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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Карантинные мероприятия ужесточают в Запорожской области - будут закрыты Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар, - ОГА

На период Пасхальных праздников в Запорожской области усилят карантинные ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Так, на праздники закроют на въезд четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Населенные пункты определены руководством области как карантинные зоны.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы. Все, кто не имеет прописки и захочет въехать в города, не смогут этого сделать", - заявил глава ОГА Виталий Туринок.

По состоянию на утро, в Запорожской области зафиксировано 99 случаев заболевания коронавирусом и две смерти от инфекции. Первый летальный случай в Запорожье был зафиксирован 14 апреля.

Большинство инфицированных находится на самоизоляции. COVID-19 подозревают в 250 жителей региона.

Источник: https://censor.net.ua/n3189275
 
   
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Карантинные зоны. Чего так? Потому что беспокойно за жителей. Коронавирус. Не слышали, что ли. Глупый вопрос:чего так?
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В Україні вже немає Конституції від слова ВЗАГАЛІ?

Яка нахрен прописка? Це що - СРСР? Гулаг?

А ви знаете що багато людей на мають прописки або мають житло і живуть не там де прописані тому що це їх ПРАВО.
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