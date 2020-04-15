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 Экономика, Общество
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Все про:банки (1744) НБУ (4630) счета (175)

 НБУ позволит украинцам открывать счета по видеосвязи: визит в банк будет не нужен

В Национальном банке Украины разработали механизм удаленной идентификации личности, который предусматривает, что для открытия счета в банке достаточно будет видеосвязи.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоро для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.

НБУ разработал несколько вариантов удаленной идентификации клиентов банков. Первый - идентификация при помощи видеозвонков. Второй - упрощенный вариант, который предусматривает, что клиенты смогут идентифицировать себя с помощью электронных подписей или сканирования чипа ID-карты или паспорта. Упрощенный вариант НБУ подготовил для тех случаев, когда клиент или банк не имеют возможности наладить видеоконференцию.

Счета, открытые с помощью упрощенной модели удаленной идентификации, будут иметь определенные ограничения: общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тыс. гривен ($1,4 тыс.) в месяц и 400 тыс. гривен ($14,7 тыс.) в год, а общий остаток по всем счетам клиента не должен превышать 40 тыс. гривен ($1,4 тыс.).

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Новые изменения должны заработать с 28 апреля 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3189320
 
 
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лучше уже на зимбабвийские доллары перейти - в месяц можно снять всего лишь 200000триллионов, а в день - только на маску - 150триллионов. А на гречку - квадриллион долларов.
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Самим не смешно.Да любой банк потребует кучу бумажек и личные подписи.Детский сад чесное слово.Какая видеосвязь.Сами усложнили это по самое не могу.Теперь по видиосвязи)))
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Ваша правда: ще, навіть, не всі обслуговують по закордонних пашпортах... НБУ позволит украинцам открывать счета по видеосвязи: визит в банк будет не нужен - Цензор.НЕТ 8821
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Как вы отстали от цивилизации . В Дании уже давно банки все обслуживают через электродные ключи .
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Не я отстал,а НБУ оторвано от реальности.Для этого достаточно почитать кучу финансовых сайтов,где специалисты показывают как реальность не совпадает с тем что НБУ делает.
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Ваша правда, відстали, на жаль... Починаючи з того, що голосувати в Данії мають право лиш ті, хто сплачує податки...
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Мало того что наплодили всяких кредитных организаций, которые теперь наяривают по телефону совершенно посторонним людям с требованием закрыть несуществующий кредит, так теперь и банкам предлагают перейти на онлайн открытие счетов...
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Ерунда какая-то!
Ві не в курсе, что открівая счёт на больше 200 тіс нужно доказать происхождение5 денег?
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