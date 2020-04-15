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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Зеленский (5166) Кличко (2964) Поворозник (57) Буткевич Богдан (17)

 УДАР Зеленского: как президент сбивает конкурентов-мэров. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич расскажет о том, как и почему друзья президента начали войну с мэрами крупных городов.

Итак, на днях в СБУ доложили - на взятке пойман первый заместитель Виталия Кличко. При том, что подобные преступления - в компетенции НАБУ. Почему Служба безопасности отбирает хлеб у другого органа?

Все - из-за карантина. И как следствие - рост популярности мэров на фоне провала центральной власти с коммуникациями и не только.

Так кто с помощью разоблачений от СБУ качает кресло под мэром Киева Виталием Кличко? Кому из градоначальников крупных городов тоже стоит опасаться? И, наконец, хватит ли сил у центральной власти сбить конкурентов-мэров?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3189302
 
 
 Топ комментарии
 
Правда, что настоящее имя у зеленского - Сруль?
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Да, не клоуну надо было высмеивать интеллект Кличко, а наоборот.
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Правда, что настоящее имя у зеленского - Сруль?
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Правда, что настоящее имя у зеленского - Сруль?/В 12-13 лет Иван Петрович Сидоров ходил на гоп-стоп к ресторану Динамо в парке Горького в стае волчат, среди которых был и Сруль,еврей, правильный пацан. Позже одного сослуживца звали Адик-Адольф.Дело не в имени.
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На местных выборах зеленое дерьмо отправляется туда, где ему положено быть - в сортир. Вот и пытаются "повесить" свои провалы на других. Все это - попытка отвлечь внимание от собственного идиотизма ну и подзаработать деньги. Писать посты с Сейшел стоит недешево.
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Да, не клоуну надо было высмеивать интеллект Кличко, а наоборот.
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Виталя - кладезь мысли по сравнению с соплей. Сопель без суфлера в туалете занято сказать не сможет.
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Зеленський і його шайка зрадників діють як справжні диверсанти , вже витрачено з бюджету 1 млрд.гривень , але не зрозуміло куди вони пішли ? Весь фінансовий тягар якраз і взяли на себе місцева влада і соціально відповідальний бізнес .
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А почему НАБУ не увидела взяточника - тоже вопрос интересный...
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Наверное потому что и СБУ как выясняется задержало на взятке не Поворозника, а постороннее лицо. Удар Зеленського - Цензор.НЕТ 9766
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Странное оправдание коррупции в городских мэриях.
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Не трогай соевых!!!
Они воруют патриотически УДАР Зеленського: як президент збиває конкурентів-мерів - Цензор.НЕТ 5313
Какие у вас могут быть претензии? УДАР Зеленського: як президент збиває конкурентів-мерів - Цензор.НЕТ 5313
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ЗЕбилы, ХРЕН вам в рожу, а не КИЕВ!!!

Валите в свой Крывой Рог.
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Походу он не из Украинского города Кривой Рог. А из кацапского Неровного Бивня
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Удар Кличко. Ещё бы по наркоманскому рылу...
Удар Зеленського - Цензор.НЕТ 2011
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У Зеленского, что ни удар, хоть по мэрам, хоть по бедности, а получается.... членом по клавишам.
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Лучше его избирателей. И выборы раз в год, чтоб не наглели.
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І кого там ще, крім КМДА в розробку взяли ? Це шо, апять без шоколадок останемось всі? Ніпарядак! Будем жаловаться шефу, шо за діла !
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Видео - свинячий бред про "Удар" Кличка.
Эта партия давно продана Пете-параше (он за нее , к стати ещё не отдал половину обещаного бабла).
"Порошенко купил Кличко с партией "УДАР" за 150 млн.долларов". Константин Бедовой

https://youtu.be/MbA1k0zpbDc

Сайт конченый, брехня на брехне и брехнёй погоняет...за-то старательно против Зеленского.
Я от этого уже зеваю. Бутусов, смени пластинку, нам хватит одного п..здла...чоколятного.
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Не випендрюйся, бо сайш реально порохоботський і інакодумців тут тубо банять. Тут в повазі метателі лайна на ЗЕ, думаю, що й адміни з ними на пару пишуть коменти.
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Дякую, я знаю.
Петя - параша проплачивает эту клоаку, а я пишу чтоб проверить гавноеда-подтиралу, который подтирает коменты хоть мало-мальски критикующие их хозяина, шоб он не спал..
Больше часа писать не получается, ибо банят на 3 дня.
А мне больше и не надо, долго быть в гавне - начнёшь смердить....это не для меня.
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Это не просто сайт - это целое Министерство пропаганды.
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Будка, тоість фізіономія , у ведучого нівроку. Надіюсь, що шоколадки від теж любить. А тут прямий наступ на київську фабрику рошен ! Караул!
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да хоть трижды коррупционер Кличко, вжё ж лучше ЛЮБОЙ ЗЕЛЕНОЙ БАРЫГИ, ибо зеленые барыги воруют в турборежиме, коррупционируют, и разлагают всё в квадрате. Такой алчной, беспринципной и подлой власти, как зеко-*****, в Украине раньше не было. Янукович просто скромный мальчик по сравнению с ними, хотя конечно, и Янукович ****** немалый.
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вот так то да, хоть Кличко и не без проблем, но зеленский это геой
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Любой человек от Зе не попадёт в мэры Киева.
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Цей зелений непотріб ніхріна не робить в країні, окрім шкоди і збиття конкурентів.
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Овошь. помнится. тоже хотел подмять Киев. Токо теперь в Ростове, подминает свою повариху в кустах за свалкой. И он был не чета Кловуну - матерый вор и бандит. А Бубочка может поплакать или отсмоктать у Ермака.
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Вы несомненно правы. Но вот как быть с 73% идитов? Идиотизм, насколько я знаю , -не лечится.
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Коли вже українці почнуть розуміти, шо зелені брешуть і маніпулюють їх свідомістію? Коли вже цей зелений гіпноз закінчиться?
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Убедить словом можно, но словом с битой -намного быстрей.
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Для меня важнее - брал или не брал. Если брал, то его место в тюрьме и не важно какими нечистыми помыслами руководсвовались правоохранители.
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Увидеть в чужом глазу соринку , а в своем не заметить бревно- это так современно!
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