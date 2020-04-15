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 Политика Украины
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 Власть должна четко определить условия и этапы ослабления карантина, - Нестор

Украина должна взять за основу дорожную карту ЕС по ослаблению карантина.

Об этом заявил Виталий Нестор, председатель столичной организации ВО "Батькивщина" на своей странице в Фейсбук.

Как отметил политик, 24 апреля истекает срок введенного карантина. Но от разных представителей власти поступает противоречивая информация о том, когда и как карантинные мероприятия будут снимать. Такая неопределенность является разрушительной для украинского бизнеса и граждан.

По мнению Виталия Нестора, политика власти должна быть предсказуемой. Только таким образом каждый сможет спланировать как пережить этот тяжелый период и выйти него. А ориентация на подходы Евросоюза позволит общаться с партнерами на одном языке, не попасть в изоляцию, как можно быстрее восстановить транспортное сообщение и экономическое сотрудничество.

По предложениям Нестора, ослабление карантина должно состояться в четыре этапа.

На первом этапе необходимо восстановить работу общественного транспорта и учреждений образования. Первоначально - садов и начальной школы, чтобы дать родителям возможность работать.

Второй этап предусматривает полноценное восстановление работы бизнеса и других учреждений. Третий - запуск учреждений обслуживания граждан (кафе, рестораны, спорт-центры и другие). И на заключительном этапе следует позволить проводить массовые мероприятия.

В то же время, как отмечает Виталий Нестор, снятие карантина должно быть поэтапным, а ограничения для уязвимых категорий населения должны оставаться дольше.

Основанием для начала ослабления ограничений должно быть соответствие ключевым критериям Европейского союза: улучшение эпидемиологической ситуации, способность системы здравоохранения справляться с наплывом новых больных и эффективная система мониторинга распространения заболевания.

Кроме этого, по мнению лидера киевской "Батькивщины", часть полномочий по ослаблению карантина надо передать на местный уровень, ведь ситуация в каждом регионе имеет свои особенности.

Источник: https://censor.net.ua/n3189294
 
 
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Эпидемия идёт на пик, а этот дебил из карантина выходит в унисон с кацапскими попами. Совпадение? Не думаю... Власть должна четко определить условия и этапы ослабление карантина, - Нестор - Цензор.НЕТ 7053
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Если вовремя не выйти из карантина погибших от(преступности, голода, самоубийств, стресса) будет намного больше чем от "пандемии"
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Нестор сам является представителем законодательной ветви власти. вот пусть и ответит на свой вопрос.
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Меня во всей этой истории убивает одно- почему всем пох, чем я, владелец фитнесклуба, кормлю свою семью уже месяц? И как мне жить еще месяц-два? Я же не могу бросить эту груду железа в арендованом помещении и идти охранником в атб!
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