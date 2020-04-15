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 Политика Украины, Общество
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Все про:ПР (11318) Чорновол Татьяна (569) евромайдан (6894) Горбатюк (411) ГБР (1139)

 Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк

Бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Татьяне Чорновол выдвинуто "через не могу".

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Горбатюка, если проследить логику в заявлениях Венедиктовой в должности исполняющей обязанности директора ГБР, а затем генпрокурора и нынешнего руководства ГБР о том, что необходимо отменять закон о не преследовании участников акций протеста, потому что он не позволяет им расследовать преступления участников акций протеста, то получается подозрение Татьяне Чорновол осуществлено через не могу. 

"То есть, они осознают и убеждают общество что закон об амнистии запрещает преследовать майдановцев, но инкриминируют Чорновол статьи, большая часть которых не подлежит расследованию. Какое-то, мягко говоря, противоречие. Если закон вам не позволяет, то только после решения Верховной Рады можно подозрения сообщать. Или опровергните свои заявления. Потому что получается, что на те нормы, которые мешают творить произвол, они не обращают внимания", - подчеркнул он.

Также Горбатюк отметил, что это закон не об амнистии, а о "не преследовании участников акций протеста". То есть в нем прописана процедура освобождения от уголовной ответственности, которая предусмотрена УПК Украины. Согласно части 3 статьи 9 настоящего Кодекса не может применяться закон, который ему противоречит.

Полный текст интервью с Сергеем Горбатюком читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Горбатюк о деле Чорновол

Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3189281
 
   
 Топ комментарии
 
Чорновил инкреминируют статьи потому, что горбатюк 5 лет саботировал дело Майдана, получил за это миллионы и потратил на саботаж миллиарды народных денег.
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А у нас сейчас во власти мальчики по имени "Хочу" и дедушка по имени "Могу"
Вместе отвлекают народ от насущных проблем, создавая информационную истерию. Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5810
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Горбатюк не столько саботировал, сколько просто пиарился на этом, потому что случайно попал на волне, при этом при полном отсутствии профессиональных качеств. Любая попытка заставить его работать или убрать заканчивалась истериками адвокатов и облапошенных родных пострадавших.
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Рада засядет и все можно , - но единственно Но но истичению каденции Верховной Рады всех Их по Ихним законам Пересажают.
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за іменовані "колегіальні" - а тим паче Верховної - Законодавчого органу....- їх нікого і нііхто не "пересажае""
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Чорновил инкреминируют статьи потому, что горбатюк 5 лет саботировал дело Майдана, получил за это миллионы и потратил на саботаж миллиарды народных денег.
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Горбатюк не столько саботировал, сколько просто пиарился на этом, потому что случайно попал на волне, при этом при полном отсутствии профессиональных качеств. Любая попытка заставить его работать или убрать заканчивалась истериками адвокатов и облапошенных родных пострадавших.
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Та не смеши. Убрать горбатюка это щёлкнуть пальцем, то бишь политическая воля. Но её не было, ибо олигархической власти представителем которой есть потрох, не нужен народ-победитель, а нужен народ-терпила, поэтому всё идеи Майдана саботировались и искажались, расследование по Майдану саботировалось и забалтывалось тоже, но поощерались трауры по Майдану сопли, слёзы, слюни и на эти мероприятия денег не жалели. До сих пор Майдан заставлен многотонными железными конструкциями, чтоб народ там не собирался.
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А у нас сейчас во власти мальчики по имени "Хочу" и дедушка по имени "Могу"
Вместе отвлекают народ от насущных проблем, создавая информационную истерию. Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5810
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А каким образом она после Майдана так сказочно разбогатела?
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Это тот, который всю каденцию питра раследовал дело Майдана так, шо все улики пропали.
Я ему верю.
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Ничего ей не будет. У Черновол справка, из дурдома, пожизненная. Очередная имитация бурной деятельности зебилоидов. Если отпустили Пашинского и Грымчака, то эту, тем более, никто не посадит. Фас, спамьте, зедебилы и соевые, покажите свою солидарность.
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Поросенко всё похерял.
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затрахали весь мозг этой Танькой!!!
или посадите, или отпустите!!!
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Всегда было интересно почему чиновники становятся умными и принципиальными только после увольнения
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кто ещё не высказался по этому поводу? Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1894
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Баба Юля вроде молчала. Правда Власенко высказался.
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Тоже думал об этом, есть же закон об амнистии, хотя уже некоторые хотят отменить, но действительно, пока не отменили, то что ей можно предъявить
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Зебилы привели к власти инкриминалитет. Чорновол інкримінують статті, більша частина яких не підлягає розслідуванню, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8215
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Имеет право говорить в лицо правду. Пусть горькую, но правду. Он же не врет о реванше и не скрывает своего ликования по этому поводу. Они и пришли для того, чтобы давить.
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Население голосовало не совсем за это, вернее - совсем не за это...
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за это. Причем умные люди предупреждали, но население, пораженное барановирусом, не хотело слышать.
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Походу Венедиктова и судья Волк спригивают с этого дела, они понимают что это в будущем может вернутся им большими проблемами.
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Это дело основано не на законе, а на "политической целесообразности". Пока Зеля-нипричемыш рассказывает про вирус, Портянка вершит судилище.
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