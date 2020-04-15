 УДАР Зеленского: как президент сбивает конкурентов-мэров. ВИДЕО

Итак, на днях в СБУ доложили - на взятке пойман первый заместитель Виталия Кличко. При том, что подобные преступления - в компетенции НАБУ. Почему Служба безопасности отбирает хлеб у другого органа?

Все - из-за карантина. И как следствие - рост популярности мэров на фоне провала центральной власти с коммуникациями и не только.

Так кто с помощью разоблачений от СБУ качает кресло под мэром Киева Виталием Кличко? Кому из градоначальников крупных городов тоже стоит опасаться? И, наконец, хватит ли сил у центральной власти сбить конкурентов-мэров?

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