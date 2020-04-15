 Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли

"Я принесла письмо – обращение к президенту… Тут написано, что если он, как президент Украины, подпишет закон о продаже сельскохозяйственной земли вместо того, чтобы наложить вето, он нарушит закон", - сказала Тимошенко журналистам у здания Офиса президента в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, при принятии законопроекта о рынке земли были нарушены статьи Конституции Украины. "Когда он (президент. – ИФ) заставил Верховную Раду проголосовать за продажу земли, было нарушено пять статей Конституции согласно процедурам, которые предусмотрены в Верховной Раде, и была нарушена 18 статья Конституции Украины", - сказала Тимошенко.
По ее словам, у президента остается единственный шанс исправить ситуацию – "наложить вето на закон о продаже сельскохозяйственной земли".
"Я хочу сейчас прямо обратиться к Зеленскому: если вы подпишете закон о продаже сельскохозяйственной земли и е наложите вето – вы совершите преступление, у которого не будет срока давности, и рано или поздно вы будете отвечать за это по Уголовному кодексу", - сказала лидер фракции.
Она также сообщила, что у "Батькивщины" уже готово конституционное представление о несоответствии данного законопроекта Основному закону, и если президент подпишет закон, то ее команда обратится в Конституционный суд.
Кроме того, по словам политика, "Батькивщина" подготовит проведение референдума по денонсации этого закона. "Как только закончится карантин, мы начинаем референдум по народной инициативе о денонсации этого закона, по сути его отмене, и референдум, который мы будем проводить, будет проводиться в соответствии с Конституцией Украины", - сказала Тимошенко.
На теренах бувшого СРСР тільки Україна, і країни Балтії зазомбовані.
А от рашка, і всі інші бувші колонії, ну прямо цветуть і пахнуть !
Чего Вам не хатает , что бы уже оталить?
у Зели дела совсем плохи.....
Сейчас идет соревнование кто первым перегрызет блазню горло...
Миха Чаплыга
1 год ·
СКАЖИТЕ, кто этот, @%ко, непотопляемый "енин"? Чья фишка? Аваков? Читаю: Бывшего зама Луценко в ГПУ назначили замминистра иностранных дел...
Ну не важно. Дам еще пророчество. Скоро Аваков и ИВК запустят собственный политпорект. Аккурат к моменту (осень), когда власть Зе будет валяться на земле. И эти двое сделают все, чтобы "орудием пыток и сексом" (кол-********) довести испуганного недо-Мадуро до цугундера.
Проект Пинчука "Сенцов" закрыт, но рождают аналогичный под "самокатчика" - результат будет тем же.
С середины сентября страна будет в ожидании революции... Кто возглавит процесс и как это будет я не знаю...
Возможен и французский вариант - одни захватчики будут сменять иных, которых предварительно казнят...
У Зе больше не осталось ни инструментов ни опор. Он НЕ контролирует ни кадровую политику ни власть.
Сейчас начался период окончательного мародерства (до осени) с целью накопления ресурсов перед неизбежной бойней за трон, с которого сползет Зе...
Глупы те, кто еще питает иллюзии относительно Зе. Удачи.
Мудры те, кто все понимает и готовится к бойне после его осеннего исхода.
сперва в штаны, или брюки, а потом на письмо или на Юлечку
.. однак РОЗУМІЮТЬ злочинці ..і малюють ЗОМБО для дебілів ... ВЕЛИЧЕЗНІ РЕЙТИНГИ ... Будьте ПИЛЬНІ Люди .. дуже скоро "цих" соційологів з БАНДОЮ сіоністів СН +ПЄС + голос .... ПОСТАВЛЯТЬ на РЕАЛЬНЕ місце ..наснаги
Твое время ушло, как бы ты ни пыжилась.
Раньше надо было думать и не вилять хвостом.
И вашим и нашим - так не получится!
))