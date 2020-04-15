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 Политика Украины
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 Россия обязана обеспечить защиту населения от Covid-19 на оккупированных ею территориях Крыма и Донбасса, - МИД

Украина призывает Россию, как государство-оккупанта, обеспечить защиту жизни и здоровья населения на временно оккупированных территориях Украины в условиях пандемии Covid-19.

Об этом говорится в заявлении Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем РФ также обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных граждан Украины, предоставить беспрепятственный и безопасный доступ представителей международных мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста, а также врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения, а также предоставления гуманитарной помощи", - говорится в документе.

Украинский МИД требует от РФ регулярно предоставлять исчерпывающую информацию относительно ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на временно оккупированных ею украинских территориях, а также о мерах по оказанию помощи населению этих территорий в связи с пандемией.

В заявлении подчеркивается, что соответствующая нота с требованиями к РФ, как государству-оккупанту, направлена российской стороне.

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В МИД пояснили, что продолжающаяся вооруженная агрессия со стороны РФ делает невозможным непосредственное предоставление украинской стороной помощи населению временно оккупированных территорий. В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупационной администрацией доступа для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, МККК и других международных гуманитарных организаций, усложняется также и помощь со стороны международного сообщества, подчёркивается в заявлении.

"В очередной раз отмечаем обязательство Российской Федерации как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права принять все необходимые меры, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья населения этих территорий", - заявили в МИД Украины.

В частности, в МИД обратили внимание на то, что согласно статье 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, оккупационное государство обязано обеспечить и поддерживать на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, должно принимать профилактические и предупредительные меры, необходимые для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и эпидемий.

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Украинское министерство призвало международное сообщество способствовать разблокированию Россией доступа к временно оккупированным территориям Украины для предоставления такой помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3189328
 
 
 Топ комментарии
 
Значить, цьому населенню звіздєц Россия обязана обеспечить защиту населения от Covid-19 на окупированых территориях Крыма и Донбасса, - МИД - Цензор.НЕТ 5579
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ага, ща Рачка фсех спасет, именно так фсе и будет.
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Росія зайнята, печенеги наступають.
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Чего??? Россия обязана обеспечить защиту населения от Covid-19 на окупированых территориях Крыма и Донбасса, - МИД - Цензор.НЕТ 8374
Полиэтилен отберут (конфискуют), у тех кто занимается теплицами, вот в них и упакуют... Россия обязана обеспечить защиту населения от Covid-19 на окупированых территориях Крыма и Донбасса, - МИД - Цензор.НЕТ 8374
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Таблетки индийские просят? Тай отдайте их ИМ! Вон как кричат!))
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Они их оружием обеспечивают,чтоб с Украиной воевать.Зачем эти глупые заявления,для кого это?
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Карантин .. обсер ...обсервація .. Россия обязана обеспечить защиту населения от Covid-19 на оккупированных ею территориях Крыма и Донбасса, - МИД - Цензор.НЕТ 9073
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..Россия обязана обеспечить защиту населения от Covid-19 на оккупированных ею территориях Крыма и Донбасса, - МИД - Цензор.НЕТ 9125..
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Найкращий захист - це закрити всі КПП в бік України. Прости, Господи!
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