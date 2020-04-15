 Власть фактически закрыла угольную отрасль, - Яценюк

Об этом заявил экс-премьер Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина".



"Власть фактически сегодня закрыла угольную отрасль ... Если не производят электроэнергию, если угольную отрасль уничтожают, если украинскую энергетику уничтожают, если открывают импорт электроэнергии из России и Беларуси и дают работу белорусам, россиянам, а не украинцам, и если государство на это вообще смотрит безответственно, - мы придем к ситуации, где в Украине не будет электроэнергии ", - сказал Яценюк.



Он отметил, что НАЭК "Энергоатом" уже почти банкрот, теплоэнергетику власть обанкротила. И чтобы спасти энергоотрасль, необходимо немедленно навести порядок на энергорынке.



"Поэтому сейчас не обойтись без действий непосредственно президента и правительства неотложных, относительно того, чтобы навести порядок на энергетическом рынке, создав антикризисный энергетический штаб, и премьер должен его возглавлять. Я его возглавлял. Если бы мы так работали в 2014-2015 году, у нас бы ни зарплат, ни пенсий, ни света, ни армии, ни Украины не было бы. Они должны безотлагательно действовать", - сказал Яценюк.



По его мнению, власть должна немедленно принять меры, чтобы не допустить закрытия шахт, в том числе объединения "Павлоградуголь", поскольку около тридцати тысяч человек потеряют работу и средства к существованию. Экс премьер подчеркнул - власть должна сохранить рабочие места.



"30000 человек и еще по 3 человека на каждую семью, около 100 000 человек - это все избиратели Павлограда и смежных регионов. Они лишатся работы. Президент и правительство должны безотлагательно действовать, сохранить рабочие места. Лишили шахтеров рабочих мест - потом пошли энергетики. За энергетиками - смежные предприятия. За смежными предприятиями - "Укрзализныця". За "Укрзализныцей" - сфера услуг. За сферой услуг - сфера транспорта. Это замкнутый круг. И так происходит в целом в экономике страны", - пояснил Яценюк.



Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергоотрасли с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Первомайский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.



До этого экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина теряет национальную энергетику, и в настоящее время государство должно продемонстрировать социальную ответственность и найти ресурсы на сохранение отрасли и рабочих мест.

В свою очередь нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что кризис в энергетике и угольной промышленности вызван инициативами главы профильного комитета парламента Андрея Геруса.