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 Политика Украины, Общество
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 Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк

Нет данных также и о том, что Чорновол препятствовала тому, чтобы Захаров покинул горящее здание.

Бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью Цензор.НЕТ заявил, что по результатам экспертизы удалось установить, что Захаров погиб из-за отравления угарным газом. При нем были жесткие диски с разных компьютеров. Это свидетельствовало о том, что он не покидал помещение, а ходил собирал эти жесткие диски несмотря на опасность.

"Там еще была часть людей, которые также работали в этом офисе и после приезда сотрудников МЧС покинули здание. Поэтому можно предположить, что он скорее всего не выходил. Но никто из тех, кто с самого начала пытался принять меры безопасности по отношению к себе, не погиб", - рассказал он.

По словам Горбатюка, кроме Захарова в офисе было еще около 20 человек.

"Данных о том, что Захарову кто-то препятствовал в выходе из дома, не было установлено. В том числе и в отношении любых препятствий именно со стороны Татьяны Чорновол. Поэтому меня удивляют обвинения. Умышленное убийство - это в частности, если бы она сама лично дала кому-то указание не позволять выйти после поджога дома этому конкретному лицу. Ничего подобного не было зафиксировано", - объяснил Горбатюк.

Полный текст интервью с экс-руководителем Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна, - Чорновол о суде по избранию ей меры пресечения

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3189285
 
 
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Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк

Есть фотография со спутника. Там ясно видно, как она дверь подпирала. Экспертиза подтверждает.
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Диспетчер Карлос и иксперд по походке все видели своими глазами (бухали там рядом в скверике)...
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Ну и бредятена! типо, если подожгли, а ты не успел выбежать сам виноват Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5321
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По аналогии, типо, если в тебя выстрелили и ты не успел увернуться, тоже сам виноват Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1100
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Хто хоч стріляв? Не ісерка Каплан часом?
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В каждом здании есть план эвакуации во время пожара и правила пожарной безопасности. Там нигде нет требований во время пожара ходить по горящему зданию и собирать жесткие диски и деньги. При нахождении в дыму от горения синтетики (практически каждый случай пожара в офисах) у человека есть порядка 20-30 секунд чтоб смыться - потом потеря сознания. Кто как распорядится этими секундами - дело каждого.
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Как не крути, а в неумышленном убийстве она виновна!
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являюсь противником януковоща!но такого цинизма от следователя по спецрасследованию услышишь не часто!это может сказать дебил который не понимает что даже самый тренированный человек не всегда может выйти из пожара если есть едкий дым!!!
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Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства...

Жадность фраера сгубила.
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Не свои а рыговский общак из сейфа + у него ещё было время жёсткие диски с компов поснимать. Только потом отравился....
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Солдат Петренко совершенно случайно прихватил из части автомат и 10 рожков, в знак протеста против плохой работы прокурора Горбатюка начал стрелять во все стороны, есть данные, что 156 человек спокойно спрятались или его обошли дворами, а вот доктор Иваненко был убит, но нет данных, что он не мог обойти стреляющего дворами, сам виноват, что продолжал делать искусственное дыхание пострадавшему в автоаварии.
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Абсолютно правильное замечание. Кто не спрятался, я не виноват. А вообще, нужно было их всех еще тогда валить и гнать до Ростова. Кто знал что эта вся падаль вернется, а другая падаль откроет им ворота.
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Так в чем виновна Черновол??? Я вообще не понимаю, почему до сих пор все соратники Януковича на свободе?
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За поджог травы сейчас вваливают, а тут поджог здания с людьми.
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Заметьте, не с людьми и даже не с животными! А на войне как на войне.
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он был плохой танцор, это ему и выйти помешало. рыги они все такие )
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Жадность фраера сгубила. Свободу Юрию Деточкину!
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