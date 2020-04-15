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Все про:паспорт (841) диджитализация (64) Минцифры (34) Дія (18)

 Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры

Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Они теперь официально являются цифровыми аналогами бумажных документов. Украина стала первым государством в мире, в котором внедрили такую новацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

В министерстве отметили, что сейчас электронные паспорта тестируют более 17 тысяч украинцев, а вскоре они станут доступны всем гражданам.

"Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и выписку из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мобильное приложение "Дія" загрузили уже более 2 млн граждан - Минцифры

Паспорт в смартфоне особенно актуален во время карантина, когда нужно носить с собой документы, удостоверяющие личность, отметили в министерстве.

"После завершения карантина вы также сможете активно пользоваться е-паспортами:

🔹во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом

🔹во время медицинского обслуживания и банковских операций

🔹при получении административных услуг", — добавили в Минцифры.

Также на Цензор.НЕТ: Безработные во время карантина могут стать на учет дистанционно, - Минцифры

Украина стала первым в мире государством, в котором можно пользоваться цифровым паспортом без предъявления бумажного или пластикового аналога.

Электронные паспорта в приложении Дія приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры 01
Электронные паспорта в приложении Дія приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189311
 
 
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Тогда вступает в действие новая интересная программа--"+ кредит".
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а если в трамвае смартфон тиснули-тогда шо? Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры - Цензор.НЕТ 6358
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Тогда вступает в действие новая интересная программа--"+ кредит".
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Якщо зберігаєте цифровий підпис і паролі до нього в телфоні, то звичайно. І пароль має бути "123456"
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Телефон можно тиснуть...
А вот аккаунт как они могут тиснуть?
Или шото не понимаю?
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тю...с современными методами взлома - ваще не проблема.их не взламывают только потому,что они нафиг никому не нужны обычно.
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но не в случае хранения на смарте электронной подписи,банковских счетов,паспорта и идентификационного кода Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 1337.
тогда прямой соблазн взломать аккаунт
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"Украина стала первым государством в мире, в котором внедрили такую новацию" - це БРЕХНЯ!
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Лучше бы, едрён батон, за беспредел на дорогах, наконецто, после всех, штрафовать начали...
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даже на пост совковом пространстве у казахов такая система есть, три вида документа: удостоверение личности, паспорт (там только "заграничный" существует) и водительское удостоверение. Система официально признана на государственном сайте электронного правительства для удаленной (онлайн) идентификации личности!

https://digital-id.kz/
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Все это класс. Но чего "Дія" привязана к "Привату" и банкам-партнерам. Чего нет иного способа попроще регистрации или через другие банки?
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Беня должен знать всех своих должников
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e-беня? Безкоштовний додаток до "Дії".
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и куда вы с тем паспортом можите поехать, как первые в мире?
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Куди завгодно в межах України. Там же написано. Наступний етап, я думаю, буде підписання договорів про визнання з іншими державами. І вже потім в інші країни.
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разве чтоб проехать с одного города до другова в пределах Украины нужен паспорт, Украина же не масковия и людей на вулице не отлавливает для выяснение личности или при зеовне уже многое поменялось?
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это просто отлично, снять денги с конта в другом отделение банка, бариги тихo опладирует, почему тихо, ну чтоб лохов не разогнать звуком.
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В банку є скани всіх Ваших потрібних документів зазвичай.
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не так все просто это на усмотрение банка будут принимать такой документ или нет - у меня один знакомый хотел в розетке купить телевизор в кредит а у него id карта так вот из всех банков которые работают с розеткой только один давал кредит по id карте и как не трудно догадаться с большей процентной ставкой чем у других - не знаю может что у них и изменилось за пол года
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На час карантину - одна з вимог - мати про собі документ, що підтверджує особу... Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры - Цензор.НЕТ 8864
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ок, а фото твоё но имя соседа или похожего по возросту - давай оформляй протокол, удачи.
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Залізничне сполучення і авіа. Готелі. Державні органи в інших містах, де просят показати паспорт. Список може бути продовжений. Ідея нормальна. Інше запитання як воно в нас буде реалізовуватися.
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"...Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны", - сказано в сообщении.
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и в чём смысл? Теперь специалисты по ит будет делать аспорта на разные имена и с нужной фоткой - попробуй доказать что приссланный штраф не твой, полицейскии мамой поклянёться - ну видел его в смартфоне, на те хрест, век воли не выдать.
Даже уверен, что сделали систему через опу и об этом узнаем уже в течение месеца, а вы готовтесь.
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для этого минимум нужна электронная подпись - а у многих она есть ?
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Чесно кажучи, я ще не вникав в систему, Сергію, тому не можу Вам відповісти на Ваше питання. Але те, що менше треба буде вештатися по чергах/бюрократах мене радує. Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 8469
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всё правильно, разрешили и за правильность определение отвечает банк который выдал - тут же нет противоречии.
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Це найбільше досягнення клоунів за рік влади. Найнагальніша потреба українців по клоуну - це паспорт в смартфоні. За рівнем життя на якому там місці Україна?
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Я далеко не прихильник Зекоманди. Але що поганого в цій Дії?
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Потому что неизвестно где хранятся данные и какая степень защиты. Ну и качество интернета на просторах страны.
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какие данные ? паспортные данные и идентификационный код ? - кому сильно понадобиться тот найдет и так , это не есть большой тайной
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Нічого. Але що ще хорошого зроблено крім паспорта у смартфоні? Нормальний господар спочатку будує добротний дім, а шалтай-болтай транжирить грощі на бєздєлушкі.
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То все клятыйпорох сделал. Некогда бубочке заниматься такими глупостями
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Мені однаково хто це зробив. Головне, щоб на цьому не крали і це принесло користь людям.
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Так в том то и дело...что украли много...а пользы от этой поделки мало...
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На даному етапі користь від цього людям як з козла молока. Паспорт у смартфоні на сьогоднішній день використають кілька сотень тисяч українців, а у країні 40 млн, а добра половина з них мабуть і не має мобільного телефону.

"Ми перші у світі" - це комплекс меншовартості, характерний для совків. Винайдіть вакцину проти коронавірусу першими, от тоді ви дійсно будете першими у світі. А так перші у світі блазні.
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Вам, шановний, як мед, то й ложкою! Я от вже тішу ся думкою, що вперше, мабуть, за останній рік не матюкаюсь, читаючи про чергові "покращення".
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в любом случае, зеленского в отставку !
зеленский брехло и кидала !
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Наверное это хорошо быть первыми в мире. Зебилам бы еще немного ума для понимания того, что быть первыми в мире нужно не во всем. Тогда цены б им не было. А вообще важно думать, в чем стоит быть первым, а в чем нет. Зебилье, помните вам писали с билбордов что-то про "думать"? Вот это оно самое.
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Почему украинцев не устраивает любая власть, которая пробыла у власти год. Знаете ответ на этот вопрос?
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Руководство фракции разгоняет очередные слайды соц опросов, с рейтингом СН в 38 процентов.
И никто не задает вопрос, а как же тогда, при таком рейтинге, так пролетели в Харькове?

Женя Кравчук строчит, что рейтинг растет, но достаточно посмотреть комментарии к ее постам с тремя лайками, и всё становится ясно
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Це супер . Вилазимо нарешті з середньовіччя . А то як дікарі ходили з тою макулатурою . Таке хіба і обісраній Русні зараз залишилось .
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Бедные европейцы теперь, глядя на нас, будут локти кусать от досады. Европа - отстой.
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Теперь государство может выключить тебя одним нажатием кнопки. Раз, и ты никто.
Улыбаемся и машем! (с)
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Вот она эра благоденствия для жуликов и хакеров. Меня уже год как достают коллекторы за кредит, которого я никогда не брал. А теперь с такими возможностями и при полном бездействии ментов каждый ощутит радость общения с коллеторами.
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Это большое достижение очень хорошее даже, ещё бы автобаны в Бердянск Херсон Одессу сделать, а то где ж нам таким пачпортом хвастаться не на помойке же - кацапы засмеют..
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У нас до сих пор ID паспорта без прописки не принимает никто, так как нет сканеров.
Теперь еще больше усложняем?
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