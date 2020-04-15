EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  5622  62
Материалы по теме:
Все про:Боголюбов (55) Коломойский (1351) национализация (170) НБУ (4630) Порошенко (18086) Суркис (267) Апелляционный суд (286) Гонтарева (833) Дубилет (26) Приватбанк (623) Малюська Денис (60)

 "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд

Министр юстиции Денис Малюська не считает, что сегодняшнее решение Апелляционного суда по "Приватбанку" сулит Суркисам получение от государства 7 млрд гривен.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"9 февраля 2017 (две тысячи семнадцатого!!) суд обязал "Приватбанк" обслуживать депозиты определенных иностранных компаний без каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами.

20 февраля 2020 (через три года) тот же суд "разъяснил" свое предыдущее постановление, фактически просто повторив его содержание. Суть та же - "Приватбанк" должен обслуживать депозиты без каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами.

15 апреля 2020 суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 без изменений.

Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну точно ничего существенного. Где зрада? Где 7 ярдов?" - убежден министр.

Читайте также: Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.

Группа детей в ФБ разгоняет зраду, - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189278
 
 
 Топ комментарии
 
Размер мозга соответствует фамилии.
 показать весь комментарий
 
Только у меня сейчас появилось желание заехать ему в морду?
 показать весь комментарий
 
Повторю опять и опять - это диагноз. Этой власти. Один на всех. Неограниченная ограниченность
Просто очередной пример... не самый яркий((((
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Повторю опять и опять - это диагноз. Этой власти. Один на всех. Неограниченная ограниченность
Просто очередной пример... не самый яркий((((
 показать весь комментарий
 
 
Малюська ты блин идиот ??? Вопрос риторический. есть решение суда и если его не обжаловать рано или поздно прийдеться платить !!! Есть суды в ЕС есть ЕСПЧ !!! Недоумок "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 3147
 показать весь комментарий
 
 
Молюск намекает, что обжалование он подаст так что никакого обжалования не будет!
 показать весь комментарий
 
А кто ьыл у власти в 2017м? Тоже любители офшоров? Про Панаму уже забыли)
 показать весь комментарий
 
А можно про Панаму поподробнее и со ссылками?
 показать весь комментарий
 
 
Только у меня сейчас появилось желание заехать ему в морду?
 показать весь комментарий
 
 
Желание заехать в эту морду не только у Вас. Жаль, достать сложно(((
Пока что можно только плевать в экран монитора
Плюю рядом - монитор жаль
 показать весь комментарий
 
 
сегодня утром как раз он был на Сниданок з 1+1... еще тогда захотелось, а теперь так тем более.
 показать весь комментарий
 
 
Не смотрю телевизор, от слова - вообще. "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 5765
 показать весь комментарий
 
 
а те шо суркіси вивели свої лярди разом з каломойським якби і ніхто не знає
 показать весь комментарий
 
 
Знает. Он для этого Беней и поставлен. Как и вся зеленая пошесть.
 показать весь комментарий
 
 
Ты сам кто?

Новости в СМИ:

"Министр Молюська залез на стол. Фото прилагается."

"Министр Малюська, ранее залезавший на стол в своем кабинете, поддержал Гончарука из-под стола."
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Приват подает в европейские суды!
Эти суркисы, коломойские при зеленском, продолжают грабить Украину и народ!
 показать весь комментарий
 
 
Курс сменился, для нас теперь европейские суды - не скрепно.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно что нам скинемся отдадим нежалко
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Та вообще никаких.
Прикормленый суд суркисами, которые подельники пэтьки, вынес решение, которое звучит громко, а на самом деле пшик
 показать весь комментарий
 
Малюска враг украинского народа, ибо действует в интересах олигархов, а не Украины.
 показать весь комментарий
 
что значит "тут растолстел"?! Что за наглая ложь? Он растолстел не "тут", а со всех сторон равномерно!
"Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 3035
 показать весь комментарий
 
 
Главное простым гражданам у которых было на депозите по 500 тыс.вернули 200а тут ску 7 ярдов!!!еще и в такое трудное время
 показать весь комментарий
 
 
В смысле? Это шо, в Привате? Так он же функционирует - че не вернуть то? или в тех шо закрыла Лера?
 показать весь комментарий
 
Не, ну это понятно, что взять у государства 7 млрд. гривен и отдать их Суркисам - это хорошо. А то, что портновские суды - самые честные суды в мире - разве в этом кто-то сомневается?
Интересно, а Малюське с этих 7 миллиардов сколько обломилось?
 показать весь комментарий
 
 
Также обращаем внимание, что в последнее время на некоторых сомнительных телеграмм-каналах распространяется ложная информация, которая не имеет ничего общего с реальным развитием событий как по вопросу судейского вознаграждения, так и по другим важным вопросам функционирования и развития судебной власти. Судебная власть неоднократно становилась объектом искажений и манипуляций, однако на этот раз авторы и бенефициары этих "сказок", к сожалению, находятся внутри судебной системы и преследуют собственные корыстные цели,- лучше никто не обгадит ,как сами себя...
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю на окружающий меня сюр, и жду дефолта, честно.

Не нужно МВФу нас спасать. Пустая затея, всё равно эти миллиарды аккуратно перетекут в нужные карманы - и через короткий промежуток времени, жопа снова вернётся (только толще), а госдолг увеличится на $10 000 000 000, и отдавать его будут наши пра-пра-правнуки

В общем, перехожу на сторону Коломойского.
А чо, нормальный чувак - он давно и прекрасно понял душу нашего нарида.
И если до сих пор бОльшая часть населения так ни х*я и не поняла, значит звиздец должен быть полным и всеобъемлющим. Таким, чтобы дошло до самых дефективных и очарованных. Не через мосх - так через ЖКТ.

Игорь Валерьич, хватит с нами панькаться, честное слово.
Хочу, чтобы всё, как в девяностых: доллар взлетел до тысяч, зарплаты и пенсии - до миллионов, не платились по полгода, за эти полгода инфляция съедала их к *беням практически полностью, людишки снова начали привыкать к купонам.
Из продуктов - хлеб да крупы. Ну, ещё картошка и "молокосодержащее" хер знает что из пальмового масла.
Из мяса - соя (ну, или наоборот).
Из одежды и обуви - секонд-хенд.
Вместо туалетной бумаги - газета "вестник Криворожья" и обёрточная бумага из магазина.
Из транспорта - велосипед или две задние ноги самих громадян.
Из турпоездок - дача, и бабкин огород в десять соток.

А вот всё вот это вот богатство и роскошь - нам ни к чему.
Не наше это: супермаркеты с их нечеловеческим изобилием, все эти фрукты и овощи мира круглый год, магазины брендовой одежды, приличной обуви, автомобили, безвизы - вся эта капиталистическая хрень глубоко враждебна нашему глубинному, аутентичному.

Хотим обратно в "совок", где всё серенько, не назойливо, примерно одинаково у всех.
Где умные живут в таком же гавне, как и дураки.
Где никто не высовывается, не мечтает о всяких европах с америками, не знает родной мовы, кое-как знает язык родного оккупанта, оккупанта называет братом, молится гундяевскому патриархату...

В общем, Валерьич, не тяните резину. Раньше начнём - раньше закончим.
Давайте дёргайте рубильник. Население, в массе своей, готово.
Есть, правда, некоторое количество отщепенцев и негодяев. Процентов так двадцать пять.
Но их не так много, вряд ли они смогут вам помешать

хотяяя..........

Отто Йорк
 показать весь комментарий
 
 
В принципе - верно, только, вот, нормальные люди это не заслужили, но их, нормальных - меньшинство.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Будет одно из двух - либо это меньшинство снова консолидируется и будет менять ситуацию, либо плюнет окончательно и в стране останется одно зебильё.
 показать весь комментарий
 
 
я аж представил зелебобика с кравчучкой "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 4764 расслабили ягодички при порохе, теперь жрите зелёную соплю и вспоминайте субсидии по 3000 грн и предвыборные вопли клоуна на лисапеде
 показать весь комментарий
 
Чет мне Пьер Ришар вспомнился, когда я только что увидел фото этого Моллюска "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 8110
 показать весь комментарий
 
Какой там Ришар, ему до Ришара как до неба р*чки!
 показать весь комментарий
 
 
Это они выяснят, что у тебя есть такого, что можно забрать. И заберут.
Посмотри, кто пришел к власти.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Рекомендовані футбольні кричалки сезону 2020-2021.
ШОКОЛАД ДІНАМО! МИ ПРОДАЄМО МАМУ!
ЗЕЛЬОНІ ЕТО ЗРАДА, НАМ ШОКОЛАДУ НАДА!
ШОКОЛАД - ПОНАД УСЕ! ВІД ЗЕЛЬОНИХ НАС ТРЯСЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно. В чому проблема? Якихось сран.их 7 млрд грн народних грошей суркісам.


Для порівняння

"Легалізація грального бізнесу додасть у бюджет України понад 3 млрд грн на рік". І нас вмовляли, що це не аби яка підтримка для бюджету
 показать весь комментарий
 
 
Разогнать попов и капища продать под постройку чего-то нужного принесет то шо мы будем одалживать деньги МВФ.
Но нет, лучше как в приколе: голий, зате підперезаний("пояс" = "вера")
 показать весь комментарий
 
 
Сначала, давайте выясним откуда у Суркисов 7 миллиардов??? За одно и у остальных депозитчиков! - Может и выплачивать ничего не придется!!!
 показать весь комментарий
 
 
Очередные руки которые ничего не крали???
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский, Суркисы это короли офшоров.
 показать весь комментарий
 
 
Чи правильно я розумію?
Коломойський вкрав в Суркісів гроші, а заплатити за це повинні платники податків, тобто всі громадяни України.
 показать весь комментарий
 
Что-то не пойму, почему в комментах не видно зелибобиков, которые бы защищали эту Малюську?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх