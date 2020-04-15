 ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Так, между каждым этапом ослабление должно быть 2 недели перехода, когда власть будет оценивать влияние изменений на эпидемическую ситуацию.
"Чтобы уменьшить риск новых вспышек, меры следует отменять поэтапно, оценивать эпидемиологические риски и социально-экономические выгоды. В идеале между этапами должно быть не менее 2 недели, что соответствует инкубационном периода COVID-19, чтобы было достаточно времени для оценки рисков новых заболеваний ", - отметили в ВОЗ.
В случае возобновления роста заболеваемости в организации призывают повторно усиливать карантин.
Народный депутат Вадим Новинский, тест которого на COVID-19 дал положительный результат, вчера лично встречался с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием - он передавал российской церкви медицинские маски. Оба участника встречи были без средств защиты.
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