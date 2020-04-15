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 Политика Украины
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Все про:армия (7711) женщины (585) Минобороны (6419) ВСУ (537)

 Сейчас в ВСУ 78 женщин - командиры взводов, 6 - командуют ротами, 2 - минометными батареями, - Минобороны

На командных должностях в ВСУ находятся 86 женщин-военнослужащих, из них: 6 - командиры рот (медицинских) 78 - командиры взводов и 2 - командиры минометных батарей.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В настоящее время в Вооруженных Силах Украины проходит службу 29 760 (14% от общего количества) военнослужащих-женщин, из них: 4 250 офицеров (8,1%); 6 973 сержанты (14,5%); 17 438 солдат (17,3%); 1 099 курсантов (9,7%). Кроме того, в ВС Украины работают 27 372 (58,9%) женщины. По сравнению с показателями 2017 года количество военнослужащих-женщин увеличилось на 5,5 тыс. человек.

"Только с начала этого года назначены в воинские части на должности рядового, сержантского состава после окончания обучения 952 женщины, из которых боевая компонента составляет 652 человека", - сообщил Лысенко.

Военнослужащие-женщины, которые находятся в военном звании офицерского состава: "полковник" - почти 100 человек, "подполковник" - почти 280 человек, "майор" - почти 440 человек, "капитан" - почти 600 человек, "старший лейтенант" - почти 850 человек, "лейтенант" - 920 человек, "младший лейтенант" - почти 300 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине готовят первое женское подразделение по охране VIP-персон, - Минобороны

По данным Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, по призыву лиц офицерского состава сроком на 18 месяцев служит 161 женщина.

Источник: https://censor.net.ua/n3189301
 
 
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Нашли чем хвастаться Нам только разорванных женских тел не хватало Если не хватает мужиков Родину защищать то такая страна не имеет права на существование (А женщины в армию идут в основном от безработицы что- бы детей прокормить )
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Ну да, на боевые посты не пущать. Ибо выйдет как:
https://www.youtube.com/watch?v=htoT3pj5mJg
(ясно шо это не за всех и т.д.)
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По уставу по команде Равняйсь нужно видеть грудь третьего человека. А если у второго человека грудь четвертого размера?
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