 Еще один пункт пропуска для автомобильного сообщения на границе закроют, останется 18

За соответствующее решение проголосовали сегодня, 15 апреля, во время очередного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы знаем, что уже сократился пассажиропоток через границу, поэтому закрытие 10 пунктов пропуска - это еще один шаг к повышению мер безопасности на время карантина", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что пункты пропуска будут закрыты на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все действующие пункты пропуска работают в штатном режиме и почти без очередей, - Гостаможня

"Согласно распоряжению Кабинета Министров от 13 марта 2020 года временно будут закрыты еще 10 пунктов пропуска для автомобильного сообщения. Это обусловлено высоким уровнем распространения острой респираторной болезни COVID-19 в соседних государствах", - отметил Арсен Аваков.

"Предлагается закрыть пункты пропуска "Костелы", "Смильница", "Грушев", "Угринов", "Солотвино", "Кельменцы", "Бронница", "Сокиряны", "Новые Трояны" и "Паланка". Это автомобильные, а иногда и пешеходные пункты пропуска", - добавил министр.

Стоит отметить, решение о закрытии пешеходных и автомобильных пунктов пропуска согласовано с международными партнерами. То есть, страны, граничащие с нашим государством, закрыли свои КПП зеркально. Сейчас на государственной границе Украины 125 временно закрытых пунктов пропуска, 105 действующих, в том числе 18 для автомобильного сообщения.

"После вступления в силу 288-го постановления о расширении перечня временно закрытых пунктов пропуска через государственную границу останется работать 18 автомобильных направлений", - сказал "Укринформу" представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Также читайте: На Закарпатье зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба

Спикер пояснил, что фактически работают 19 автомобильных пунктов пропуска, а остальные, которые было предложено закрыть, уже не функционировали из-за того, что смежные стороны их закрыли со своей стороны в рамках карантинных мероприятий. То есть, практически будет закрыт один действующий пункт пропуска - Паланка, который сегодня функционирует среди 19 пунктов пропуска автомобильных.

По его словам, ранее указанные пункты пропуска не работали, но не были внесены в перечень временно закрытых. И для того, чтобы они оставались нефункционирующими, их внесли в соответствующее распоряжение Кабмина.

То есть, подытожил Демченко, на границах со смежными странами останется работать достаточное количество пунктов пропуска для пересечения границы.

Напомним, государственную границу Украины с 7 апреля можно пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.