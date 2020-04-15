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Все про:больница (714) взрыв (4458) Львов (3655)

 Взрыв в больнице во Львове, есть погибший

На территории больницы №5 во Львове произошел взрыв. Получивший ранения мужчина скончался на месте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на собственные источники.

Взрыв произошел в 16:05.

Что именно взорвалось — пока неизвестно.

Находившийся на месте происшествия мужчина получил смертельные ранения и скончался.

Личность погибшего и все обстоятельства случившегося сейчас выясняют.

5-я городская клиническая больница Львова имеет несколько корпусов. Часть из них расположены на ул. Коновальца, часть — на ул. Чупринки. В больнице функционируют 9 отделений: терапевтическое, гематологическое, нефрологическое, пульмонологическое, хирургическое, урологическое, неврологическое и городской гастроэнтерологический центр.

Источник: https://censor.net.ua/n3189287
 
 
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зварщики говорили шо він не вибухає, а пердолить як ракета. Поверзхи пробиває, казали. Хоча.... може то як з рибалками - була риба на 5кг., а за місяць вже ледве на тачках везуть 2 бики))))
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Це якщо вентиль відбити, то летить торпедою. А вибухає від масел, жирів та вугільного пилу.
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Вибухає з страшною силою і страшними наслідками при контакті з жирами, маслами тощо...
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Медицина в Украине опасная штука, лучше не болеть
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выдернутая чика перевесила жизненные проблемы...
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блин, то на территории не то шо "в больнице". Слава Гиппократу, пронесло. Почти всех. Хотя да, всех пронесло, а мужчина убит.
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