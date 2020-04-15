EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1509  34
Материалы по теме:
Все про:Индия (188) карантин (3106) Кулеба Дмитрий (348) COVID-19 (3896) коронавирус (2521)

 Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба

Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить Украине партию из 30 тыс. таблеток препарата гидроксихлорохин, который, по мнению экспертов, обладает высоким потенциалом в борьбе с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба МИД Украины в среду.

Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.

Когда препарат прибудет в Украину, его в дальнейшем получит Министерство здравоохранения страны, которое распределит лекарства среди медицинских учреждений.

В МИД напомнили, что Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом.

В то же время, в Министерстве здравоохранения обращают внимание, что препарат не рассчитан для самолечения и может применяться только по решению врачей. Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных на COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3189326
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
многие отказываются от этого чудо-лекарства из-за побочных эффектов... Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8062
 показать весь комментарий
 
 
Пусть отправят их в роисю. Там больше больных.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно.Брацкаму населению надо памагать
 показать весь комментарий
 
самое время продавать банки с позитивно заряженой водой, как кашпировский практиковал...
 показать весь комментарий
 
 
Дык, кашперовский опять по зомбоящику начал москалей лечить.
Но в первой передаче пока вирус не лечил, только геморрой и еще 2 болезни.
 показать весь комментарий
 
Начните лечить ими новинского. А мы посмотрим.
 показать весь комментарий
 
 
Можна йому згодувати всю партію за раз.
 показать весь комментарий
 
 
За раз нельзя, бо остальным таким же может не хватить.
 показать весь комментарий
 
 
Випросим ще в індусів для такої справи.
 показать весь комментарий
 
Боюсь, что следующая партия сих дивных таблеток уже будут за очень дорого. Вон как Кулебя их нахваливает! Видать, уже распробовал...
 показать весь комментарий
 
Владику треба розтягнути задоволення. "Мука православна" заслуговує.
 показать весь комментарий
 
Тоді буде незрозуміло від чого він подох Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8337
Запишуть, що від пережерання Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8337
 показать весь комментарий
 
Сразу говорю, лучше это фуфло не жрать, учитывая ужасное качество индийских "лекарств"
 показать весь комментарий
 
 
Дары "данайцев" - пусть у себя на своих цыганях испытывают - их там сотни лямов.... Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1011
 показать весь комментарий
 
 
Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить.

Безвозмездно. Индия! Так разве бывает?)) Индия богаче Украины?
Нет, лично меня очень напрягает, когда государство (или вообще кто-то посторонний) отдает даром что-либо!! Я это называю так: На тобі, Боже, що мені негоже
 показать весь комментарий
 
Колись були модні "зірочки" з В'єтнаму.
 показать весь комментарий
 
Придурки, не травите людей. Индусы их наклепали, в надежде на спрос. Потом многие страны запретили их применять при коронавирусе.
 показать весь комментарий
 
 
есть предложение, испытать их сначала на слугах, а потом уже на народу )
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы индусы! Проверят лекарство на неграх украинцах!
 показать весь комментарий
 
 
Ну так в Канаде испытывать их не будут, или в той же Испании - их засудят. А тут - ..... ну там скажут шо ВНЕЗАПНО +50 погибших в день - всем побоку.
Как тот, Семочко - пишут что из-за него погибло около 200, ибо срач был за закупки, или за "смотрящего" то и шо? И тишина..... только попы с диптихиями и есвтратихиями кадилами машут(считая бабло за "упоевание" усопших рабов)
 показать весь комментарий
 
Кулеба и 30.000 таблеток ). В портфель больше не поместилось?
 показать весь комментарий
 
Новинский, у которого обнаружили коронавирус, накануне встречался с Онуфрием

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 14 апреля передал 850 тыс. медицинских масок Предстоятелю УПЦ МП Онуфрию.
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на сайт фонда Новинского.
"14 апреля 2020 года народный депутат Украины Вадим Новинский передал 850 тысяч из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маски бесплатно будут раздавать верующим в приходах УПЦ МП во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые решат принять участие в праздничных пасхальных богослужениях, в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3006509-novinskij-u-kotorogo-obnaruzili-koronavirus-nakanune-vstrecalsa-s-onufriem.html
 показать весь комментарий
 
Это очень маленькая партия (символическая), что касаемо качества лекарств, то здесь больше важен конкретный производитель (торговая марка) и его репутация на рынке лекарств, чем страна производитель, поэтому не стоит писать язвительных комментариев, если вам не известно больше деталей и фактов (именно по этому случаю), чем написано в статье!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх