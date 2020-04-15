 Индия выделила Украине 30 тысяч таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба МИД Украины в среду.
Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.
Когда препарат прибудет в Украину, его в дальнейшем получит Министерство здравоохранения страны, которое распределит лекарства среди медицинских учреждений.
В МИД напомнили, что Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом.
В то же время, в Министерстве здравоохранения обращают внимание, что препарат не рассчитан для самолечения и может применяться только по решению врачей. Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных на COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.
Что за шум? таблетки штампуют в Украине,делают соответствующую упаковку, по действию они не помогают ,но и не вредят.. Экологически чистый бизнес.
Ото кто-то будет беспокоится о вашем здоровье! Фирма Рога - копыта в международном масштабе!..
https://focus.ua/technologies/453694-v_brazilii_ostanovili_ispytanie_khlorokhina_iz-za_smertelnykh_oslozhnenii_na_serdtse
Но в первой передаче пока вирус не лечил, только геморрой и еще 2 болезни.
Хорошие таблетки придумали индусы!...
Запишуть, що від пережерання
Безвозмездно. Индия! Так разве бывает?)) Индия богаче Украины?
Нет, лично меня очень напрягает, когда государство (или вообще кто-то посторонний) отдает даром что-либо!! Я это называю так: На тобі, Боже, що мені негоже
неграхукраинцах!
Как тот, Семочко - пишут что из-за него погибло около 200, ибо срач был за закупки, или за "смотрящего" то и шо? И тишина..... только попы с диптихиями и есвтратихиями кадилами машут(считая бабло за "упоевание" усопших рабов)
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 14 апреля передал 850 тыс. медицинских масок Предстоятелю УПЦ МП Онуфрию.
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на сайт фонда Новинского.
"14 апреля 2020 года народный депутат Украины Вадим Новинский передал 850 тысяч из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маски бесплатно будут раздавать верующим в приходах УПЦ МП во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые решат принять участие в праздничных пасхальных богослужениях, в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3006509-novinskij-u-kotorogo-obnaruzili-koronavirus-nakanune-vstrecalsa-s-onufriem.html
Mylan - публичная глобальная компания, основанная в США в 1961 году, штаб-квартира находится в Кэнонсбурге, Пенсильвания. Сегодня Mylan входит в пятерку крупнейших генерических компаний мира, а в TOP 50 фармкомпаний мира Mylan занимает 21 строчку. Годовой оборот около 9,5 миллиардов долларов, а капитализация компании превышает 20 миллиардов долларов. Компания имеет 47 производственных площадок, 19 из которых находятся в Индии. На предприятиях и в офисах компании работает более 35000 человек в 165 странах мира. В портфеле компании более 250 API. В 2007 году Mylan приобрела контрольный пакет крупного индийского игрока на рынке субстанций - Matrix Laboratories Limited, что превратило компанию в одну из самых больших в фарминдустрии мира. Штаб-квартира подразделения компании Mylan Laboratories Limited в индийском Хайдарабаде осуществляет управление активами компании в Индии и Китае. Компания - крупный игрок в области антиретровирусных препаратов: в 2017 году Mylan произвела более 4 миллиардов доз АРВ-препаратов. www.mylan.com
Компания Emcure основана в 1981 году. Сегодня это более 11 тысяч сотрудников, операционный доход оценивается в 220 миллионов долларов. Производственная площадка твердых лекарственных форм в Хиньявади, парентеральных препаратов в Хинджавади и API в Керкамб имеют сертификацию FDA США. Компания имеет центр исследований и разработок с производственной площадкой в в Ист-Брансуике, штат Нью-Джерси, США. Также имеются офисы или производственные площадки в ОАЭ, Бразилии, Южной Африке, Сингапуре, Нигерии, Марокко, России. Компания активно расширяется, скупая небольших игроков в различных странах: Tilomed Laboratories (Великобритания, 2014), Marcan Pharmaceuticals (Канада, 2015), Bharadwaj Pharma GMBH (Германия, 2016). www.emcure.com
Компания Sun является крупным игроком фармацевтического рынка. Она была основана в 1983 году. Сегодня это транснациональная публичная компания с более чем 40 производственными площадками по всему миру, включая США, Канаду, Бразилию, Мексику и Израиль, где работает 50000+ сотрудников. Компания присутствует более чем в 150 странах мира с 2000+ продуктами в портфеле. В 2014 году Sun поглотила компанию Ranbaxy, что сделало её #1 в Индии и позволило войти в пятерку крупнейших в мире дженерических компаний - оборот составляет около 4,5 миллиардов долларов в год (2017). Более двух третей продаж Sun приходится на зарубежные страны, и большая доля приходится на США. www.sunpharma.com
Dr. Reddy's Laboratories, основанная в 1984 году, - игрок #2 в Индии по размеру оборота компании - более 2 миллиардов долларов, 2019. Сегодня это публичная компания, которая имеет филиалы в 20+ странах мира, персонал насчитывает более 20000 человек. Dr. Reddy's широко представлена своими продуктами в России, где она работает с 1992 года. www.drreddys.com
Aurobindo Pharma основана в 1986 году, с 1992 года это публичная компания, достигшая оборота около 2 миллиардов долларов (2017). Это игрок #3 по обороту в Индии (2019). На более чем 25 производственных площадках компании, а также в офисах 150+ стран мира трудится более 20000 сотрудников. С 2005 года активно участвует в программе PEPFAR. www.aurobindo.com
Частная компания Hetero Drugs основана в 1993 году, на предприятиях занято более 15000 человек. Оборот компании оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Портфель компании состоит из более чем 300 продуктов. Более 36 производственных площадок расположены в Индии, США, Китае, России, Египте и Мексике и многих других странах. Часть производственных площадок имеют сертификацию FDA (США), TGA (Австралия), MCC (Южная Африка) и ВОЗ. Офисы компании расположены в 126 странах мира. www.heteroworld.com
При современном развитии печатного дела... напечатают любую фирму и любого производителя, как по мне.
https://focus.ua/technologies/453694-v_brazilii_ostanovili_ispytanie_khlorokhina_iz-za_smertelnykh_oslozhnenii_na_serdtse
Грипп как герпес -можно лечить, можно не лечить. Срок выздоровления практически одинаковый.
Человек самодостаточная система и если относится к себе без крайностей,то умрете своей смертью.Долгожители, как правило, не принимали никаких таблеток.
Что нам не надобно самим.
(с) Крылов
Придет время, и гамно есть согласитесь, чтобы сделать один глоток воздуха легкими, наполненными слизью.
Не надо думать , что вот Я должен жить150 лет и не меньше. Каждому свое. Да и один день похож на всю жизнь - утро, полдень ,закат...
https://voliotaki.gr/wordpress/2020/04/x%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CE%B5-10-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B7-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1.html
они собираются им не только больных лечить, а и давать врачам для профилактики.
я у нас погуглил, нашёл только такой :
https://izi.ua/p-3528832-khlorokhinfosfat-dlya-lecheniya-akvariumnykh-ryb
В общем, хз насколько это помогает, но, за что купил, за то продал. )