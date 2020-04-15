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 Индия выделила Украине 30 тысяч таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба

Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить Украине партию из 30 тыс. таблеток препарата гидроксихлорохин, который, по мнению экспертов, обладает высоким потенциалом в борьбе с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба МИД Украины в среду.

Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.

Когда препарат прибудет в Украину, его в дальнейшем получит Министерство здравоохранения страны, которое распределит лекарства среди медицинских учреждений.

В МИД напомнили, что Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом.

В то же время, в Министерстве здравоохранения обращают внимание, что препарат не рассчитан для самолечения и может применяться только по решению врачей. Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных на COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3189326
 
   
 Топ комментарии
 
Начните лечить ими новинского. А мы посмотрим.
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есть предложение, испытать их сначала на слугах, а потом уже на народу )
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многие отказываются от этого чудо-лекарства из-за побочных эффектов... Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8062
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Без клінічних випробувань МОЗ не має права включати незрозумілі ліки в медичні протоколи лікування коронавірусу! Це протизаконно і за це буде кримінальна відповідальність!
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нашим плевать на законы - главное заработать на доверчивых лохах
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Индия выделила Украине 30 тысяч таблеток лекарств,

Что за шум? таблетки штампуют в Украине,делают соответствующую упаковку, по действию они не помогают ,но и не вредят.. Экологически чистый бизнес.
Ото кто-то будет беспокоится о вашем здоровье! Фирма Рога - копыта в международном масштабе!..
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Ігорьонь, це той сами плаквеніл, який Трампуша рекламував, тільки плаквеніл випускає британія, а це індо-канадійський.
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Спочатку клінічні випробування, з'ясування побічної дії, потім розробка протоколу лікування і тільки потім затвердження МОЗ! За порушення існуючої процедури буде кримінальна відповідальність!
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Это сильнейший яд иммунодепрессант. Вызывает слепоту, поражение сердечной и нервных систем, и онкологию.
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Пусть отправят их в роисю. Там больше больных.
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Правильно.Брацкаму населению надо памагать
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самое время продавать банки с позитивно заряженой водой, как кашпировский практиковал...
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Дык, кашперовский опять по зомбоящику начал москалей лечить.
Но в первой передаче пока вирус не лечил, только геморрой и еще 2 болезни.
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Начните лечить ими новинского. А мы посмотрим.
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Можна йому згодувати всю партію за раз.
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За раз нельзя, бо остальным таким же может не хватить.
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Випросим ще в індусів для такої справи.
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Боюсь, что следующая партия сих дивных таблеток уже будут за очень дорого. Вон как Кулебя их нахваливает! Видать, уже распробовал...
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да и этой даже для депутаского, министерского и прочего кодла, не хватит ))
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Випросим ще в індусів для такої справи.

Хорошие таблетки придумали индусы!...
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Владику треба розтягнути задоволення. "Мука православна" заслуговує.
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Тоді буде незрозуміло від чого він подох Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8337
Запишуть, що від пережерання Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8337
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Сразу говорю, лучше это фуфло не жрать, учитывая ужасное качество индийских "лекарств"
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Дары "данайцев" - пусть у себя на своих цыганях испытывают - их там сотни лямов.... Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1011
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Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить.

Безвозмездно. Индия! Так разве бывает?)) Индия богаче Украины?
Нет, лично меня очень напрягает, когда государство (или вообще кто-то посторонний) отдает даром что-либо!! Я это называю так: На тобі, Боже, що мені негоже
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Пока ты Ириша делала маникюр, Индия заняла третье место по экономике. После США и Китая. И так себе прилично далеко оставила за собой таких монстров как Япония, Германия.
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Еще один парадокс. Третье место, а нищета просто катастрофичная.
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И тут же рядом неимоверные богатства.
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И такое есть в наличии. Но большинство населения живет просто в жутких условиях. Многие - на улице, в буквальном смысле, в картонных коробках. Вот как это сочетается с их экономикой - загадка.
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Да, жуть несусветная. Со 100 баксами ты там король жизни.
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Я не передергиваю, чуть-чуть. На 100 баксов можно жить прилично долго. Особенно на Гоа. Індія виділила Україні 30 000 таблеток ліків, перспективних у боротьбі з COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4029
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Как оно сочетается у них там, кто его знает.. Но факт есть факт. по ВВП у них третья в мире экономика. И каких-то 30000 таблеток для них.. это даже не капля в море, а так воспоминание о капле в море.
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Это другой вопрос. Производителям сейчас просто эти лишние таблетки девать будет некуда. Могут себе позволить жест.
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Колись були модні "зірочки" з В'єтнаму.
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Придурки, не травите людей. Индусы их наклепали, в надежде на спрос. Потом многие страны запретили их применять при коронавирусе.
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кращі ліки від коронавірусу - це батончики "Рошен"
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Да кацап лучшее лекарство это батончик Рошен потому что другие не лучше! Нет на сегодняшний день лекарств от короновируса!
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Хихикаете? А батончики, если соотносить цену/качество реально не имеют конкуренции. Індія виділила Україні 30 000 таблеток ліків, перспективних у боротьбі з COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3707
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есть предложение, испытать их сначала на слугах, а потом уже на народу )
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Молодцы индусы! Проверят лекарство на неграх украинцах!
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Ну так в Канаде испытывать их не будут, или в той же Испании - их засудят. А тут - ..... ну там скажут шо ВНЕЗАПНО +50 погибших в день - всем побоку.
Как тот, Семочко - пишут что из-за него погибло около 200, ибо срач был за закупки, или за "смотрящего" то и шо? И тишина..... только попы с диптихиями и есвтратихиями кадилами машут(считая бабло за "упоевание" усопших рабов)
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Кулеба и 30.000 таблеток ). В портфель больше не поместилось?
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Новинский, у которого обнаружили коронавирус, накануне встречался с Онуфрием

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 14 апреля передал 850 тыс. медицинских масок Предстоятелю УПЦ МП Онуфрию.
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на сайт фонда Новинского.
"14 апреля 2020 года народный депутат Украины Вадим Новинский передал 850 тысяч из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маски бесплатно будут раздавать верующим в приходах УПЦ МП во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые решат принять участие в праздничных пасхальных богослужениях, в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3006509-novinskij-u-kotorogo-obnaruzili-koronavirus-nakanune-vstrecalsa-s-onufriem.html
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Это очень маленькая партия (символическая), что касаемо качества лекарств, то здесь больше важен конкретный производитель (торговая марка) и его репутация на рынке лекарств, чем страна производитель, поэтому не стоит писать язвительных комментариев, если вам не известно больше деталей и фактов (именно по этому случаю), чем написано в статье!
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Компания Cipla основана в 1935 году. Публичная компания. В 2017 году это более 25000+ сотрудников, рыночная капитализация около 5,8 миллиардов долларов (начало 2019 года). Это игрок #4 по обороту в Индии (2019). Годовой оборот около 2,36 миллиардов долларов. Производственная площадка API (субстанции) и промежуточных продуктов в Керкамб сертифицирована FDA США с 1985 года, также данная площадка сертифицирована ВОЗ. Ряд API (действующих веществ) сертифицированы MHRA (Великобритания), TGA (Австралия), а также регуляторами Канады, Южной Африки, Бразилии, Дании и ряда других стран. Всего компания имеет 34 производственных площадки. Примерно половина продукции идет на экспорт, офисы компании находятся более чем в 80 странах мира. www.cipla.com
Mylan - публичная глобальная компания, основанная в США в 1961 году, штаб-квартира находится в Кэнонсбурге, Пенсильвания. Сегодня Mylan входит в пятерку крупнейших генерических компаний мира, а в TOP 50 фармкомпаний мира Mylan занимает 21 строчку. Годовой оборот около 9,5 миллиардов долларов, а капитализация компании превышает 20 миллиардов долларов. Компания имеет 47 производственных площадок, 19 из которых находятся в Индии. На предприятиях и в офисах компании работает более 35000 человек в 165 странах мира. В портфеле компании более 250 API. В 2007 году Mylan приобрела контрольный пакет крупного индийского игрока на рынке субстанций - Matrix Laboratories Limited, что превратило компанию в одну из самых больших в фарминдустрии мира. Штаб-квартира подразделения компании Mylan Laboratories Limited в индийском Хайдарабаде осуществляет управление активами компании в Индии и Китае. Компания - крупный игрок в области антиретровирусных препаратов: в 2017 году Mylan произвела более 4 миллиардов доз АРВ-препаратов. www.mylan.com
Компания Emcure основана в 1981 году. Сегодня это более 11 тысяч сотрудников, операционный доход оценивается в 220 миллионов долларов. Производственная площадка твердых лекарственных форм в Хиньявади, парентеральных препаратов в Хинджавади и API в Керкамб имеют сертификацию FDA США. Компания имеет центр исследований и разработок с производственной площадкой в в Ист-Брансуике, штат Нью-Джерси, США. Также имеются офисы или производственные площадки в ОАЭ, Бразилии, Южной Африке, Сингапуре, Нигерии, Марокко, России. Компания активно расширяется, скупая небольших игроков в различных странах: Tilomed Laboratories (Великобритания, 2014), Marcan Pharmaceuticals (Канада, 2015), Bharadwaj Pharma GMBH (Германия, 2016). www.emcure.com
Компания Sun является крупным игроком фармацевтического рынка. Она была основана в 1983 году. Сегодня это транснациональная публичная компания с более чем 40 производственными площадками по всему миру, включая США, Канаду, Бразилию, Мексику и Израиль, где работает 50000+ сотрудников. Компания присутствует более чем в 150 странах мира с 2000+ продуктами в портфеле. В 2014 году Sun поглотила компанию Ranbaxy, что сделало её #1 в Индии и позволило войти в пятерку крупнейших в мире дженерических компаний - оборот составляет около 4,5 миллиардов долларов в год (2017). Более двух третей продаж Sun приходится на зарубежные страны, и большая доля приходится на США. www.sunpharma.com
Dr. Reddy's Laboratories, основанная в 1984 году, - игрок #2 в Индии по размеру оборота компании - более 2 миллиардов долларов, 2019. Сегодня это публичная компания, которая имеет филиалы в 20+ странах мира, персонал насчитывает более 20000 человек. Dr. Reddy's широко представлена своими продуктами в России, где она работает с 1992 года. www.drreddys.com
Aurobindo Pharma основана в 1986 году, с 1992 года это публичная компания, достигшая оборота около 2 миллиардов долларов (2017). Это игрок #3 по обороту в Индии (2019). На более чем 25 производственных площадках компании, а также в офисах 150+ стран мира трудится более 20000 сотрудников. С 2005 года активно участвует в программе PEPFAR. www.aurobindo.com
Частная компания Hetero Drugs основана в 1993 году, на предприятиях занято более 15000 человек. Оборот компании оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Портфель компании состоит из более чем 300 продуктов. Более 36 производственных площадок расположены в Индии, США, Китае, России, Египте и Мексике и многих других странах. Часть производственных площадок имеют сертификацию FDA (США), TGA (Австралия), MCC (Южная Африка) и ВОЗ. Офисы компании расположены в 126 странах мира. www.heteroworld.com
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Офисы компании расположены в 126 странах мира.

При современном развитии печатного дела... напечатают любую фирму и любого производителя, как по мне.
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бывают откровенные подделки, но это проблема не только Индии (их лекарства подделывать не выгодно, ибо они и так дешевые), а общемировая!
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не стоит писать язвительных комментариев, если вам не известно больше деталей и фактов (именно по этому случаю), чем написано в статье!

Грипп как герпес -можно лечить, можно не лечить. Срок выздоровления практически одинаковый.
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я не про грипп, а про лекарства (о вот лечит оно или не лечит) это вопрос не к производителю (ибо оно не заявлено как лекарство от гриппа), а лечащим медикам (на их страх и риск, и ответственность)!
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В 2000р мав запалення нирки.За 7днів лікування в поліклініці ледве не склеїв ласти. Після консультації нормального лікаря приймав індійські антибіотики.Через тиждень став на ноги.На жаль не памятаю їх назви .Були не дорогі.
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Це дуже важкі ліки, які можуть призвести до смерті.
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Це дуже важкі ліки, які можуть призвести до смерті.

Человек самодостаточная система и если относится к себе без крайностей,то умрете своей смертью.Долгожители, как правило, не принимали никаких таблеток.
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" на тобі небоже , шо нам негоже " ? . Хоча індійськими препаратами лікуюся вже років двадцять .
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Советско-индийская торговля составляла 18% от обшей внешней торговли.Почти пятая часть всего объёма торговли.К примеру с Японией всего 8%
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Да шото такое припоминаю . Рубашки голубые из настоящего х б , с белыми стоячими воротничками и короткими рукавами , Джинсы Miltons , свитер из мохера , шарф ... . Но более всего - свечи от геморроя проктоседил . Всё это было хорошего качества . Не реклама .
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Вот сами их и жрите, так понимаю индийские слуги народа решили заработать на укр лохах
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Охотно мы дарим,
Что нам не надобно самим.
(с) Крылов
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Можливо то "Віагра" для імпотентної влади або якась китайська продукція.
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Все такие вумные, пока не подхватили корону в тяжелой форме.
Придет время, и гамно есть согласитесь, чтобы сделать один глоток воздуха легкими, наполненными слизью.
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Все такие вумные, пока не подхватили корону в тяжелой форме.

Не надо думать , что вот Я должен жить150 лет и не меньше. Каждому свое. Да и один день похож на всю жизнь - утро, полдень ,закат...
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гуманитарная помощь, вообще то Индия запретила экспорт подобных лекарств, даже Трамп умолял их премьера продать партию в США.
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Индия продала Греции 5 тонн хлорохинфосфата, вот это партия!
https://voliotaki.gr/wordpress/2020/04/x%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CE%B5-10-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B7-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1.html
они собираются им не только больных лечить, а и давать врачам для профилактики.
я у нас погуглил, нашёл только такой :
https://izi.ua/p-3528832-khlorokhinfosfat-dlya-lecheniya-akvariumnykh-ryb
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а шо делать, так скоро все врачи закончатся, там в статье 2 вида профилактики - просто так - в зоне риска, и если заболел, но ещё тесты не дошли.
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В штатах используют лекарства с хинином для лечения вируса. Мне штатовские друзья слили тему: в составе напитка Швепс, присутствует этот самый хинин. Короче, при первых симптомах принимать 150 грамм швепса и 50 мг цинка (в таблетках) в день. Для чего цинк? Считается, что он способствует лучшему усвоению хинина.
В общем, хз насколько это помогает, но, за что купил, за то продал. )
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Хинин присутствует также и в джине! Думаю, даже в более сильной концентрации, т.к. был специально создан для этих целей (в смысле для профилактики малярии)
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Есть легенда, что хинин в составе Schweppes нужен для того, чтобы лечить холеру. Бред - для исцеления придется выпить цистерну газировки, потому что хинина в одной бутылке критически мало.
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Бяка , в штатах , покуда , ничего официально не используют . Могут использовать повторно рос.. ийских шпионов , как гандо...нов . ))
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30 000 таблеток = 3 000 пластинок по 10 шт. = 1000 упаковок по 3 пластинки. если упаковка таблеток = 1 пачке сигарет, то все это уместится в багажнике "Таврии". Зато в устах начальника прозвучало: "Тридцать тысяч"!.
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