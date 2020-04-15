EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Здоровье
  428  5
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3760) Закарпатье (1767) карантин (3106) COVID-19 (3896) коронавирус (2521)

 На Закарпатье зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба

15 апреля зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Поступившие результаты подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное. Устанавливается круг всех лиц с кем пограничник контактировал. Также в подразделении проведены меры по недопущению распространения заболевания, в т.ч. обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники вчера выявили на границе 25 нарушителей карантина: 17 соблюдали самоизоляцию менее суток

Как отмечают в Госпогранслужбе, с середины февраля, из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией, более 300 пограничников находилось под контролем врачей на самоизоляции или обсервации в лечебных учреждениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3189316
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что несколько странно-столько заробитчан пропустить-и нет заражений
 показать весь комментарий
 
 
Саудиты больше делают для Украины, чем ЗЕ команды.

Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца не платить за нефть

https://charter97.org/ru/news/2020/4/15/373140/
 показать весь комментарий
 
 
Треба слідкувати за гігієною коли беруть хабарі у контрабандистів,гроші хабарів дуже брудні. На Закарпатье зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2978
 показать весь комментарий
 
Испания вернула Китаю все экпресс-тесты из-за низкой эффективности!

Тоже само повторяется и у нас...

"...Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Поступившие результаты подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3189316
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх