 Уменьшение бюджета таможни не повлияет на реформы в ведомстве, - Нефьодов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Конечно, было бы наивно говорить, что уменьшение бюджета окажет положительное влияние. Но я не вижу здесь катастрофы, мы движемся по плану, который был представлен ранее", - сказал Нефьодов.

По его словам, сразу после карантина в таможенной службе начнется программа переаттестации для сотрудников, и те люди, которые пройдут проверку знаний и добросовестности, получат увеличение зарплаты в размере от 1,5 до 2 окладов. Глава таможенной службы подчеркнул, что эти средства есть, и они заложены в бюджете.

"Все зависит от работы внутренней бюрократии и послабления карантина. Если говорить об ограничении расходов, это расходы развития и капитальные, не срезанные, а перенесенные в стабилизационный фонд, и частично они не были использованы из-за карантина", - сообщил Нефьодов.

Глава таможенной службы отметил, что надеется на использование имеющихся средств в ходе реализации приоритетных проектов.

"Мы продолжаем тендеры, проектирование. Эти ограничения не очень повлияют на планы реформ", - подытожил он.

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