дурантина.
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Та бачу я все добре, дякувати Богові, але для мене ця так звана "ціна" -- це людські життя, а для Вас?
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В сокращении срока полноценной жизни. Грубо говоря, один день "домашнего ареста" приравниваю к ускорению смерти на один день. Такая вот идея расчёта. Идея понятна?
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для него 30 серебреников) чем менше карантина тем больше заболеет. а его спонсорами тобишь раше это и нужно..

«Это российский Ухань»: жуткие истории из московских больниц.

таж раша на неделю или две посже нас проснулась....
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В Бельгии - 4,440, в Голландии - 3,134, а у нас с декабря - никто не знает сколько.
Только причитали, такой молодой, осложнение гриппа.
А какого гриппа, никто не проверял.
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Бельгія з Нідерландами за територією -- як дві наші області, от і думайте... Що до "никто не проверял", то якби й перевіряли, то ми, все одно, б не повірили, бо звикли вже, на жаль...
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а точно от вируса ?
или от кучи попутной хроники ?
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А Ви спитайте в монахів з Лаври, які знехтували карантином, вони, гадаю, точно, мають відповідь на Ваше питання.
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Доні перестав фінансувати ВОЗ, черга поетапного згортання карантинів.
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Ну что тут скажешь по части ВОЗа? Он и ныне там. Зря тремпель американский пообещал бабла не давать. Данные рекомендации по части что мол поэтапно отменять очень революционны и прогрессивны по сути! Не зря---не зря свой хлеб едят!
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методом тыка...
это эпидемия - ой нет, это пандемия...
все по домам - забирайте своих всех из очагов...
маска бесполезна - носите маски все поголовно...
карантин 2 недели - но еще 10 дней выздоровевший носитель...
вакцина на подходе - но у больных не вырабатывается иммунитет и антитела...
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Трамп и прокурор Барр отказали фонду Билла Гейтса в проекте тотальной всемирной вакцинации нового типа с использованием чипов. По сути, под вывеской ликвидации эпидемии коронавируса Гейтс пытался провести в жизнь один из своих глобальных проектов
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Чтоб не дай бог никто, не заметил, что от них вреда в 100 раз больше, чем толку. ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно - Цензор.НЕТ 3250
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Передайте ВОЗу что если в Украине карантин до осени будет.... то в живых останутся лишь силовики олигархи и слуги народа которые помогли половине народа умереть от голода а второй половине от ОРВИ
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ВОЗ решило сделать умную мину при плохой игре после того как Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ из-за их хреновой работы https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-who-financing/5372019.html
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а я рекомендую смотреть фильмы ужасов, чтобы
отдохнуть от действительности... ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно - Цензор.НЕТ 4870
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Завдяки ВОЗ,Україна побачили яка жидо-кацапська мерзота сидить при владі. ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно - Цензор.НЕТ 1828
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А рожа у нее рыговская, наглая. Такая нужна при дворе зеленой шмаркли.
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Не знаю, как там насчет "этапов по две недели" и постепенности, но если судить по тому, что лоукост Визз Эйр вовсю продает билеты начиная с 1 мая на все направления, то, возможно, готовят открыть авиасообщение. Вот только не уверен, что будет куда летать: в Европе границы пока закрыты.
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Германия, Австрия, Польша, Норвегия точно откроют авиасообщение, ну будут там температуру измерять...
Люфтганза выставила Меркельше очень серьезные требования.
А если случится дефолт с ганзой, то наступит армагеддон во всей Германии.
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Откроют с 1 мая ? Австрия,да и Польша, как будто, раньше июня не собиралась...
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какой снимать, ящур даже не начинался.........
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что-то у ВОЗ и очкарика Билла не сростается..
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по их логике там должен уже быть Армагеддон..
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