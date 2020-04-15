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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дефолт (391) Коломойский (1351) Климпуш-Цинцадзе (362)

 Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Климпуш-Цинцадзе

Если действующая власть допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом. Коломойский заинтересован обанкротиться страну и затем скупить ее за бесценок.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем видеоблоге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Уже даже провалы и предательская политика власти не впечатляет так, как то, что несмотря на все это им через СМИ удается задурманюваты людям головы и напускать в глаза туман. Буквально вчера КМИС обнародовал свое новое исследование. Как по мне, он просто показывает картину абсурда общественного мнения в Украине. Вдумайтесь, 65% наших граждан считает, что власть не справилась с обеспечением больниц тестами. 70% граждан Украины считает, что власть не справилась с обеспечением защитными средствами наших медиков. И одновременно 46% наших граждан считает, что власть успешно справляется с борьбой с коронавирусом. И те же 46% считают, что нам не стоит продолжать сотрудничество с МВФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Она подчеркнула, что это означает, что половина населения Украины новейшие политики убедили в том, что черное - это белое.

"Людей убеждают в том, что дефолт - это прощение всех долгов. Так раз - и ты уже никому ничего не должен. Некий экшн от создателей "конца эпохи бедности" и "сделаем их вместе". На самом деле при дефолте людей ждет не телевизионное, а реальное обнищание. Потому что это будет возвращение в 90-е, которые, слава Богу, многие не застали, а некоторые, к сожалению, забыли", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат отметила, что Коломойский заинтересован обанкротить страну и затем скупить все за бесценок.

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"Вот Коломойский хорошо помнит, он заинтересован обанкротить страну, а потом скупать ее за бесценок. Он хочет возвращения купонов. Так, доллар тогда будет точно по 8, только 8 тысяч. И тогда те, кто вывел миллиарды из Украины, сможет покупать ее оптом. И пусть вас не радует такое волшебное иностранное слово "эмиссия", которой вас обещают спасать. Потому что эмиссия - это печатный станок, и мы хорошо помним, как она работает. Это означает, что цены будут расти утром, в обед и вечером. Что мы будем вынуждены заплатить за хлеб кучу денег, которая будет больше, чем тот же хлеб. И не надо угадывать как все будет. Потому что есть живой реальный пример из нашего недавнего прошлого. Помните такое слово - квадриллион. Так вот, в Украине 1996 году доходная часть бюджета составила 2 квадриллион 390 триллионов купонокарбованцев. Цены с 1991 по 1996 год в Украине выросли в 95 000 раз, а доллар стоил 176 тыс купонокарбованцев. Так вот, если такой сценарий власть будет реализовывать, то на самом деле демонтаж страны останется уже чисто техническим вопросом", - добавила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3189334
 
   
 Топ комментарии
 
во,кацапня воодушевилась Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4616.друг другу подскуливают....вы про свою расеюшку побидкались бы,без нефтедолларов хана раньше наступит,чем в Украине.

Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9566
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Дурилка, демонтаж страны произошёл ещё в 14году когда в кресло президента хитростью и обманом заняло жирное, ЖАДНОЕ,циничнолживое, проросийское рыгоанальное существо с бизнесом в рашке и крыму
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так монику и двигали в преЗЕКи для демонтажа украины.. РАЗВЕ НЕ ТАК?
и 73 дебила тоже ЭТОГО хоЧУТЬ ))))
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Так *подобаються * мені сексоти (малороси ) . які тут кацапською мовою (окупанта ) пишуть про демонтаж держави . Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9057

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Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1004
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Так *подобаються * мені сексоти (малороси ) . які тут кацапською мовою (окупанта ) пишуть про демонтаж держави/ Молодец! Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки картинок из сайтов ДНР и РФ .Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в пятнадцать слов.
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Да не будет демонтажа, а уже будут ставить к стенке, а не бросать в урны.
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Без кредита МВФ Украина избежит дефолта - глава Минфина Марченко./ Папередник Марченко Уманский продержался на должности меньше месяца. Министр Новосад быстро много чего наобещала и как только у неё «появилась» квартира сразу слиняла.Без шума и пыли.И спросить за обман не с кого.
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Чи у світі є країна, де завезена 5-та колона складає 25-30% населення? Ви що, не розумієте, що вони вже посіяли квіточки, щоб зустрічати бурятські танки цвєтамі?
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Будет дефолт- страну раскупят за копейки. Давайте займём ещё денег, а для этого выполним все требования банка, в следствии которых страну раскупят за копейки....Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 922
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А зе має надію залишитися живим при дефолті?Ні зе,ні коломойша не доживуть до суда,а будуть висіти на гилякі. Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2892
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Потом не орите Парашенка вернись . Отлично будет если он пошлёт туда страну куда она до этого за то что он спас страну в 2014 от экономического и политического краха .
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