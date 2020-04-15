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 ФСБ России сообщила о пресечении в оккупированном Крыму деятельности украинской разведгруппы

ФСБ России заявила, что в оккупированном Крыму пресечена деятельность украинской разведывательно-диверсионной группы, в которую входила российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на сайт ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выявленные разведывательные операции "были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсоне, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем".

"Российской контрразведкой пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы", - заявили в спецслужбе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189272
 
 
 Топ комментарии
 
будут менять на Шайтанова
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Оооо, пошли фсбэшные отвлекали от мора на винторогии, то мост взрывают, то бог)))
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они все были во вьетнамках? ФСБ России сообщила о пресечении в оккупированном Крыму деятельности украинской разведгруппы - Цензор.НЕТ 5955
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Оооо, пошли фсбэшные отвлекали от мора на винторогии, то мост взрывают, то бог)))
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и, да, если вьетнамки не синего цвета, то это не наши
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о понеслась у придурковатых ФСБшников пред Пасхальная пьянь и срань.. это в пику типа в Киеве их ее генарала упаковали..... а они придумали сказку про ДРГ... слабо слабо Путин как там нефть сколько за бочку 14-18..бакс??7 ну ну... а еще парад по-БЕДЫ... на носу....
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На рассвете группа вошла в Севастополь , ништо не видавало в них укр. разведчиков кроме парашютов волочащихся за спинами по земле
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За 5 лет оккупации Крыма там не было не одной диверсии или теракта.
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Опять скажут что у них нашли батарейки на радиостанции,а также запалы к взрывателям и листовки против оккупантов. ФСБ России сообщила о пресечении в оккупированном Крыму деятельности украинской разведгруппы - Цензор.НЕТ 287
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Это просто взяли заложников, чтоб поменять на Шайтана (черта)! Всегда считал обмен пленными пагубным и вредным занятием (абсолютно беспринципным). Заложников и пленных можно только освобождать (силой), никаких переговоров с бандитами или врагами никогда не должны вестись (кроме капитуляции) под страхом не просто уголовного преследования, а смертной казни (невзирая на статус, должность или пост: хоть президент, хоть "папа римский)!
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Если бы это была правда... Но нет. Никаких групп там быть не может.
Это как тут Баканов рассказывает сказки каждый день о том, что он каких-то мифических сепаров поймал. Так и там рассказывают лохторату про пойманные бандеровские дрг. Циркачи друг друга копируют.
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Интернациональная группа состояла из половцев и печенегов
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Ну шо крымчане, нравится,что любого из вас могут приписать к укр. диверсионной группе?
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