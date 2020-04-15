 Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли

"Я принесла письмо – обращение к президенту… Тут написано, что если он, как президент Украины, подпишет закон о продаже сельскохозяйственной земли вместо того, чтобы наложить вето, он нарушит закон", - сказала Тимошенко журналистам у здания Офиса президента в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, при принятии законопроекта о рынке земли были нарушены статьи Конституции Украины. "Когда он (президент. – ИФ) заставил Верховную Раду проголосовать за продажу земли, было нарушено пять статей Конституции согласно процедурам, которые предусмотрены в Верховной Раде, и была нарушена 18 статья Конституции Украины", - сказала Тимошенко.

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По ее словам, у президента остается единственный шанс исправить ситуацию – "наложить вето на закон о продаже сельскохозяйственной земли".

"Я хочу сейчас прямо обратиться к Зеленскому: если вы подпишете закон о продаже сельскохозяйственной земли и е наложите вето – вы совершите преступление, у которого не будет срока давности, и рано или поздно вы будете отвечать за это по Уголовному кодексу", - сказала лидер фракции.

Она также сообщила, что у "Батькивщины" уже готово конституционное представление о несоответствии данного законопроекта Основному закону, и если президент подпишет закон, то ее команда обратится в Конституционный суд.

Кроме того, по словам политика, "Батькивщина" подготовит проведение референдума по денонсации этого закона. "Как только закончится карантин, мы начинаем референдум по народной инициативе о денонсации этого закона, по сути его отмене, и референдум, который мы будем проводить, будет проводиться в соответствии с Конституцией Украины", - сказала Тимошенко.

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