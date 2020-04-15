 Взрыв в больнице во Львове, есть погибший

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на собственные источники.

Взрыв произошел в 16:05.

Что именно взорвалось — пока неизвестно.

Находившийся на месте происшествия мужчина получил смертельные ранения и скончался.

Личность погибшего и все обстоятельства случившегося сейчас выясняют.

5-я городская клиническая больница Львова имеет несколько корпусов. Часть из них расположены на ул. Коновальца, часть — на ул. Чупринки. В больнице функционируют 9 отделений: терапевтическое, гематологическое, нефрологическое, пульмонологическое, хирургическое, урологическое, неврологическое и городской гастроэнтерологический центр.