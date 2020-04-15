 Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала сама Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

"Момент истины. Шабунинская судья Батрин отказала в отводе портновского судьи Вовка. Завтра, 16 апреля в 9.30 меру пресечения мне будет выбирать Вовк", - рассказала Чорновол.

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"А теперь акцентирую внимание на прилагательных, я говорю "шабунинская судья", потому что так и есть. Доказательство - она получала доходы от Центра противодействия коррупции Шабунина. То есть волкам меня скармливают наши так называемые "антикоррупционеры", которые были такими громкими, несокрушимыми борцами при Порошенко, а теперь пропали совсем... Теперь самая честная суддя в рейтинге Шабунина не увидела конфликта интересов и угрозы правосудию в том, что меня будет судить Вовк. Хотя для Батриной не секрет, что именно судья Вовк в августе 2019 г. присудил Портнову выплату из Госбюджета в размере 8 млн грн ... моральной компенсации. Также для Батриной не секрет, что Портнов является моим личным врагом. Поэтому судья была осведомлена, что существует угроза мести мне Портновым через Вовка, но отказала в отводе. Что я здесь хочу сказать: Вовк так Вовк. Я волков не боюсь. Более того, это очень хорошо, что эти персонажи дураки и жадные. В будущих уголовных делах против Портнова и Вовка уже есть убытки - 8 млн. И я в скором будущем проконтролирую, чтобы это дело не потерялось", - пояснила Чорновол.



