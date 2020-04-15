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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Зеленский (5166) Кличко (2964) Поворозник (57) Буткевич Богдан (17)

 Удар Зеленского. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич расскажет о том, как и почему друзья президента начали войну с мэрами крупных городов.

Итак, на днях в СБУ доложили - на взятке пойман первый заместитель Виталия Кличко. При том, что подобные преступления - в компетенции НАБУ. Почему Служба безопасности отбирает хлеб у другого органа?

Все - из-за карантина. И как следствие - рост популярности мэров на фоне провала центральной власти с коммуникациями и не только.

Так кто с помощью разоблачений от СБУ качает кресло под мэром Киева Виталием Кличко? Кому из градоначальников крупных городов тоже стоит опасаться? И, наконец, хватит ли сил у центральной власти сбить конкурентов-мэров?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3189302
 
 
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Зебилы, хер вам, а не зелебобик в мэры Киева Удар Зеленского - Цензор.НЕТ 7619 Кличко победит ваших зелебобиков на выборах
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Правда, что настоящее имя у зеленского - Сруль?
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На местных выборах зеленое дерьмо отправляется туда, где ему положено быть - в сортир. Вот и пытаются "повесить" свои провалы на других. Все это - попытка отвлечь внимание от собственного идиотизма ну и подзаработать деньги. Писать посты с Сейшел стоит недешево.
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Да, не клоуну надо было высмеивать интеллект Кличко, а наоборот.
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Зеленський і його шайка зрадників діють як справжні диверсанти , вже витрачено з бюджету 1 млрд.гривень , але не зрозуміло куди вони пішли ? Весь фінансовий тягар якраз і взяли на себе місцева влада і соціально відповідальний бізнес .
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А почему НАБУ не увидела взяточника - тоже вопрос интересный...
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Странное оправдание коррупции в городских мэриях.
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ЗЕбилы, ХРЕН вам в рожу, а не КИЕВ!!!

Валите в свой Крывой Рог.
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Удар Кличко. Ещё бы по наркоманскому рылу...
Удар Зеленського - Цензор.НЕТ 2011
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