 УДАР Зеленского: как президент сбивает конкурентов-мэров. ВИДЕО

Итак, на днях в СБУ доложили - на взятке пойман первый заместитель Виталия Кличко. При том, что подобные преступления - в компетенции НАБУ. Почему Служба безопасности отбирает хлеб у другого органа?
Все - из-за карантина. И как следствие - рост популярности мэров на фоне провала центральной власти с коммуникациями и не только.
Так кто с помощью разоблачений от СБУ качает кресло под мэром Киева Виталием Кличко? Кому из градоначальников крупных городов тоже стоит опасаться? И, наконец, хватит ли сил у центральной власти сбить конкурентов-мэров?
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Они воруют патриотически
Какие у вас могут быть претензии?
Валите в свой Крывой Рог.
Эта партия давно продана Пете-параше (он за нее , к стати ещё не отдал половину обещаного бабла).
"Порошенко купил Кличко с партией "УДАР" за 150 млн.долларов". Константин Бедовой
https://youtu.be/MbA1k0zpbDc
Сайт конченый, брехня на брехне и брехнёй погоняет...за-то старательно против Зеленского.
Я от этого уже зеваю. Бутусов, смени пластинку, нам хватит одного п..здла...чоколятного.
Петя - параша проплачивает эту клоаку, а я пишу чтоб проверить гавноеда-подтиралу, который подтирает коменты хоть мало-мальски критикующие их хозяина, шоб он не спал..
Больше часа писать не получается, ибо банят на 3 дня.
А мне больше и не надо, долго быть в гавне - начнёшь смердить....это не для меня.