 Взрыв в больнице во Львове, есть погибший

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на собственные источники.
Взрыв произошел в 16:05.
Что именно взорвалось — пока неизвестно.
Находившийся на месте происшествия мужчина получил смертельные ранения и скончался.
Личность погибшего и все обстоятельства случившегося сейчас выясняют.
5-я городская клиническая больница Львова имеет несколько корпусов. Часть из них расположены на ул. Коновальца, часть — на ул. Чупринки. В больнице функционируют 9 отделений: терапевтическое, гематологическое, нефрологическое, пульмонологическое, хирургическое, урологическое, неврологическое и городской гастроэнтерологический центр.