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 Политика Украины, Здоровье
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 На Ривненщине выявлены 18 новых случаев Covid-19, всего в области 184 инфицированных коронавирусом, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Ривненской области лабораторно подтверждены 18 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Коваль в Facebook.

Он отметил, что 11 случаев коронавируса зафиксировано в Ривном, четыре случая - в Радивиловском районе и по одному случаю в Ровенском районе (с. Городок), г. Здолбунов, с. Тишиця Березновского района.

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Всего в Ривненской области зарегистрировано 184 случая коронавируса, из которых 7 человек погибли. Выздоровели 8 человек. Кроме того, на проверке в лабораторном центре находится еще более 100 проб.

Утром Минздрав сообщал о 173 случаях заражения коронавирусом в регионе.

На Ривненщине выявлены 18 новых случаев Covid-19, всего в области 184 инфицированных коронавирусом, - ОГА 01
На Ривненщине выявлены 18 новых случаев Covid-19, всего в области 184 инфицированных коронавирусом, - ОГА 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189279
 
 
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не 184 инфицированных, а 184 ВЫЯВЛЕННЫХ инфицированных!!!
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Что-то слабо...Всего полмиллиона впустили заробитчан. Может, надо границы открыть? Хотя, на самом деле, эти цифры лживые, ибо8 тыс тестов, в 30-миллионной стране - ни о чем.
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