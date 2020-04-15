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 Общество, Здоровье
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 Психолог Ганцяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе

Учредитель и глава общественной организации "Украинcкий центр Ненасильственного общения и примирения "Простир Гидности" Олена Ганцяк-Каськив, которая заразилась коронавирусной инфекцией, рассказала о своем опыте лечения и тех методах, которые помогают ей успешно бороться с болезнью.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Во-первых: сопровождение врача: все-все лечение, которое мы определили из мировых практик, я согласовываю с опытным пульмонологом, а также нахожусь под частым наблюдением семейной врача.

Лечение: вот моя формула (80 грамм витамина С в дозах 4-8 грамм в течение дня; 4.000 MO витамина D; 1,4 мг B1; 1,6 мг В2, 2 мг B6, 1 мкг B12, 300 мг магния. Планируем добавить цинк и селен.

Жидкость: витамин С также очень любит воду! Каждый раз, когда беру 2 капсулы витамина С (4 грамма), пью 0,5-1 стакан воды (фильтрованной-кипяченой-остуженной). Также употребляю щелочное питье (чайную ложку пищевой соды на пол-литра теплой кипяченой воды).

Легкие: не любят, чтобы их "залеживали", так что я в спокойном движении. Не лежу без особой надобности. Ночью стараюсь спать на боку и немного на животе. Проветриваем комнату (если нет смога с улицы). Идеально иметь очиститель воздуха, я не имею. Также раз - два раза в день делаю дыхательные упражнения (я делаю то, что знаю и практикую уже более года - несколько упражнений пранаямы, меня в Индии раньше мастера были немного научили дыхательным упражнениям хатха-йоги).

Мониторинг состояния: сделала график замеры температуры тела и уровня кислорода в крови (сатурация, насыщенность кислородом крови), веду 4-5 раз в день, а при необходимости и чаще. Если показатель ниже 94, беру 2-4 капсулы витамина С и уровень поднимается на глазах. Иначе очень падает и это может привести к гипоксии и в итоге - к аппаратному дыханию.

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Целостный подход: уже писала ранее кому-то из друзей, что сейчас как никогда приоритезировала вещи и живу по формуле: благодарное и безосудне принятия себя и внешнего мира + пристальный контакт с собой + покой и внимание к себе (тело + душа) + духовные практики ( я молюсь и нахожусь в своем религиозном контексте, приготовления к Пасхе) + дыхательные упражнения (я делаю уже год пранаяму) и минимум физических упражнений + минимум углеводов, зато овощи и немного рыбы (богатой Омега 3) + много воды с каждым приемом витамина с + со всем этим Любовь в чистом ее виде (кто как умеет).

P.S. Моя семейная врач каждый раз спрашивает "Как вам это удается? Другие на участке со значительно лучшим КТ легких лежат в больнице в плохом состоянии!" И я молясь, снова и снова делюсь своим опытом и чудодейственным действием аскорбиновой кислоты в больших дозах (если нет
противопоказаний).

Если кому что интересно, пишите под этим сообщением или где вам удобно и я буду стараться отвечать. Карл выписал подробные пункты лечения в документ и мы будем рады делиться с теми, кому нужно", - написала Ганцяк-Каськив.

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Психолог Ганцяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе 01
Психолог Ганцяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189312
 
 
 Топ комментарии
 
массовые психологи самоучки и такие же экстрасенсы, стоят в одном ряду с церковью по рубке бабла из ничего ))
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Как без этого психолога выживали? Хрен его знает.
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Вроде, ВОЗ опроверг возможность лечения витамином С.
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Спонсорам ВОЗ не выгодны доступные и дешевые методы лечения. Точно также они ни слова не говорят и о значении витамина А и Д в лечении пневмоний, хотя уже давно на эту тему есть научные исследования.

- При воспалении лёгких в крови всегда фиксируется дефицит витамина А и своевременная его администрация существенно улучшает динамику выздоровления
(Eur J Clin Nutr. 1995 May;49(5):379-84. PMID: 7664725)
- Доказано, что вирусные заболевания, в частности - дыхательных путей показывают значительно более лёгкое течение и короткие сроки выздоровления при приёме достаточных доз витамина А (Kansenshogaku Zasshi. 1999 Feb;73(2):104-9. PMID: 10213986)

- Исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
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И,разве я что-то говорил про витамины А и Д ? А много,много лет назад,я,чтобы шокировать кого нибудь,говорил какую нибудь чушь и добавлял,что это результат исследований Института Гэллапа. И некоторые верили. Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 6590
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Я удалил,потому что нашел информацию про 19 (не 15) мифов относительно коронавируса,-это типа распространение вируса через 5G сети,и предохранение от вируса с помощью алкоголя,чеснока,солнечных лучей и др. Про ударные дозы Витамина С тут нет,-значит где-то я это читал в другом месте.
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массовые психологи самоучки и такие же экстрасенсы, стоят в одном ряду со сворой воза , моего призидента, ляшка и кличка
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минимум углеводов

А Комаровский рекомендует максимум углеводов Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 7628

И микс йоги и православия...РПЦ такое порицает, даже либерал Кураев
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Быстрые углеводы и продукты их содержащие,например финики,инжир,изюм,белый хлеб,сдоба и другие,вредны для организма -в смысле,что они ведут к быстрому ожирению.
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Это к Комаровскому. Он сказал - забудьте про похудение, употребляйте больше углеводов для противодействия коронавирусу. Ссылку уже не найду. Кстати, и животных жиров - масло, сало - полезно для легких. Я не врач, за что купил, за то и продаю Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 576

А вообще вред и польза - понятия относительные, зависят от человека, времени и обстоятельств (а также от последних публикаций в прессе Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 6429 )
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а вот, нашел
https://www.youtube.com/watch?v=8zakCOohBWo&feature=youtu.be
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Витамін С укріпляє імунну систему. Але, якщо немає проблем із серцем. Квашена капуста і грейпфрути разом з кісточками, або лимон. Буде більш еорисно але там такої дози як в таблетках мпбуть не буде. Дихальні вправи теж чудово. Якщо правильно займатись.
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Ви пишете про профілактику. А обговорюється лікування. А там вже вибір невеликий - або хвороба тебе, або ти хворобу.
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Чи лікується насправді ця людина, яка опублікувала звернення - ми не знаємо. Але відносно лікування вітаміном вона не бреше. Інфа корисна для пацієнтів і лікарів (якщо вони прагнуть вилікувати пацієнта). Бо хтось знає, хтось вперше чує. Можливо який лікар тихцем додасть до протоколу таку дію і спасе на одне життя більше. Хіба це погано?
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Спонсорам ВОЗ не выгодны дешевые, но эффективные методики лечения. На этом много не заработаешь плюс потеряешь мировой рынок фуфломицинов.
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