 Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Горбатюка, если проследить логику в заявлениях Венедиктовой в должности исполняющей обязанности директора ГБР, а затем генпрокурора и нынешнего руководства ГБР о том, что необходимо отменять закон о не преследовании участников акций протеста, потому что он не позволяет им расследовать преступления участников акций протеста, то получается подозрение Татьяне Чорновол осуществлено через не могу.

"То есть, они осознают и убеждают общество что закон об амнистии запрещает преследовать майдановцев, но инкриминируют Чорновол статьи, большая часть которых не подлежит расследованию. Какое-то, мягко говоря, противоречие. Если закон вам не позволяет, то только после решения Верховной Рады можно подозрения сообщать. Или опровергните свои заявления. Потому что получается, что на те нормы, которые мешают творить произвол, они не обращают внимания", - подчеркнул он.

Также Горбатюк отметил, что это закон не об амнистии, а о "не преследовании участников акций протеста". То есть в нем прописана процедура освобождения от уголовной ответственности, которая предусмотрена УПК Украины. Согласно части 3 статьи 9 настоящего Кодекса не может применяться закон, который ему противоречит.

Полный текст интервью с Сергеем Горбатюком читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Горбатюк о деле Чорновол

Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.