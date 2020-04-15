 "Антиколомойский" законопроект Рада может рассмотреть в конце апреля - начале мая, - "слуга народа" Кравчук

Такие прогнозы Кравчук озвучила в комментарии Цензор.НЕТ.

По ее словам дата принятия законопроекта зависит от обстоятельств с изменениями в регламент.

"Если мы завтра (16 апреля. - Ред.) примем законопроект о регламенте и его подписание будет заблокировано регистрацией постановлений, то соответственно будет нужно после Пасхальных праздников еще раз собраться и отклонить эти постановления, чтобы законопроект был отправлен на подпись президенту и вступил в действие. Параллельно комитет будет рассматривать поправки в комитете и это тоже нельзя сделать очень быстро", - отметила нардеп.

По ее словам, 21 апреля профильный комитет только начнет рассмотрение банковского законопроекта по существу.

"Они уже разбили эту таблицу (с поправками. - Ред.) на абзацы и будут пытаться рассмотреть постатейно, сгруппировав их. Я думаю, что реалистичный сценарий, с учетом постановлений для отклонения закона о регламенте - это конец апреля - начало мая уже рассмотрение во втором чтении банковского закона", - сказала Кравчук.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

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