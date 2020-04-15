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 Общество
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Все про:банкомат (97) Приватбанк (623)

 На карантине украинцы вдвое реже снимают наличные в банкоматах, - Приватбанк

При этом количество безналичных платежей осталось таким же, каким было в начале марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".

"В период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах ПриватБанка - количество таких операций снизилась по сравнению с началом марта с 2,7 млн до 1,3 млн операций в сутки", — сказано в сообщении.

Меньше украинцы посещают и отделения банка.

"За первые четыре недели коронавирусного карантина в Украине количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза", — сказано в сообщении.

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Если в начале марта ежедневно в кассах отделений клиенты проводили более 480 000 операций, то с начала текущей недели в кассах банка ежедневно проводится не более 190 000 кассовых платежей.

"В то же время, количество транзакций клиентов ПриватБанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет-магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%", — добавили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189315
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво подивитись статистику по обмінниках - чи виросла кількість продажу населенням валюти?
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Немного хороших новостей из российских СМИ: - Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца на платить за нефть. Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков.
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей. На данный момент цена нефти марки "Брент" 27,27 долларов за баррель.
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Дєбіли зелені! Нічого вже знімати!
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Цікаво подивитись статистику по обмінниках - чи виросла кількість продажу населенням валюти?
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Можно у ваны спросить,что несут в ломбарды. Там + 200 процентов точно.
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Нормальні пацани! Від їх реформ народу вже і гроші стали не потрібні.
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Зебилы,перестаньте снимать бенины и суркисов деньги
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А на что снимать? Разве что на кормушку чиновникам и реформаторам от медицины и образования .
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. Многие начали думать о том , как бы поохотиться за голубями.
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Больше спишь - меньше ешь. Неплохо бы научиться еще в анабиоз впадать. До лучших времен...
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Я снимаю.
Но все чаще это становится проблемой!!!
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Немного хороших новостей из российских СМИ: - Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца на платить за нефть. Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков.
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей. На данный момент цена нефти марки "Брент" 27,27 долларов за баррель.
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Пц мацкаликам .!! На этот раз рассердили шейхов они -не на шутку . .
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Люди стали меньше пользоваться наличкой. В супермаркетах стараются рассчитываться платежными картами, рынки почти не работают, кафе рестораны почти не работают, транспорт почти не ездит и т.д.
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Дык , а куды её тратить , кроме как только на продукты ,, всё ведь закрыто же .. На карантині українці вдвічі рідше знімають готівку в банкоматах, - Приватбанк - Цензор.НЕТ 9260 .
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мы выйдем из коронавируса богатейшей страной)
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Ось такі Славки Хуторські і є справжнісіньке соєве бидло - з нетерпимістю до іншої позиції, з агресивністю до свого опонента, з ненавистю до своіх же співгромадян. Такі славки працюють лише на розкол України, на розбрат і на ослаблення нашої держави. Кому це вигідно? Питання риторичне...
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Не реже, а меньше.
Обежал пару банкоматов - больше 1000 тысячи не дают.
Потом плюнул и не стал снимать все, что хотел.
А Червоненко вот вчера матерился - пошел в приват снять депозит - хрен вообще получил.
Будет теперь собирать бумажки и требовать через суд.
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А можно подробнее про депозит? Вообще не отдают даже после когда срок подходит к концу?
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Ну, подробнее надо у Червоненко узнавать.
Но вчера на 112 он по скайпу матерился, что нашли какой то левый повод, типа где то есть какое то решение суда о каких то связанных с его фирмами компаниях, само решение показать не могут, но денег не дали и послали.
Еще он там Юльку нахваливал, вылизал ей все щеки.
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Без маски в тролейбус не можна, а без ума у владу - будь ласка...
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Вчера утром простоял в очереди около часа в отделение другого банка , расположенного напротив '' приват " . Приват не работал ... . " знающие люди " из очереди советовали обратиться в другое отделение , ( работающее ) , но занимать очередь с восьми утра ... ))
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