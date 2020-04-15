 "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"9 февраля 2017 (две тысячи семнадцатого!!) суд обязал "Приватбанк" обслуживать депозиты определенных иностранных компаний без каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами.
20 февраля 2020 (через три года) тот же суд "разъяснил" свое предыдущее постановление, фактически просто повторив его содержание. Суть та же - "Приватбанк" должен обслуживать депозиты без каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами.
15 апреля 2020 суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 без изменений.
Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну точно ничего существенного. Где зрада? Где 7 ярдов?" - убежден министр.
Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.
Просто очередной пример... не самый яркий((((
Но не хочет)))
Пока что можно только плевать в экран монитора
Плюю рядом - монитор жаль
Новости в СМИ:
"Министр Молюська залез на стол. Фото прилагается."
"Министр Малюська, ранее залезавший на стол в своем кабинете, поддержал Гончарука из-под стола."
Эти суркисы, коломойские при зеленском, продолжают грабить Украину и народ!
Прикормленый суд суркисами, которые подельники пэтьки, вынес решение, которое звучит громко, а на самом деле пшик
Интересно, а Малюське с этих 7 миллиардов сколько обломилось?
Не нужно МВФу нас спасать. Пустая затея, всё равно эти миллиарды аккуратно перетекут в нужные карманы - и через короткий промежуток времени, жопа снова вернётся (только толще), а госдолг увеличится на $10 000 000 000, и отдавать его будут наши пра-пра-правнуки
В общем, перехожу на сторону Коломойского.
А чо, нормальный чувак - он давно и прекрасно понял душу нашего нарида.
И если до сих пор бОльшая часть населения так ни х*я и не поняла, значит звиздец должен быть полным и всеобъемлющим. Таким, чтобы дошло до самых дефективных и очарованных. Не через мосх - так через ЖКТ.
Игорь Валерьич, хватит с нами панькаться, честное слово.
Хочу, чтобы всё, как в девяностых: доллар взлетел до тысяч, зарплаты и пенсии - до миллионов, не платились по полгода, за эти полгода инфляция съедала их к *беням практически полностью, людишки снова начали привыкать к купонам.
Из продуктов - хлеб да крупы. Ну, ещё картошка и "молокосодержащее" хер знает что из пальмового масла.
Из мяса - соя (ну, или наоборот).
Из одежды и обуви - секонд-хенд.
Вместо туалетной бумаги - газета "вестник Криворожья" и обёрточная бумага из магазина.
Из транспорта - велосипед или две задние ноги самих громадян.
Из турпоездок - дача, и бабкин огород в десять соток.
А вот всё вот это вот богатство и роскошь - нам ни к чему.
Не наше это: супермаркеты с их нечеловеческим изобилием, все эти фрукты и овощи мира круглый год, магазины брендовой одежды, приличной обуви, автомобили, безвизы - вся эта капиталистическая хрень глубоко враждебна нашему глубинному, аутентичному.
Хотим обратно в "совок", где всё серенько, не назойливо, примерно одинаково у всех.
Где умные живут в таком же гавне, как и дураки.
Где никто не высовывается, не мечтает о всяких европах с америками, не знает родной мовы, кое-как знает язык родного оккупанта, оккупанта называет братом, молится гундяевскому патриархату...
В общем, Валерьич, не тяните резину. Раньше начнём - раньше закончим.
Давайте дёргайте рубильник. Население, в массе своей, готово.
Есть, правда, некоторое количество отщепенцев и негодяев. Процентов так двадцать пять.
Но их не так много, вряд ли они смогут вам помешать
хотяяя..........
Отто Йорк
Посмотри, кто пришел к власти.
ШОКОЛАД ДІНАМО! МИ ПРОДАЄМО МАМУ!
ЗЕЛЬОНІ ЕТО ЗРАДА, НАМ ШОКОЛАДУ НАДА!
ШОКОЛАД - ПОНАД УСЕ! ВІД ЗЕЛЬОНИХ НАС ТРЯСЕ!
Для порівняння
"Легалізація грального бізнесу додасть у бюджет України понад 3 млрд грн на рік". І нас вмовляли, що це не аби яка підтримка для бюджету
Но нет, лучше как в приколе: голий, зате підперезаний("пояс" = "вера")
Коломойський вкрав в Суркісів гроші, а заплатити за це повинні платники податків, тобто всі громадяни України.