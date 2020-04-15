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 Общество
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Все про:Гидропарк (27) суд (23010)

 Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка

Судья Днепровского районного суда Киева вернул полиции протокол, составленный на Валентина Бурьянова, которого полиция задержала после того, как он вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с заседания суда опубликовал Бурьянов в Facebook.

Судья зачитал протокол, в котором написано, что 6 апреля в 12:30 Бурьянов находился в Гидропарке без средства индивидуальной защиты, что является "нарушением постановления Кабинета Министров №211".

"Про свидетелей прочерки стоят, вреда не причинено... понятые тоже какие-то прочерки, галочки стоят, подписи понятых тоже прочерки", - отметил судья.

Защита человека также предложила судье посмотреть видео задержания их клиента в Гидропарке от "Магнолия ТВ".

Судья ответил, что должен выяснить все обстоятельства дела, но прежде всего - выяснить, есть ли все доказательства виновности. Однако, по словам судьи, материалы дела составлены ненадлежащим образом.

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"Требования к протоколу определены четко кодексом. Из протокола вижу, что нет свидетелей, "Магнолия ТВ" задерживала, какой-то журналист... В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля? Это предстоит выяснить. На данном этапе не вижу возможности продолжать рассмотрение, не получив надлежащим образом оформленные документы", - подчеркнул он.

В итоге судья вернул полиции протокол и другие материалы на "оформление". По словам адвоката Бурьянова, в административном судопроизводстве не предусмотрено "возвращение материалов".

Напомним, 6 апреля полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Источник: https://censor.net.ua/n3189296
 
   
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Суды в 90% случаев оправдывают нарушителей карантина, т.к. постановления зеленого кабмина приняты с нарушением законов и конституции.
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Ну, Бубочка же пять лет на юрфаке в папином институте хохмил и кавээнил.
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Судья молодец. Кто-то должен в конце концов объяснить 3****** чем закон отличается от телешоу.
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Тупорила ВЛАДА з тупими постановами тупорилих свиней.

Ефект Данінга-Крюгера.

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Феерично! Склоняю голову перед краткостью истины.
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А де протокол на поліцейських, які зібрались там більше двох чоловік, і поставили під загрозу здоров'я і життя затриманого?
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Да, 14 человек на одного пловца -- это феерично.
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Та не мели,х..ню,им мона" служебная необходимость" . А вот в прокуратуру на них за фальификат и превышение служебны полномочий,это нужно,чтобы писать учились и берега не теряли
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А составить протокол/задержать/ обыскать, например, незаконные пункты приемки металла, наркоточки, подпольные казино и притоны ...нет желания у полиции?
Или то святое и они там кормятся?
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Воще протоколы составлять нада уметь. И проверять составленные.

Первое так-сяк умели гоишники, второя водилы аналогичным примерно образом.

Терь остальным пешкодралам прийлёцца подтягивать навыки.

Тем более, что бкхим ездить сейчас дешевле, чем по гидропарку ходить Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка - Цензор.НЕТ 6028
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Їм у сраному колгоспі волам хвости крутити, а не владу представляти.Сором за таких поліцаїв. Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка - Цензор.НЕТ 5672
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