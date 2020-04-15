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 Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе

Соучредитель Центра ненасильственного общения Елена Гандзяк-Каськив, которая заразилась коронавирусной инфекцией, рассказала о своем опыте лечения и тех методах, которые помогают ей успешно бороться с болезнью.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Во-первых: сопровождение врача: все-все лечение, которое мы определили из мировых практик, я согласовываю с опытным пульмонологом, а также нахожусь под частым наблюдением семейной врача.

Лечение: вот моя формула (80 грамм витамина С в дозах 4-8 грамм в течение дня; 4.000 MO витамина D; 1,4 мг B1; 1,6 мг В2, 2 мг B6, 1 мкг B12, 300 мг магния. Планируем добавить цинк и селен.

Жидкость: витамин С также очень любит воду! Каждый раз, когда беру 2 капсулы витамина С (4 грамма), пью 0,5-1 стакан воды (фильтрованной-кипяченой-остуженной). Также употребляю щелочное питье (чайную ложку пищевой соды на пол-литра теплой кипяченой воды).

Легкие: не любят, чтобы их "залеживали", так что я в спокойном движении. Не лежу без особой надобности. Ночью стараюсь спать на боку и немного на животе. Проветриваем комнату (если нет смога с улицы). Идеально иметь очиститель воздуха, я не имею. Также раз - два раза в день делаю дыхательные упражнения (я делаю то, что знаю и практикую уже более года - несколько упражнений пранаямы, меня в Индии раньше мастера были немного научили дыхательным упражнениям хатха-йоги).

Мониторинг состояния: сделала график замеры температуры тела и уровня кислорода в крови (сатурация, насыщенность кислородом крови), веду 4-5 раз в день, а при необходимости и чаще. Если показатель ниже 94, беру 2-4 капсулы витамина С и уровень поднимается на глазах. Иначе очень падает и это может привести к гипоксии и в итоге - к аппаратному дыханию.

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Целостный подход: уже писала ранее кому-то из друзей, что сейчас как никогда приоритезировала вещи и живу по формуле: благодарное и безосудне принятия себя и внешнего мира + пристальный контакт с собой + покой и внимание к себе (тело + душа) + духовные практики ( я молюсь и нахожусь в своем религиозном контексте, приготовления к Пасхе) + дыхательные упражнения (я делаю уже год пранаяму) и минимум физических упражнений + минимум углеводов, зато овощи и немного рыбы (богатой Омега 3) + много воды с каждым приемом витамина с + со всем этим Любовь в чистом ее виде (кто как умеет).

P.S. Моя семейная врач каждый раз спрашивает "Как вам это удается? Другие на участке со значительно лучшим КТ легких лежат в больнице в плохом состоянии!" И я молясь, снова и снова делюсь своим опытом и чудодейственным действием аскорбиновой кислоты в больших дозах (если нет
противопоказаний).

Если кому что интересно, пишите под этим сообщением или где вам удобно и я буду стараться отвечать. Карл выписал подробные пункты лечения в документ и мы будем рады делиться с теми, кому нужно", - написала Гандзяк-Каськив.

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Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе 01
Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189312
 
   
 Топ комментарии
 
массовые психологи самоучки и такие же экстрасенсы, стоят в одном ряду с церковью по рубке бабла из ничего ))
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вот-вот хрен-тоже хорошо...тот еще витамин С Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе - Цензор.НЕТ 9134
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Спасибо за совет, надеюсь кому поможет. Но у меня свой: сумская Моя амаретка+хлебушек с салом и цибулькой. Надеюсь тоже кому поможет
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Не, я что-то давно подсел на всякого рода сладкую (в смысле содержания сахара) выпивку. Ну, или хорошее виски, но то пореже. Так что спирт это точно не моя тема.
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Сегодня (или скорее завтра) хозяйка должна за квартплатой прийти, а после чесночка выхлоп тот ещё, не хочется спалиться
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то скоріше піде!..чи може приємна в спілкуванні...тоді інша справа.
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так цибулька это и есть витамин С...плюс сало-омега три... Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе - Цензор.НЕТ 1622.только дышать диафрагмально-и порядок
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ЧуднО, я думал, что витамина С много в яблоках, и лопаю их почти каждый день, а тут вон оно что оказывается....До чего ж умна природа-организьм сам, получается, понимает что ему необходимее
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Ну так давно ж известно. Витамин С - сальцэ, мьясцэ, пывцэ
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и всё полировать каркадэ. без сахара ))
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Це така соціальна реклама на цензорі чи "джинса"?
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массовые психологи самоучки и такие же экстрасенсы, стоят в одном ряду с церковью по рубке бабла из ничего ))
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Сейчас вообще желательно вводить в рацион любые продукты, стимулирующие иммунную систему. Вот только тот же свежий имбирь в Форе вчера стоил уже 400 грн за кг, а был до всего этого - 60 грн, если мне память не изменяет. Не разгуляться большинству населения. Натуральный мед тоже стал кусаться.
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так зато как цены новые увидишь-сразу встряска организма,повышение иммунитета.тут главное в розпач не впадать Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе - Цензор.НЕТ 6045
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За год не наелся - за день не налижешься (С)
Раньше надо было имунную систему стимулировать. Толку сейчас имбирём обжираться?
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Это не ко мне. Потому и назвала старую цену имбиря, что пользуюсь им регулярно. Натирается мелко, смешивается с мёдом и либо в теплый чай, либо просто в теплую воду.
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Рецепт сильно на любителя. Я вообще имбирь не люблю. Мне проще луковицу целиком сожрать чем тёртый имбирь в чае. Кстати, как там лук. Не подорожал?
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Понятия не имею, даже не смотрю, с осени еще лежит. Кстати, если не любите с чаем, попробуйте маринованный, продается кстати в баночках. Просто лук и имбирь немного из разных опер.
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Как без этого психолога выживали? Хрен его знает.
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вот-вот хрен-тоже хорошо...тот еще витамин С Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе - Цензор.НЕТ 9134
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Лучше поехать бы ей в буддистский храм в Индии и там запереться до "Беликодня". Ах да, не пускают? = "маломолилась".
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С какой смыл в витамине С? У нее развилась цинга? Нет ни каких сведений о его лечебных свойствах. Да и к тому же он водорастворимый, сколько не съешь все равно лишний выйдет с мочей. И вообще, если тема вируса серьезная, то не стоит печатать всевозможные курсы лечения от не специалистов в данном вопросе.
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Ну, в нашем минздраве точно специалистов нет, кого ж слушать?
Человек получает удовольствие от своей диеты, радуется своим достижениям, а это немаловажный фактор укрепления иммунитета.
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Речь не идет о лечении болезни, а о стимуляции иммунитета.
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Нет научно подтвержденных сведений о том, что какой либо витамин стимулирует иммунитет. Их недостаток ведёт к определенным болезням, переизбыток также чреват заболеваниями ( кроме водорастворимых, поскольку они легко выводятся из организма.)
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лишняя кислота тоже не фонтан...есть публикации, что излишняя кислотность провоцирует рак, поэтому оригинаторы выводят сладкие фрукты и ягоды в США, Канада и тд
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Кто-то предлагал Вам поглощать витамины в большом количестве? Или поедать килограммами имбирь с чесноком?
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Бред какой-то. А у многих детей оно вообще бессимптомно проходит. То что, всем нацепить памперсы, запихнуть в рот соску, сидеть в коляске и агукать?
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В Лавру надо идти, безбожники! Там истинная благодать господня (МП) ))
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Вот вы тут глумитесь, а там "православной ...." Новинскому плохо. Переживаю, а вдруг кто-то этой......поможет?
Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 8966
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Может всё таки комаровского? Тот ****** со стажем.
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Интересно будет сравнить ее советы с советами перболевшего кинолога, или, например сомелье
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Витамин C (аскорбиновая кислота) - водорастворимый витамин, содержащийся в продуктах растительного и животного происхождения. Основными источники природного витамина С являются различные овощи, плоды и ягоды (шиповник, смородина, лимоны и др.), в небольших количествах витамин C содержится в печени, мясе, мозге. Здесь передозировка исключена.
Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг.

Следует напомнить,что большие дозы употребления синтезированной аскорбиновой кислоты (от 100 мг) могут привести к появлению признаков гипервитаминоза:
* тошнота, рвота, изжога, воспаление слизистой оболочки пищевода, диарея;
* гемолиз (разрушение) эритроцитов (красных кровяных клеток)
* нарушение функции поджелудочной железы с нарушением синтеза инсулина;
* повышение всасывания железа и алюминия
* нарушение усвоения витаминов группы B и кальция;
* образование камней в почках,
*нарушение функции сердечно-сосудистой системы,
*нарушения сна и функции центральной нервной системы;
* не говоря уже об элементарном - повреждении эмали зубов...
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Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг.

Ваше счастье, что вы не на форуме фемок, иначе бы раздались истошные вопли, мол, а чего женщинам меньше...
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Чем дальше эпидемия,тем больше такого будет.В параше вон дед вылез,опять банки с водой через телевизор заряжать)))Правда на Ютубе)))
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Советы ПСИХОЛОГА, годятся только для поддержания морального духа (веры) в пациентах, обладающих повышенной внушаемостью, остальные могут послать такого "доктора" куда подальше (вг... или на ...), ибо к фактическому лечению ее методы ни имеют никакого отношения!
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