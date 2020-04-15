 Число заболевших коронавирусом во всем мире перевалило за 2 миллиона человек

Об этом свидетельствуют данные о распространении вируса Университета имени Джона Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего случаев зафиксировано в США - 609 696. Второе и третье место занимают Испания (177 633) и Италия (162 488). В пятерку лидеров входят Германия (132 321) и Франция (131 362).

В то же время, на сегодня от коронавируса вылечились 501 206 человек - около четверти от общего числа зараженных.

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