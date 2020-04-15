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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2390) обыск (1461) СБУ (14570) Поворозник (57)

 СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, у которого 14 апреля проходили обыски по делу о взятке, рассказал, что следственные действия в его кабинете продолжались около 1,5-2 часов и правоохранители изъяли у него ряд документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "Украинской правде"

Поворозник отметил: "Это все произошло в районе 17 часов. Ко мне в кабинет зашли с десяток людей, представившись сотрудниками СБУ и Нацполиции, с вопросами, на которые они хотели получить ответы. Провели у меня обыск в кабинете. Он длился где-то 1,5-2 часа. Произвели выемку документов. Пока не знаю, какие документы изъяли, еще не смотрел. И на этом все закончилось.

Меня пригласили на допрос на 21:00. Я согласился, хотя они должны были вызвать на 3-и сутки. Я согласился сделать это вечером, согласился предоставить любую информацию, личные данные, телефоны, все остальное. Хотя мне ничего не объяснили до конца, что это происходило.

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Я на 9 вечера приехал в один из участков Нацполиции, пробыл там до 24 часов, получил повестку на 14:00 пятницы. Я даже не допрошен на сегодняшний день, меня пригласили в качестве свидетеля по делу, но по какому, я не знаю, я с ним не знаком".

Поворозник рассказал, что во время обыска с ним был адвокат. Обысков у чиновника дома не было, но, по его словам, если это потребуется, то он никак не будет препятствовать их проведению.

Утром 15 апреля заместитель Кличко уже был на работе, провел штаб по противодействию коронавирусу.

По словам Поворозника, мужчину, который, по данным полиции, якобы взял деньги для него, он знает давно – еще со времен армии, но не имел с ним никаких отношений – ни дружеских, ни деловых – и виделся с ним "в лучшем случае мимоходом раз в год и то не всегда".

Он добавил, что он был записан к нему на прием через приемную, и они действительно виделись где-то в районе 14-14:30 и беседовали в течение 5 мин "на общую тематику".

Человека, который якобы передавал ему деньги, по словам Поворозника, он не знает, поскольку не знает даже, кто является фигурантом дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно". ФОТО

Чиновник добавил, что по поводу этой ситуации имел две беседы с мэром Виталием Кличко – вечером 14 апреля и утром 15 апреля – и "почувствовал от мэра поддержку".

Поворозник отметил, что воспринимает это все как провокацию и "готов к детектору лжи, на очную ставку, дать публично показания", чтобы доказать, что он не виноват.

В пятницу чиновник пойдет на допрос, "потому что первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано".

А вот слагать полномочия или идти в отпуск из-за скандала не будет, поскольку, по его словам, "не имеет права".

"Как бы это пафосно это ни звучало, сегодня на мне лежит большая ответственность – я отвечаю за медицину и руковожу штабом по ликвидации коронавируса", - подытожил Поворозник.

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3189314
 
 
 Топ комментарии
 
Так и ему как выяснилось, не носили........ Задержали левого человека. Мало верится конечно в его абсолютную безгрешность, но тут что-то СБУ намутило кажется.
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Статья ни о чем! Кричали Свинорчуки воры, прийдем посадим! А дело пшик, пришла Зе-команда и даже не было пук.... Так и здесь, много крика, а в итоге пшик.....
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Святыми при Зеленском стали - Ефремов, Лукаш, Бондаренко, Портнов, А Медведчук, Бойко, Новинский иже херувимы на мацкву постоянно летают.
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Так и ему как выяснилось, не носили........ Задержали левого человека. Мало верится конечно в его абсолютную безгрешность, но тут что-то СБУ намутило кажется.
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Понятно,что на Кличко наезд. ЗЕлёным барыгам и свинарчукам столица нужна.
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Не обижайте свинарчуков, они в страну везли, пусть нарушая закон, а эти из нее. СБУ обыскивало мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 9401
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При всем уважении,не упрашивайте.ЗЕлёные настоящие свинарчуки,а те,как говорили в далеком детстве....понарошку.)
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СБУ не может намутить-пусть вам так лучше кажется.
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Надеюсь Кличко под горячую руку не попал? Рассказал бы, кого задержали-то с деньгами. Молчит же СБУ как без языка.
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Статья ни о чем! Кричали Свинорчуки воры, прийдем посадим! А дело пшик, пришла Зе-команда и даже не было пук.... Так и здесь, много крика, а в итоге пшик.....
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Святыми при Зеленском стали - Ефремов, Лукаш, Бондаренко, Портнов, А Медведчук, Бойко, Новинский иже херувимы на мацкву постоянно летают.
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И кто ж Новинского и Мертвечука возвысил то? Не напомнишь?
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Напомню. В.Новинский -гражданин Украины с 29.0512 г. *помнишь кто был президентом?)
В. Медведчук - политическую карьеру начал в СДПУ)о_ (список найдешь()
Как так у зебилов получается что Ермак, Сивохо, Дубинский, Радуцкий "патриоты" Украины а Поярков, Федина, Чорновол и дрю участники Майдана - враги и преступники? Ответить можешь?
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ну зачем же святой...просто не брал эту взятку.ведь ему же не святость инкриминируют СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 9314
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Атака с дальним прицелом на Кличко. Без своего мера в Киеве зебильной власти ловить нечего. И это уже не первая попытка...
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У нас все коррупционеры святые люди. Их просто окружают злые языки.
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НИЧЕГО СТРАШНОГО. ПРОВЕРЯТ И ОТПУСТЯТ . ЭТО ЖЕ НЕ КИТАЙ, ГДЕ СЕМЬЯ ПУЛИ ОПЛАЧИВАЕТ ПРИ РАССТРЕЛЕ КОРМИЛЬЦА. НА ДЕТЕКТОР ЛЖИ ПОПРОСИТЕСЬ ДОБРОВОЛЬНО. ЭТО ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА. И АДВОКАТА НЕ НАДО ТАСКАТЬ ЗА СОБОЙ. ОН ЖЕ ДЕНЬГИ СЛУПИТ СТРАШНЫЕ. А ПРИ ВАШЕЙ ЗАРПЛАТЕ ВЫ НЕ ПОТЯНЕТЕ ЕГО.
У ВАС ПОРЯДОЧНОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ И МУЖЕСТВЕННОЕ ЛИЦО. ЕСТЬ ДЕКЛАРАЦИЯ. А КЛИЧКО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ КИЕВОМ И НЕ МЕШАТЬ ВАМ., А ТО БУДЕТ ЛИШНИЙ ПОВОД УСОМНИТЬСЯ В ВАШЕЙ ЧЕСТНОСТИ. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
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Щось вчора цей пан жодної заяви не зробив після обшуку з приводу незаконних дій СБУ, а сього строчить як з кулемета. Мабуть посередник буде цапом відбувайлом....
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Зелені почали мерську виборчу компанію і діють по тому ж шаблону, шо з Порошенком. Будуть бруднити співробітників Кличка, організовуючи провокації. Мер Кличко їм не потрібний.
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все Кличко с Ермаком уже порешали - они давние кореша...
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Искали взятку 2-а часа,но так и не получили./Это возмутительно товарищи.
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все - все прогнило...- ты ему нассы в глаза - при надобности скажет , что это " роса Божья" - гроши ж не "пахнуть" , они или есть - или их нет...
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