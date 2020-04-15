 ФСБ России сообщила о пресечении в оккупированном Крыму деятельности украинской разведгруппы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на сайт ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выявленные разведывательные операции "были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсоне, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем".

"Российской контрразведкой пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы", - заявили в спецслужбе.

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