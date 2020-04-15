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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5166) земля (1719) Тимошенко (24427) письмо (196)

 Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует от президента Украины Владимира Зеленского применить право вето к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"Я принесла письмо – обращение к президенту… Тут написано, что если он, как президент Украины, подпишет закон о продаже сельскохозяйственной земли вместо того, чтобы наложить вето, он нарушит закон", - сказала Тимошенко журналистам у здания Офиса президента в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, при принятии законопроекта о рынке земли были нарушены статьи Конституции Украины. "Когда он (президент. – ИФ) заставил Верховную Раду проголосовать за продажу земли, было нарушено пять статей Конституции согласно процедурам, которые предусмотрены в Верховной Раде, и была нарушена 18 статья Конституции Украины", - сказала Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 млн владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля продаваться не будет, - Порошенко

По ее словам, у президента остается единственный шанс исправить ситуацию – "наложить вето на закон о продаже сельскохозяйственной земли".

"Я хочу сейчас прямо обратиться к Зеленскому: если вы подпишете закон о продаже сельскохозяйственной земли и е наложите вето – вы совершите преступление, у которого не будет срока давности, и рано или поздно вы будете отвечать за это по Уголовному кодексу", - сказала лидер фракции.

Она также сообщила, что у "Батькивщины" уже готово конституционное представление о несоответствии данного законопроекта Основному закону, и если президент подпишет закон, то ее команда обратится в Конституционный суд.

Кроме того, по словам политика, "Батькивщина" подготовит проведение референдума по денонсации этого закона. "Как только закончится карантин, мы начинаем референдум по народной инициативе о денонсации этого закона, по сути его отмене, и референдум, который мы будем проводить, будет проводиться в соответствии с Конституцией Украины", - сказала Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" не проголосует за рынок земли и обратится в КС, если закон примут, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3189298
 
 
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Бо якщо підпише, бабіюлі не буде на чим піаритись?
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Ага.
На теренах бувшого СРСР тільки Україна, і країни Балтії зазомбовані.
А от рашка, і всі інші бувші колонії, ну прямо цветуть і пахнуть !
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Это ольгинский типа "щирий патріот". Их тут целые стада пасутся.
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..десятки років спостерігаю за діяльністю партій і рухів в Україні .. їх більше 300 - сам цей факт свідчить про НЕАДЕКВАТНІСТЬ і НЕдорозвинутість ПОСТ-радянського населення .. БІЛЬШІСТЬ котрого знаходиться в ЗОНІ надійного ЗОМБУВАННЯ світової МАФІЇ сіоністів + паРашії і їх проекцією ВСЕРЕДИНІ України олігархат , агентури паРаші .. і найбільша частка ТУПОРИЛОГО плебсу називаємих КОРИСНИМИ для агресора ІДІОТАМИ -- як наслідок ВТРАЧЕНА по-недолугості дій ЕНЕРГЕТИКА ( нафта газ електрика ) промисловість , стратегічні Об"єкти і життєві РЕСУРСИ загалом і виситиь на волосині ОСТАННІЙ БАЗОВИЙ РЕСУРС існування Нації СвЗемля України ... із ВСІХ цих політичних надбудов Суспільства України .. за ВЕСЬ період можно виділити ПРОФЕСІОНАЛІЗМ і ОБ"ЄКТИВНІСТЬ команди ВО Батьківщина , очолюєма Ю.В.Тимошенко - КОМАНДА яка реально сповідує ідеологію ВИЖИВАННЯ Українців .. немає сенсу когось агітувати чи переконувати .. Закони Буття Божого і Природи діють НЕЗАЛЕЖНО від РІВНЯ розвитку то-го чи іншого Народу .. і ТІЛЬКИ його ДІЯЛЬНІСТЬ по-Розуму і Мудрості досягнень ЦИВІЛІЗАЦІЇ визначає положення у Світі .. чи в Золотому мілліарді .. чи в т.зв країнах ТРЕТЬОГО світу .. таке.. Майбутнє визначається ДІЯЛЬНІСТЮ сьогодні .. Громадянам України і щире побажання населенню - стати Особистостями ..а НЕзомбо-біомасою в полі Світових шахраїв і мафіозі .. ВИБІР за Вами ..
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Сильно хочешь повторить? Забыл что это значит?

Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли - Цензор.НЕТ 7073
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.. паРашник ЗГИНЬ в мордор ..тут тобі НЕраді ..ПШЕЛ Вон
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тут ТОБІ не раді, чмо ти лугандонське....
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Это то, к чему ты тут призываешь. Нравится дебил?

Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли - Цензор.НЕТ 8831
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А чому ця хвойда не вимагає не виплачувать суркісам народних грошей на офшори і не вимагає референдум ****. Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли - Цензор.НЕТ 3183
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Тимошенко - вам мало? Вам нехватило?
Чего Вам не хатает , что бы уже оталить?
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Баба жуля всю карьеру хотела землю продать -- кинули пенсионерку
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Она уже успела поднакопить, "сиротинушка казанская". Круче ее тырыли только при Овоще да и сейчас зеленые

Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли - Цензор.НЕТ 7555
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Жульку в дупу. Будет скоро с Качановки письма писать.
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.. Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили ВНОЧІ під час пандемії - злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ СІОНІСТІВ = Зе Слуг диявола , порошенка-вальцмана , вакарчука "голос" - дві останні ПРИТЕЖЕ ... сороса Ї львівщини .. об"явлена ВІЙНА Українцям СІОНІСТАМИ злодійського племені - виклик ПРИЙНЯТО .. до Бою Українці... спокійно і БЕЗПОЩАДНО ..
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Юля чует кровь.....
у Зели дела совсем плохи.....
Сейчас идет соревнование кто первым перегрызет блазню горло... Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли - Цензор.НЕТ 2704

Миха Чаплыга
1 год ·

СКАЖИТЕ, кто этот, @%ко, непотопляемый "енин"? Чья фишка? Аваков? Читаю: Бывшего зама Луценко в ГПУ назначили замминистра иностранных дел...
Ну не важно. Дам еще пророчество. Скоро Аваков и ИВК запустят собственный политпорект. Аккурат к моменту (осень), когда власть Зе будет валяться на земле. И эти двое сделают все, чтобы "орудием пыток и сексом" (кол-********) довести испуганного недо-Мадуро до цугундера.
Проект Пинчука "Сенцов" закрыт, но рождают аналогичный под "самокатчика" - результат будет тем же.

С середины сентября страна будет в ожидании революции... Кто возглавит процесс и как это будет я не знаю...
Возможен и французский вариант - одни захватчики будут сменять иных, которых предварительно казнят...
У Зе больше не осталось ни инструментов ни опор. Он НЕ контролирует ни кадровую политику ни власть.
Сейчас начался период окончательного мародерства (до осени) с целью накопления ресурсов перед неизбежной бойней за трон, с которого сползет Зе...
Глупы те, кто еще питает иллюзии относительно Зе. Удачи.
Мудры те, кто все понимает и готовится к бойне после его осеннего исхода.
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юля вам дома сидеть. карантиноопасный возвраст
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вирус не хочет с ней связываться, боится
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Он и наложит.
сперва в штаны, или брюки, а потом на письмо или на Юлечку
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Нарушал Основной закон/Конституцию сам Мораторий. Мадам его читала?
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.БАНДУ сіоністів злодій1ського племені =зе-диявола+порошенка-свинарчука+соросятина голосу вакарчука= ОБ"ЄДНУЄ ЗЛОДІЙСТВО Життєвих ресурсів Українців ..хто вкрав нафту-газ-енергетику-промисловість- а тепер ОСТАННЄ СвЗемлю .. відомо .. а ХТО Українці Вам "милить" розум з екранів ..ТВ , радіо .мобільних операторів ... хто .. ОТАКІ ублюдки злодійського племені .. і прикро за Львівян .. що так ДОВІРЛИВО заглядають в писок цим злодіям .. прозрівайте ..ще є трохи Часу .. правда ОБМАЛЬ ..до Рішення КС...
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У спекулянтки забирают последний козырь- многолетняя борьба за мараторий на землю.Чем же теперь она харчеваться будет?
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Пиарится на ровном месте! Пусть покажет закон, по которому она будет проводить референдум.
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Чё та я бюторастов непонимаю...Юля им шо, виагру заменяет? Так вроде всем давно известно что все порнофото с Юлей в тырнэте то фотомонтаж?!
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"Как только закончится карантин...", карантин теперь не закончится никогда. Поблагодарили за это бабу Юлю.
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.. порошенко і Ко довели країну до дефолту, в цьому році віддавати 17 ярдів доларів боргів, і величезні відсотки по ОВДП ... ЗЛОДІЙСЬКИ в ночі як повії "протягнули" АНТИконституційний акт КРАДІЖКИ останнього БАЗОВОГО ресурсу України СвЗемлі... тепер шантажують .. щоб прийняти явно антиконституційний закон який відбілює порошенко + гонтареву від свідомого вбивства фінансової системи України... Застави знищених при гонтаревій банків становили 500 ярдів, їх всього за 5% продавали своїм, а з вкладниками розраховувалися з бюджету.... Крім того, НБУ виводиться з юрисдикції України і підпорядковується якимось зовнішнім каламутним ділкам. НБУ з гонтаревско-порошенківська +смолієм може абсолютно з неба довести до банкрутства будь-який банк, і через цю процедуру накопичити величезні земельні ресурси, адже обмежень на розмір землі в заставі у банку немає..Тому БАНДА злодійського племені = "слуги диявола + ПЄС + голос сороса так НАСТИРНО проштовхують обидва закони - по землі, і по банках ...
.. однак РОЗУМІЮТЬ злочинці ..і малюють ЗОМБО для дебілів ... ВЕЛИЧЕЗНІ РЕЙТИНГИ ... Будьте ПИЛЬНІ Люди .. дуже скоро "цих" соційологів з БАНДОЮ сіоністів СН +ПЄС + голос .... ПОСТАВЛЯТЬ на РЕАЛЬНЕ місце ..наснаги
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Юля!
Твое время ушло, как бы ты ни пыжилась.
Раньше надо было думать и не вилять хвостом.
И вашим и нашим - так не получится!
))
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Чим займалися порошенко і Ко ( свинарчуки гладковські кононенки гелетеї .. і ) + яценюк-стіна- маямі 5 років 2014 - 2019 -- ЧИМ ? .. офшорами ..ГРАБУНКОМ ..140 млрд дол ВИВЕДЕНО в офшори ( оціка світфін.аген) .. до 10 млн Українців подалися в Світи за заробітком ..за період вашої каденції .... СТВОРИЛИ теплу ВАННУ для повернення ПР . Ви довели Суспільну Свідомість Українців до стану ..коли від ВАС в дикому ШАРАХАННІ .. вибрали Зе сіоністську БАНДУ - ЛОГІЧНЕ продовження ВАЛЬЦМАНАТУ .. що ви граєте кіна гей би критикуючи Зе ..кого дурите УБЛЮДКИ ... вступіться по- Миру .. до-поки ...пригадайте ІСТОРІЇ єврейських погромів ..починаючи з 2 тис до Нашої ери - по ХХ ст .. і ГОЛОВНЕ їх причини ....ЖАДНІСТЬ УБЛЮДСТВО злодійського племені .. якщо здатні - ВКЛЮЧІТЬ інстинкт самозбереження ...
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Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли. Зеленский пошел туалет читать письмо.
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Всі в карантині, а ВОНА працює. Гроші не пахнуть...
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