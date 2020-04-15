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 В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки. ФОТОрепортаж

В течение трех суток на Приазовье подразделения Военно-Морских Сил Украины, морской авиации, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, морской пехоты и Сил специальных операций проводили тактические учения. Тренировочный поход в акваторию Азовского моря осуществили на поисково-спасательном судне "Донбасс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки 01

"Основная цель выхода - отработка совместных действий подразделений, входящих в состав операции Объединенных сил, по защите побережья от потенциальной атаки врага и прохода кораблей нарушителей. А также демонстрация присутствия украинского флага в акватории Азовского моря", - рассказал капитан "Донбасса" Александр Григоревский.

Учения прошли в несколько этапов: отработка управления войсками различных ведомств, слаженность действий экипажа и совместимости с другими подразделениями во время отражения вооруженной агрессии с морского направления.

В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки 02

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В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки 03

В частности, в море отрабатывали тактическое маневрирование, корабельные боевые учения по обороне и защите кораблей на переходе морем и стоянки на незащищенном рейде с выполнением боевых упражнений.

В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки 04

Совместно с кораблями государственной пограничной службы военнослужащие ВМС Украины отрабатывали совместное маневрирование, остановку и досмотр судна противника.

В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки 05
В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки 06

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Во время учений также тренировались в борьбе за живучесть корабля, оказывали первую помощь раненым и отработали эвакуацию пострадавшего матроса вертолетом морской авиации ВМС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3189307
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Кулемет времен Хрущева, самое боевитое оружие на корабле.
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Наши катерники имели и похлеще оружие,а спустили флаг ВМСУ пред рашистами без должного сопротивления. ДШК еще не совсем слабый пулемет.
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Ох и детвора ! Вроде 6 ой год воюем а ума все не прибавляется. Подмене боевой подготовке так называемыми "учениями" ,особенно национальной ГВАРДИЕЙ и ПОГРАНЦАМИ мы врага точно победим. Такое ощущение , что возвращаемся в 90-е.
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"Учитеся,брати мої,думайте,читайте! І чужому научайтесь,- свого не цурайтесь"... Зі збірки "Малий Кобзар".
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Хотя ,что ожидать от клоунов. Откуда им знать , что выход ЛЮБОГО судна без надлежащего прикрытия авиацией это путь в один конец. Учения полового органа при отсутствии особи противоположного пола!
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интересно самое главное: наши хлопцы получили приказ стрелять на поражение при нападении российских кораблей? или сдадутся в плен без единого выстрела?
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