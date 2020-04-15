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 Политика Украины
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Все про:банки (1744) ВР (24820) Кравчук Евгения (64)

 "Антиколомойский" законопроект Рада может рассмотреть в конце апреля - начале мая, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ожидает, что законопроект №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков Верховная Рада рассмотрит в период с конца апреля до начала мая.

Такие прогнозы Кравчук озвучила в комментарии Цензор.НЕТ.

По ее словам дата принятия законопроекта зависит от обстоятельств с изменениями в регламент.

"Если мы завтра (16 апреля. - Ред.) примем законопроект о регламенте и его подписание будет заблокировано регистрацией постановлений, то соответственно будет нужно после Пасхальных праздников еще раз собраться и отклонить эти постановления, чтобы законопроект был отправлен на подпись президенту и вступил в действие. Параллельно комитет будет рассматривать поправки в комитете и это тоже нельзя сделать очень быстро", - отметила нардеп.

По ее словам, 21 апреля профильный комитет только начнет рассмотрение банковского законопроекта по существу.

"Они уже разбили эту таблицу (с поправками. - Ред.) на абзацы и будут пытаться рассмотреть постатейно, сгруппировав их. Я думаю, что реалистичный сценарий, с учетом постановлений для отклонения закона о регламенте - это конец апреля - начало мая уже рассмотрение во втором чтении банковского закона", - сказала Кравчук.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189273
 
 
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сначала в раду завезти яйцерезку, потом принимать закон
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В этом году,но всё просто примут если пакетом без обсуждения за один раз,понятно что с нарушениями, МВФ кредит дадут,закон то есть,бабки получат потом депутаты подают в Конституционный суд,тот в свою очередь отменит закон так как принят с нарушениями,а это очевидно уже с 16000 правками без обсуждения,а бабки уже получены,а дальше их не волнует,зелёные пришли на один срок и выжмут с Украины по максимому
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Уже не прокатит . МВФ хороший ученик , а учитель Тимошенко и уже на одни и те же Грабли не поведутся. Вечером Деньги , утром Стулья.
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Зачекайте трохи! Там не тільки Суркіси хочуть відсудити! Як всі відсудять, так зразу приймайте.
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пропагандист никак не налюбуется результатом своей работы-пяти лет перепечаток картинок из сайтов ДНР и РФ.
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Антиколомойский" законопроект Рада может рассмотреть/т.е судьба Украины во время войны и эпидемии зависит от Коломойского, гражданина Израиля -военного союзника Путина. Обворовавшего украинцев на миллиарды.- Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов 05.07.19
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Жаль! Значит карантин до той поры не снимут, очень жаль. Терпим далее, куда деваться с подводной лодки.
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