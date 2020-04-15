 Суд избрал агенту ФСБ Шайтанову меру пресечения - 60 суток содержания под стражей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр СБУ.

14 апреля он был задержан за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. В тот же день следователи Службы безопасности Украины объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 ( "Государственная измена") и ст. 258 ( "Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, что по убеждению главы СБУ Ивана Баканова, это задержание - свидетельство того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности", - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и выявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают", - подчеркнул Иван Баканов.

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Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".