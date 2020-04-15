 На карантине украинцы вдвое реже снимают наличные в банкоматах, - Приватбанк

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".
"В период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах ПриватБанка - количество таких операций снизилась по сравнению с началом марта с 2,7 млн до 1,3 млн операций в сутки", — сказано в сообщении.
Меньше украинцы посещают и отделения банка.
"За первые четыре недели коронавирусного карантина в Украине количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза", — сказано в сообщении.
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Если в начале марта ежедневно в кассах отделений клиенты проводили более 480 000 операций, то с начала текущей недели в кассах банка ежедневно проводится не более 190 000 кассовых платежей.
"В то же время, количество транзакций клиентов ПриватБанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет-магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%", — добавили в пресс-службе.
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Но все чаще это становится проблемой!!!
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей. На данный момент цена нефти марки "Брент" 27,27 долларов за баррель.
Обежал пару банкоматов - больше 1000 тысячи не дают.
Потом плюнул и не стал снимать все, что хотел.
А Червоненко вот вчера матерился - пошел в приват снять депозит - хрен вообще получил.
Будет теперь собирать бумажки и требовать через суд.
Но вчера на 112 он по скайпу матерился, что нашли какой то левый повод, типа где то есть какое то решение суда о каких то связанных с его фирмами компаниях, само решение показать не могут, но денег не дали и послали.
Еще он там Юльку нахваливал, вылизал ей все щеки.