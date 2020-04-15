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 Общество, Здоровье
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 Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома: "Это возможность лучше осознать значение жизненных ценностей"

Из-за пандемии коронавируса церкви будут закрыты, а верующим следует оставаться дома.

Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Священнослужитель подчеркнул, что пандемия изменила повседневную и церковную жизнь, но при этом они "обязаны принять трудное решение", распространив карантинные ограничения и на Страстную неделю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Варфоломей призвал верующих оставаться дома и усилить молитвы: Церковные престолы получили приказ приостановить все религиозные службы

Варфоломей также отметил, что эти меры не являются решениями против церкви.

По убеждению Константинопольского патриарха, сложившаяся ситуация "является возможностью к лучшему осознанию значения жизненных ценностей".

Источник: https://censor.net.ua/n3189271
 
 
 Топ комментарии
 
Я тоже За , - московский патриархат Против еще не все обслюнявили портрет Предводителя.
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Ну, після такого заклику, в церкви МП попруться не тільки сектанти МПЦ ФСБ, а й упороті атеїсти.

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Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома: "Это возможность лучше осознать значение жизненных ценностей"

Вот те на. А на самого главного пацана на самом верху, который всех очень любит, не расчитывать? Он в отпуске?
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Я тоже За , - московский патриархат Против еще не все обслюнявили портрет Предводителя.
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Ну, після такого заклику, в церкви МП попруться не тільки сектанти МПЦ ФСБ, а й упороті атеїсти.

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Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома: "Это возможность лучше осознать значение жизненных ценностей"

Вот те на. А на самого главного пацана на самом верху, который всех очень любит, не расчитывать? Он в отпуске?
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Та ну, слишком жестоко - бедного яхвочку выпускать против ВИРУСА?? Неужели Вам б*га не жалко? оН же один, но не Один, а как матрешка - 3 в 1-м))

Я поражаюсь наглости попов - как бы не обосрались = (если хорошо) - бохпомох, памалимся за, или (если плохо) - это гадкая сотона гадко гадит гадостями, памалимся против.
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который всех очень любит\\\\\\\\\\\\

Правда тут есть нюанс Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома: "Это возможность лучше осознать значение жизненных ценностей" - Цензор.НЕТ 8254 любит то любит, но только убивать, мучить, проклинать, угрожать)
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СВЯТА НА САМОТІ

Ви кажете, мовляв, ніколи у житті
Не ждали, що пройдуть свята на самоті?

Не вийти між людей в новенькому вбранні.
Не з'їхатись рідні на довгі вихідні.

Не з'їсти шашлика, не випити гуртом -
Ні радісних обійм, ні жартів за столом.

Не вибратися в ліс, у місто чи село,
До церкви, врешті-решт - коли таке було?

Коли таке було? А навіть на Різдво!
Де сіно у хліві було лише для двох.

Або, коли в Христа засяяло лице -
Лиш троє на горі дивилися на це.

І навіть на ослі у натовпі осанн -
Між сотнями людей Ти можеш бути Сам.

Ти можеш бути Сам у маренні душі,
Як друзів зморить сон в саду на спориші.

Як вимовить в пітьмі, ховаючись в рядно,
Найвідданіший з них: "Я з Ним не заодно..."

В пустелі, на горі, прибитий до хреста -
Він був на самоті! А нам тепер - свята.

А нам тепер свята - ковбаси, пиріжки...
Від Пасхи до Різдва проносяться роки.

Міняються часи, а ми - які й були:
Не бачимо Христа за криками хвали.

Фарбуємо яйце і святимо хліби -
Нікуди не втекти від ситої юрби...

А тут прийшли свята, і раптом - ти один!
Роз'єднує людей всесвітній карантин.

Самотні йдуть жінки до гробу на зорі.
Самотні уночі без риби рибарі.

Самотня і пуста дорога в Еммаус.
Та тут мандрівникам являється Ісус!

І в горницю сумну, здолавши опір стін,
Являється Господь у їхній карантин!

А може, це наш шанс - хоча би раз в житті
Побути на свята з Христом на самоті?

Прийми цю тишу в дар, мовчи і говори.
Він виведе тебе за мури і двори.

До тої висоти, з якої видно храм.
До тої, де душа відкрита всім вітрам.

Де все таке дрібне - сири і балики,
А радість - прямо тут, на відстані руки.

І перш ніж Він Себе від тебе вознесе,
Від щастя не забудь вклонитися за все.

За кожен Божий день у ясності святій,
За тишу молитов, безлюдність літургій.

А раптом це таки полюбиться тобі -
І більше не підеш до ситої юрби?

Не кожен має дар - пізнати цю мету:
Ділити із Творцем вселенську самоту...
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Від вірян греко-католиків пропонується освячувати кошики за новою методою , за допомогою дронів з повітря .Згідно завчасно розробленому розкладу , дрон буде пролітати над оселями вірян і проводити дійство . Тож залишайтеся дома , бог прийде до кожного .
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если найдутся попы, которые пойдут против Варфоломея - они раскольники и нехристи. И должны быть отлучены от церкви. Ибо нет никакого другого аргумента идти против этого - как жажда наживы и алчность.
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А попы МП призывают украинцев на сходняки кучковаться!
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А можно как то самому в дома освятить паску?
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Можна. Глава сімейства (чоловік) має таке право.
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Интернет позволяет смотреть онлайн-трансляцию со стереозвуком - какие проблемы ?
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