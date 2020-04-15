 НБУ позволит украинцам открывать счета по видеосвязи: визит в банк будет не нужен

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоро для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.

НБУ разработал несколько вариантов удаленной идентификации клиентов банков. Первый - идентификация при помощи видеозвонков. Второй - упрощенный вариант, который предусматривает, что клиенты смогут идентифицировать себя с помощью электронных подписей или сканирования чипа ID-карты или паспорта. Упрощенный вариант НБУ подготовил для тех случаев, когда клиент или банк не имеют возможности наладить видеоконференцию.

Счета, открытые с помощью упрощенной модели удаленной идентификации, будут иметь определенные ограничения: общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тыс. гривен ($1,4 тыс.) в месяц и 400 тыс. гривен ($14,7 тыс.) в год, а общий остаток по всем счетам клиента не должен превышать 40 тыс. гривен ($1,4 тыс.).

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Новые изменения должны заработать с 28 апреля 2020 года.