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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СБУ (14570) Баканов Иван (138) Шайтанов (5)

 Суд избрал агенту ФСБ Шайтанову меру пресечения - 60 суток содержания под стражей

Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр СБУ.

14 апреля он был задержан за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. В тот же день следователи Службы безопасности Украины объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 ( "Государственная измена") и ст. 258 ( "Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, что по убеждению главы СБУ Ивана Баканова, это задержание - свидетельство того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности", - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и выявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают", - подчеркнул Иван Баканов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль

Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

Источник: https://censor.net.ua/n3189322
 
 
 Топ комментарии
 
Агент он или нет-предстоит ещё доказать как понимаю. Но в целом-одобряю.
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Нічого страшного завтра хуйло візьме пару заручників домовиться зі своїм "ЗЕагентом" про обмін і поїде цей "генерал" на "родину" медальку отримувати за добре проведену підривну роботу на території України!
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Боюсь, что эта новость даже не вызовет удивления.
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Вы господин Баканов там немножко поищите среди ваших подчиненных еще процентов 20-25 тоже агенты ФСБ
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Там еще дЕрмаковы ждут не дождутся ареста -- не томите
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Боюсь, что эта новость даже не вызовет удивления.
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Агент он или нет-предстоит ещё доказать как понимаю. Но в целом-одобряю.
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как вообще это невозможно!? другая сторона - ФСБ должно подтвердить, что Шайтанов - их агент. Но в целом-одобряю.
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Нашим предстоит доказать, не ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБшной структуре.
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Шотварицца, ааааа!!!!
Агент кремля ему 60 суток ареста, а патриот звание и должность дал
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Нічого страшного завтра ***** візьме пару заручників домовиться зі своїм "ЗЕагентом" про обмін і поїде цей "генерал" на "родину" медальку отримувати за добре проведену підривну роботу на території України!
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так його прихватили на замаху! яка ж проведена підривна робота?
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Соевые, а как так выходит, что арест СБУ этого тела вы одобряете, а арест СБУ Поворозника для вас - "політична розправа з опонентами зехунтою"?
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Дык паравоз написал, что он вечером сам уже к ним пришел, так его послали нах.
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А про Чорновіл та Ріфмастера є чого сказати?
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зачем его кормить ? при попытке к бегству в сторону, ост границы ,,по законам военного времени !!!и все !!!
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Что ли собирают залог или обменяют на каково то ватного одроченца ?
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измену Україна шось слабко карає
купа жи цим користаєця
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Військовий трибунал, як що винен - розстріл!
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60 дней чтоб списки поменять ? А как же турборежим ? Или агент Шмоника в ручную пишет ?
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