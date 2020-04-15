 Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба МИД Украины в среду.
Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.
Когда препарат прибудет в Украину, его в дальнейшем получит Министерство здравоохранения страны, которое распределит лекарства среди медицинских учреждений.
В МИД напомнили, что Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом.
В то же время, в Министерстве здравоохранения обращают внимание, что препарат не рассчитан для самолечения и может применяться только по решению врачей. Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных на COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.
Но в первой передаче пока вирус не лечил, только геморрой и еще 2 болезни.
Запишуть, що від пережерання
Безвозмездно. Индия! Так разве бывает?)) Индия богаче Украины?
Нет, лично меня очень напрягает, когда государство (или вообще кто-то посторонний) отдает даром что-либо!! Я это называю так: На тобі, Боже, що мені негоже
неграхукраинцах!
Как тот, Семочко - пишут что из-за него погибло около 200, ибо срач был за закупки, или за "смотрящего" то и шо? И тишина..... только попы с диптихиями и есвтратихиями кадилами машут(считая бабло за "упоевание" усопших рабов)
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 14 апреля передал 850 тыс. медицинских масок Предстоятелю УПЦ МП Онуфрию.
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на сайт фонда Новинского.
"14 апреля 2020 года народный депутат Украины Вадим Новинский передал 850 тысяч из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маски бесплатно будут раздавать верующим в приходах УПЦ МП во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые решат принять участие в праздничных пасхальных богослужениях, в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3006509-novinskij-u-kotorogo-obnaruzili-koronavirus-nakanune-vstrecalsa-s-onufriem.html