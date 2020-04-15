 Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала сама Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.
"Момент истины. Шабунинская судья Батрин отказала в отводе портновского судьи Вовка. Завтра, 16 апреля в 9.30 меру пресечения мне будет выбирать Вовк", - рассказала Чорновол.
"А теперь акцентирую внимание на прилагательных, я говорю "шабунинская судья", потому что так и есть. Доказательство - она получала доходы от Центра противодействия коррупции Шабунина. То есть волкам меня скармливают наши так называемые "антикоррупционеры", которые были такими громкими, несокрушимыми борцами при Порошенко, а теперь пропали совсем... Теперь самая честная суддя в рейтинге Шабунина не увидела конфликта интересов и угрозы правосудию в том, что меня будет судить Вовк. Хотя для Батриной не секрет, что именно судья Вовк в августе 2019 г. присудил Портнову выплату из Госбюджета в размере 8 млн грн ... моральной компенсации. Также для Батриной не секрет, что Портнов является моим личным врагом. Поэтому судья была осведомлена, что существует угроза мести мне Портновым через Вовка, но отказала в отводе. Что я здесь хочу сказать: Вовк так Вовк. Я волков не боюсь. Более того, это очень хорошо, что эти персонажи дураки и жадные. В будущих уголовных делах против Портнова и Вовка уже есть убытки - 8 млн. И я в скором будущем проконтролирую, чтобы это дело не потерялось", - пояснила Чорновол.
А от ті, хто вибрали клоуна президентом під час війни....
Как говорится любила жаба гадюку 😂
Эти революционеры оказались слабыми и продажными - профукали всю революцию...
Должны сесть в назидание другим..
Им на смену придут дерзкие, смелые и жестокие... - только так...
А если не придут..., то да... - здравствуй Малороссия и руський мир уже окончательно....
А кнопка спам наверно 145 -ая реформа, последняя и самая удачная...
Грановского срочно будите ношатырём пускай наберет Вовка как раньше делал!
почитайте его интересную биографию был и помощником ********-кивалова и успешно прожил при Пете..
а как же суперпупер суддейские рехформы???
Напомним: Судья Сергей Вовк известен неоднозначной репутацией. Он, например, возглавлял коллегии, которые отправили в тюрьму Юрия Луценко и и.о. министра обороны Валерия Иващенко.
После Революции Достоинства Вовку объявили подозрение Судью несколько раз отстраняли от должности. Но к работе он все равно возвращался.
рехформаторы хреновы за 5 лет так и несмогли его отстранить от судейской деятельности..
рыгов они гоняли... голов они не поднимали рыги при них.... а как комнешь так всюду полное ж..
Це не для його розуму.
Йому треба щось простіше: про сою, марадьора, канхфєтну фабріку...
если месный судья тобишь к примеру Вовк такой поганый и паршивый. то почему его "уже реформированые" суды не осудили за 5 лет???????
пологике если мелкий судн дает неправильное решение. жалобу подают в суд высшей инстанции и так дальше..
.куда смотрять другие службы за законностью решений.
вот портнов выграл 7 млн ( я невкурсе дела) но если незаконное. то уже высшие "реформированые" думаю могут анулировать решения.. а если еще незаконное то наверно и посадить7
может потому что зебилы - ТУПЫЕ, и не понимают что исполнительная и судебная власть - не подчиняются президенту?