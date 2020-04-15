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 Политика Украины
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 Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка (обновлено)

Экс-нардепу Татьяне Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который должен избрать ей меру пресечения.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала сама Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

"Момент истины. Шабунинская судья Батрин отказала в отводе портновского судьи Вовка. Завтра, 16 апреля в 9.30 меру пресечения мне будет выбирать Вовк", - рассказала Чорновол.

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"А теперь акцентирую внимание на прилагательных, я говорю "шабунинская судья", потому что так и есть. Доказательство - она получала доходы от Центра противодействия коррупции Шабунина. То есть волкам меня скармливают наши так называемые "антикоррупционеры", которые были такими громкими, несокрушимыми борцами при Порошенко, а теперь пропали совсем... Теперь самая честная суддя в рейтинге Шабунина не увидела конфликта интересов и угрозы правосудию в том, что меня будет судить Вовк. Хотя для Батриной не секрет, что именно судья Вовк в августе 2019 г. присудил Портнову выплату из Госбюджета в размере 8 млн грн ... моральной компенсации. Также для Батриной не секрет, что Портнов является моим личным врагом. Поэтому судья была осведомлена, что существует угроза мести мне Портновым через Вовка, но отказала в отводе. Что я здесь хочу сказать: Вовк так Вовк. Я волков не боюсь. Более того, это очень хорошо, что эти персонажи дураки и жадные. В будущих уголовных делах против Портнова и Вовка уже есть убытки - 8 млн. И я в скором будущем проконтролирую, чтобы это дело не потерялось", - пояснила Чорновол.

Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка 01
Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189288
 
   
 Топ комментарии
 
Малоросы , а почему за ваши действия на голосовании должны отвечать украинцы? Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 8595
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Запоребриковое средневековье подоспело.
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Зєля, всього лише клоун театру Бені.
А от ті, хто вибрали клоуна президентом під час війни....
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неее не тот случай..Судят как раз Чумную)))
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Малоросы , а почему за ваши действия на голосовании должны отвечать украинцы? Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 8595
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На кол ведьму
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Судья с безупречной репутацией, образец честности и морали
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Уверен что у этого судьи и подобных в будущем будут большие проблемы, им это не сойдёт с рук.
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Не будет у него никаких проблем. Он в Украине любой власти пригодится.
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Сложно сказать. Главное что бы при очередном майдане он дожил до следующей власти, тогда может и пригодится!
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А при предыдущем кто-то из судей не дожил? И вообще, в этой стране выходить на Майдан - уже весь мир смешить. Ходим-ходим и шо? Не будет здесь порядка, потому что за любым Майданом наступят выборы и наш мудрый нарiд опять заведёт во власть таких же, а то и ещё и не таких.
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Сепар судья сцепился с сепаршей
Как говорится любила жаба гадюку 😂
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раньше сядет - раньше выйдет.....
Эти революционеры оказались слабыми и продажными - профукали всю революцию...
Должны сесть в назидание другим..
Им на смену придут дерзкие, смелые и жестокие... - только так...
А если не придут..., то да... - здравствуй Малороссия и руський мир уже окончательно.... Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 1454
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Это не тот ли вовк которого Параша реформировал, а теперь этот упырь порохоботов же и щемит 🤣👌
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Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. (с)
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Соя, это вы на горшок садитесь в три этапа...а реформы или делают или имитируют!

А кнопка спам наверно 145 -ая реформа, последняя и самая удачная...
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А шо не так соя сомневается в патужности своих риформ? Это же как расписаться в профнепригодности...так шо жрите хоть обляпайтесь...

Грановского срочно будите ношатырём пускай наберет Вовка как раньше делал!
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В случае черновол сначала должна быть медкомиссия которая решит, можно ли ее вообще судить, или ее место в дурке.
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Чорновол отказали в отводе судьи .... Вовка /она же не спонсор-Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м.
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а разве судья Вовк єто не порошенковский судья????
Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 147 почитайте его интересную биографию был и помощником ********-кивалова и успешно прожил при Пете..
а как же суперпупер суддейские рехформы???

Напомним: Судья Сергей Вовк известен неоднозначной репутацией. Он, например, возглавлял коллегии, которые отправили в тюрьму Юрия Луценко и и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

После Революции Достоинства Вовку объявили подозрение Судью несколько раз отстраняли от должности. Но к работе он все равно возвращался.

рехформаторы хреновы за 5 лет так и несмогли его отстранить от судейской деятельности..

рыгов они гоняли... голов они не поднимали рыги при них.... а как комнешь так всюду полное ж..
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Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. (с)
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Та що Ви.
Це не для його розуму.
Йому треба щось простіше: про сою, марадьора, канхфєтну фабріку...
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а теперь встречный вопрос.

если месный судья тобишь к примеру Вовк такой поганый и паршивый. то почему его "уже реформированые" суды не осудили за 5 лет??????? Чорновол відмовили у відведенні судді Печерського райсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9078
пологике если мелкий судн дает неправильное решение. жалобу подают в суд высшей инстанции и так дальше..

.куда смотрять другие службы за законностью решений.

вот портнов выграл 7 млн ( я невкурсе дела) но если незаконное. то уже высшие "реформированые" думаю могут анулировать решения.. а если еще незаконное то наверно и посадить7
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Те що в Україні є такі судді ми повинні дякувати конкретно Порошенку-
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зебил.. сейчас у власти вислюк оманський - в чем проблемы, почему вовк судит? Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 8680
может потому что зебилы - ТУПЫЕ, и не Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 8680 понимают что исполнительная и судебная власть - не подчиняются президенту?
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Этот Вовк не должен уйти после следующего Майдана...
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