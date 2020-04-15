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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 Число заболевших коронавирусом во всем мире перевалило за 2 миллиона человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 2 000 984 человека.

Об этом свидетельствуют данные о распространении вируса Университета имени Джона Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего случаев зафиксировано в США - 609 696. Второе и третье место занимают Испания (177 633) и Италия (162 488). В пятерку лидеров входят Германия (132 321) и Франция (131 362).

В то же время, на сегодня от коронавируса вылечились 501 206 человек - около четверти от общего числа зараженных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189309
 
 
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какие 4 чел. в Луг.области!!!!!!!??????инфекционка г.Кременная отправляет всех домой так как ПЕРЕПОЛНЕНА. ЛОЛ ТОЛЬКО В ОДНОМ ГОРОДЕ!!!.Рядом г.Рубежное такая же картина.неее ну скажите для приличия 300 чел. но не 4!!!!как же зодолбало совковое вранье!!!
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"Скажите для приличия 300 человек".

Чтоб сказать 300, должны быть тесты этих 300-х человек. Тесты есть? Если нет, вы и сами предлагаете "врать для приличия".
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